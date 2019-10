A pihentető alvás titka

A követközben olyan tanácsokat gyűjtöttünk össze, melyek megfogadásával éjszakáink kiegyensúlyozottabbak, alvásunk pedig pihentetőbb lehet.

Vigyünk rendszert a napjainkba

A szakemberek azt javasolják, hogy igyekezzünk mindennap ugyanabban az időben lefeküdni, és az ébredést is időzítsük ugyanakkorra. Ezzel ugyanis segíthetünk kialakítani szervezetünknek egy jól működő napi ritmust, és egy idő után már hozzá is fog szokni, hogy mindig ugyanakkor "kapcsoljon le" és "induljon be". És bár hétvégén természetesen mindenkire ráfér egy kis lustálkodás, túlságosan azon a két napon se rúgjuk fel a bejáratott napirendet, hiszen ezzel csak összezavarnánk a biológiai óránkat. Ugyanígy a napközbeni szundival is érdemes csínján bánni. Ha ugyanis túlságosan késő délutánra csúszik, és hosszabb, mint fél óra, akkor könnyen előfordulhat, hogy este elalvás helyett csak forgolódunk majd az ágyban.

Az még teljesen normális, ha lefekvés után nagyjából 30 percig nem tudunk elaludni. Ha viszont ennél tovább ébren vagyunk, akkor már elalvási zavarról beszélünk. Ha problémánkon az alábbi tanácsok sem segítenek, mindenképpen érdemes szakembertől segítséget kérnünk!

Az otthonunkban is legyen rend

Míg az otthonunk olyan helyiségeit, mint a nappalit vagy a konyhát általában igyekszünk rendben tartani - hiszen itt gyakrabban fogadunk látogatókat -, addig a hálószobánkat ebből a szempontból hajlamosak vagyunk elhanyagolni, mondván, hogy rajtunk kívül úgysem látja senki. Ez azonban nagy hiba. Nem is gondolnánk, de a hálóban uralkodó káosz is megzavarhatja alvásunkat, a rend látványa ugyanis testünket és lelkünket is ellazítja. Ezt pedig már kutatásokkal is alátámasztották: a St. Lawrence Egyetem egy korábbi kutatásából kiderült, hogy sokkal rosszabb éjszakájuk van azoknak az embereknek, akik rendetlen, zsúfolt szobában alszanak.

Nyugodt környezet

Nem csak az fontos, hogyalvásközben rend legyen körülöttünk, az is számít, hogy elalvásunkat semmilyen külső tényező ne zavarja meg. Így hát arra is érdemes odafigyelnünk például, hogy hány fok van a szobában: szakértők szerint a legoptimálisabb, ha 20 fok körül állítjuk be a hőmérsékletet. Ez ugyanis nem túl meleg és nem is túl hideg. De arra is figyeljünk, hogy ha lehet, biztosítsunk éjszakára teljes sötétséget, valamint általánosságban is érdemesebb ebben a szobában kevésbé erős fényű lámpákat használni.

A nyugodt, pihentető alvás az egészségünk alapja. Fotó: iStock

És arról sem szabad megfeledkezni, hogy idegrendszerünket már az enyhe zajok is stimulálhatják, aminek hatására akár az éjszaka közepén is fel-felébredhetünk. Éppen ezért, ha zajosabb környéken lakunk, jó ötlet lehet füldugóval aludni.

Az is fontos, hogy mit vacsorázunk

Ahhoz hogy álmunk nyugodt és alvásunk pihentető legyen, oda kell figyelni arra is, hogy mit eszük és iszunk lefekvés előtt. Bármennyire is jól esne például egy presszókávé a vacsora után, jobban járunk, ha nem engedünk a csábításnak. Szakértők egyébként azt javasolják, hogy napközben is csak mértékletesen kávézzunk, ami azt jelenti, hogy naponta csak kettő csésze lenne az ideális. A kávé mellett pedig próbáljuk meg az alkoholt is száműzni estéinkből. Bár sokan úgy gondolják, hogy esténként egy pohár vörös bor megnyugtatja az idegeiket, ám ez csak a látszat. Az alkohol negatívan befolyásolja a REM fázis egyensúlyát.

Ha pedig késő este szoktunk vacsorázni, akkor válasszunk valamilyen könnyebb fogást. A vörös húsokat mindenképpen érdemes elkerülnünk, ezek emésztése ugyanis sokáig tart, aminek álmatlan forgolódás lehet a vége.

Ne a tévé ringasson álomba

Szakértők szerint a tévézés és a számítógép képernyőjének nézése káros hatással van az alvásra, a monitor erős kék fénye ugyanis gátolja a melatonin nevű alvásszabályozó hormon termelését. De már csak azért is érdemes száműzni a kütyüket a hálóból, mert az éjszakai értesítések, csipogások is könnyen megzavarhatják az alvást.