A "tiszta alvás" így hat a testünkre

Mi a "tiszta alvás"?

A "tiszta alvást" (avagy angol eredetijében a clean sleepinget) 2017-ben sokan az év wellnesstrendjeként emlegették. Akkor Gwyneth Paltrow írt róla a Daily Mail című napilapba, kiemelve, hogy az ő életében is nagyon fontos a 7-8, vagy ideális esetben akár 10 órányi nyugodt, pihentető, minőségi, egyszóval, "tiszta" alvás.

Hogy így tudjunk pihenni, néhány életmódbeli változtatást és lefekvés előtti rituálét is be kell iktatnunk: így találhatunk vissza a nyugodt alváshoz. A híres színésznő például azt javasolja, hogy csak reggel igyunk kávét, napközben szürcsöljünk el másfél-két liter vizet, este pedig legkésőbb fél 11 körül menjünk aludni, és lefekvés előtt másfél órával már ne nyomogassuk a kütyüinket. Illetve, ha este 7-kor vacsoráztunk, akkor reggel 7-ig ne együnk semmit (ha korábban vagy később fekszünk, akkor is tartsuk be ezt a 12 órát, és "tisztábban" fogunk aludni).

Miért érdemes kipróbálni?

A kérdés nem is az, hogy hitelesnek tekintjük-e Gwyneth Paltrow-t életmódguru szerepben, hanem inkább, hogy érdemes-e kipróbálni a "tiszta alvást", és ha igen, hogyan változtatja meg az éjszakáinkat (illetve a nappalainkat).

A "tiszta", pihentető alvás elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez

Az egyik külföldi magazin újságírója úgy döntött, tesz egy kísérletet, és két hétre "tiszta alvóvá" válik. Ez persze nem ment egyik óráról a másikra. Első körben részt vett egy alvásvizsgálaton, beszélt egy terapeutával, és megtudta, melyek azok az életmódbeli változtatások, melyeket be kell tartania a kísérlet idején. Például csak reggel ihatott kávét (ha ezt elmulasztotta, akkor legkésőbb délben), mindennap 6-kor kellett kelnie (hétvégén is), és lefekvés előtt egy órával már nem nyomogathatta a kütyüjeit.

Az újságíró egyik alvásproblémája sokunknak ismerős lehet: előfordult vele, hogy éjszakánként felébredt, és elkezdett a gondjain rágódni. Hogy ezt elkerülje, a "tiszta alvás" jegyében kapott egy új, érdekes feladatot. Egy keménykötésű füzetbe le kellett írnia minden este az őt nyugtalanító problémákat, és minden ilyen gond mellé egy-egy pozitív aspektust is le kellett jegyeznie, majd becsukni a füzetet. Ha éjszaka felriadt, és elkezdett volna a gondjain rágódni, azt kellett elképzelnie, ahogyan becsukja ezt a füzetet. E mellé nyugtató hatású légzőgyakorlatot is társított: három másodperces belégzést három másodperces kilégzés követett.

Három nap múlva érezte, hogy kezd jobban aludni, egy hét múlva pedig már kis túlzással a "tiszta alvás" szakértőjének is nevezhette volna magát. Addigra már nem ébredt fel éjszakánként, és összességében úgy érezte, hogy napközben is kipihentebb, ezáltal pedig jobban tud a teendőire koncentrálni. Azóta elkezdte még inkább a saját igényeihez igazítani a fenti szabályokat - így már nem írja össze minden este az őt nyugtalanító dolgokat (sem a pozitív aspektusokat), de esténként továbbra is egy jó könyvet vesz a kezébe kütyük helyett.

Forrás: Women's Health, Cosmopolitan