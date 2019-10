A legjobb alváspózok

Alapvetően nem létezik egyetlen "királyi pozíció" az alvásra, több megfelelő pózból válogathatunk. Egyéni igényeinktől függően kell kiválasztanunk, melyik alvási pozíció lesz számunkra a leginkább pihentető. Más pozíció lesz ugyanis előnyös egy horkolásra hajlamos férfinak, mint egy várandós nőnek vagy egy derékfájással küzdő betegnek. Egy viszont biztos: a megfelelő alvási póz megtalálása nemcsak pihentetőbbé teszi az alvást, hanem a szív működését is javíthatja, de a fogyásban is segíthet.

A megfelelő póz pihentetőbbé teszi az alvást. Fotó: iStock

Háton alvás

Derék- és nyakfájás elkerülése céljából a legjobb pozitúra a háton alvás, mivel egyáltalán nem terheli a gerincet, egyenletesen oszlatja el a súlyt, a fej, a nyak és a gerinc helyzete semleges marad. A gyomorégésre hajlamosak is ezt a pozíciót válasszák, ugyanis ilyenkor a nyelőcső a gyomor szintje fölé kerül, így a gyomorsav nem folyik vissza a nyelőcsőbe. Ennek biztos eléréséhez legjobb, ha egy alacsonyabb párnával megtámasztjuk a nyakunkat, illetve a derékfájdalom elkerülése végett még szükség lehet arra is, hogy egy kisebb párnával a térdünket is kitámasszuk. Emiatt a pozíció miatt nem alakulnak ki ráncok, és a mellek is jól alá vannak támasztva, így nem ereszkednek meg. Viszont a horkolás hanyatt fekve jelenik meg a legnagyobb valószínűséggel, így erre hajlamosaknak nem ajánlott, illetve ellenjavallt azoknak is, akik alvási apnoéra hajlamosak. (Ez egy olyan veszélyes alvászavar, amely során a légzésalvásközben abbamarad, majd újraindul.) Ennek az az oka, hogy háton fekve az ember nehezebben kap levegőt.

Az oldalunkon

Megőrzi a gerinc természetes görbületét, a horkolást viszont hátráltatja az oldalunkon való alvás. Ez a pozíció az alvási apnoéval küzdőknek is ajánlott, hiszen az oldalt fekvő ember könnyen kap levegőt. Ezt a pozíciót szokták javasolni várandós nőknek is, mivel sem a magzatra, sem a gerincre nem kerül így nagy nyomás. Mivel előfordulhat, hogy az oldalunkon fekve túlságosan megterheljük a derekunkat, érdemes párnát tenni a térdeink közé, így megelőzhetjük az emiatt kialakuló derékfájást. Az oldalfekvés tekintetében egyáltalán nem mindegy, melyik oldalunkon alszunk: a gyomorégésre hajlamosak kerüljék a jobb oldalukon való pihenést, a bal oldalon való alvás a szív munkáját is megkönnyíti.

A bőr és a mellek feszessége szempontjából ez a pozíció nem a legmegfelelőbb, ugyanis az arc "megnyomódása" ráncosodáshoz vezet, és a mellek sincsenek megfelelően alátámasztva. Az oldalfekvés egyik speciális esete az, amikor a térdünket felhúzzuk. Ezt a pozíciót a magzati kor kilenc hónapjában már mindenki megtapasztalta, ezért is hívják embriópóznak vagy magzatpóznak. Ez a pozíció sajnos csak a magzati korban előnyös, később már nyak-és hátfájást, ráncosodást okozhat. Ha mégis ragaszkodunk ehhez a testhelyzethez, legalább támasszuk meg a fejünket egy párnával, így elkerülhetjük a fájdalmat.

Hason fekvés

Bár rengetegen alszanak a hasukon, összességében véve a szakértők szerint ez a legrosszabb alvási pozíció, mivel nagyon megterheli a gerincet, nyomást gyakorol az ízületekre és az idegekre, így nagyon könnyen okoz zsibbadást vagy hosszú távon akár krónikus fájdalmat is. Ráadásul, mivel ilyenkor a legtöbben oldalra fordítják a fejüket, a nyakat és a vállat is nagyon megterheli. Ha mégsem tudunk másképp aludni, mindenképpen tegyünk egy párnát a hasunk alá, hogy magasabbra emeljük a csípőnket, illetve a fejünket semmiképpen se magas párnára hajtsuk, mert ez nagyon kényelmetlen pozíciót eredményez. A hason való alvásnak egyetlen előnye van, méghozzá az, hogy csökkenti a horkolást, mivel felszabadítja a légutakat.