A túl sok alvás így bosszulja meg magát

A stroke az agy gyorsan lezajló, átmeneti vagy ritkábban véglegessé váló funkciókárosodása. Kialakulásakor csökken az érintett agyi terület véráramlása, ezzel összefüggésben pedig a szövetek oxigén- és tápanyagellátása is lecsökken vagy megszakad. Ennek leggyakoribb oka, ha az agyi erekben valamilyen akadály (pl. vérrög) keletkezik. Agyunk normális működéséhez ugyanis elengedhetetlen a megfelelő vérellátás, mivel a vérrel jut el a sejtekhez a nélkülözhetetlen oxigén és cukor.

Agyi érkatasztrófa kapcsán egyre több rizikófaktort derítenek fel az orvosok. A cukorbetegség, a dohányzás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint például mind olyan tényezők, amelyek hajlamosítanak rá. Az utóbbi években pedig elkezdték vizsgálni azalvásés a szélütés kapcsolatát is. Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, megállapították, hogy az inszomnia akár az agyi érkatasztrófa "előszobája" is lehet, mivel gyakran arra utal, hogy nem megfelelő az agy vérkeringése. Egy kínai kutatócsoport most pedig azt tanulmányozta, vajon a túl sok alvás milyen hatással van a stroke kialakulására.

A Huazhong Tudományegyetem orvosai közel 32 ezer ember alvási szokásait és egészségügyi állapotát vetették össze, és követték nyomon 6 éven át. Az alanyok átlagosan 62 évesek voltak, és korábban sosem estek át stroke-on, ám a kutatás éveiben összesen 1557 szélütést regisztráltak náluk. A résztvevők 24 százaléka legalább napi 9 órát aludt, és 8 százalékuk gyakran 90 perces sziesztát is beiktatott.

Az adatok összesítéséből kiderült, hogy önmagában a 8 óránál hosszabb alvásidő nem növelte a stroke kialakulásának veszélyét. Azoknál azonban akik minimum 9 órát aludtak éjjelente, és mellette még nappal is sziesztáztak 90 percet, 85 százalékkal nagyobb arányban fordult elő agyi érkatasztrófa. "Az eredmények arra utalnak, hogy a túl sok alvás ronthat a pihenés minőségén, aminek hosszú távon súlyos következményei lehetnek" - magyarázta a kutatás vezetője, dr. Xiaomin Zhang, ám hozzátette, hogy a pontos összefüggések megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.

