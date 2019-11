A tollpárnák váratlan veszélye

A 43 éves férfi először azt követően fordult háziorvosához, hogy három hónapon keresztül folyamatosan rossz közérzet, fáradtság és légszomj gyötörte. Alsó légúti fertőzést állapítottak meg nála, és bár a tünetei valamelyest enyhültek a vizitet követően, a javulás csak átmenetinek bizonyult. Rövidesen ismét elment az orvosi rendelésre, ezúttal már a korábbinál is erősebben jelentkező légszomjjal. "Közel 30 perces procedúra volt, mire fel tudtam menni az emeleti hálószobába. Egyszerre csak két lépcsőfokot tudtam megtenni, aztán le kellett ülnöm pihenni" - emlékezett vissza a férfi. Hozzátette, ki kellett íratnia magát a munkából is, ideje javát pedig alvással töltötte.

Megszakadt a szíve egy idős izraeli nőnek a wasabitól. Részletek itt.

A háziorvos beutalta egy mellkasi röntgenvizsgálatra a pácienst, de így sem talált rendellenességet. Nem úgy dr. Owen Dempsey aberdeeni tüdőgyógyász, aki a felvételeket látva egy részletesebb CT-vizsgálatot kért, annak nyomán pedig ki is derült, hogy a férfi tüdejében súlyos gyulladás lépett fel. A szakember és csapata a beteg kikérdezése révén talált is egy potenciális kiváltó okot: a férfi toll ágyneműjét, amire csak nem sokkal a panaszok jelentkezése előtt váltotta le a korábbi garnitúráját. A laboratóriumi tesztek igazolták is a gyanút, miszerint a páciens szervezete antitesteket állított elő a kacsa- vagy libatollból származó részecskék ellen.

A párnákba és paplanokba töltött tollak allergiás reakciót válthatnak ki. Fotó: iStock

A diagnózis úgynevezett tollpaplantüdő lett, amely a hiperszenzitív, azaz az allergiás túlérzékenység okozta pneumonitisz egy típusa. A betegség alapja, hogy valamilyen belélegzett anyagra adott immunválasz következtében begyulladnak a tüdő hólyagocskái és légútjai. Többféle trigger kiválthatja ezt az allergiás reakciót, így például a szénából származó por vagy a fűrészpor, továbbá - mint a mostani esetben is - különböző madarak tollazata. Dr. Dempsey szerint a probléma nem ritka, pontosabban "biztosan gyakrabban fordul elő, mint ahányszor az orvosok felfedezik".

A brit férfit szteroidokkal kezelték, tollból készült ágyneműjét pedig le kellett cserélnie hipoallergén anyagokból készült ágyneműre. Panaszai már egy hónapon belül is gyorsan enyhültek, fél év elteltével pedig ismét jól érezte magát. Egy évvel a kezelés megkezdését követően teljesen felépült. Dr. Dempsey rámutatott, a történtek miatt természetesen nem kell megijedni, azaz nem kell mindenkinek pánikszerűen kidobnia a kacsa- vagy libatollból készült párnákat és paplanokat. Ezzel együtt érdemes orvost felkeresni, ha felmerül az allergiás reakció gyanúja.

Az esetről szóló beszámoló a BMJ Case Reports-ban jelent meg november 18-án.

Forrás: livescience.com