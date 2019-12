A jó alvás segíthet a fogyásban is

Jó hírrel szolgáltak nemrégiben a King's College London kutatói a kimerült diétázóknak. Tanulmányukból ugyanis kiderült, hogy a nem elégséges mennyiségűalvásnemcsak a magas vérnyomás és a cukorbetegség kialakulásának lehet rizikófaktora, de az elhízásé is. A kevés alvás (vagyis amely 7 óránál rövidebb) pedig sokak problémája: a Centers for Disease Control and Prevention szervezet szerint 3-ból 1 amerikait érint.

Az angol kutatók azt kezdték el vizsgálni, hogy néhány egyszerű, alvási szokásokkal kapcsolatos tanács segít-e az alvásidő növelésében. 21, keveset alvó felnőttnek tartottak konzultációt, és látták el őket olyan iránymutatásokkal, mint az elalvási rutin bevezetése, az esti meleg fürdő vagy a koffeinfogyasztás visszaszorítása. A következő egy hétben a résztvevők alvási naplót vezettek és szenzorokat is viseltek, amelyekkel detektálták, hogy pontosan mennyi időt töltöttek ágyban és mennyit aludtak. Ezek felül a szakemberek a résztvevők táplálkozását is megfigyelték az adott időszakban.

Az American Journal of Clinical Nutrition c. szaklapban publikált eredmények szerint az alanyok 86 százaléka töltött több időt ágyban: közel felük 52-90 perccel többet is aludt, a csoport 3 tagja pedig elérte az ajánlott 7-9 órát. A kutatók hangsúlyozzák: bár jók az eredmények, az új szokások kialakításához több idő kell.

Megváltozott étkezési szokások

A tanulmány másik érdekessége volt, hogy kiderült, azok, akiknek sikerült többet aludniuk, 10 grammal kevesebb cukrot és szénhidrátot fogyasztottak naponta, mint a keveset alvók. Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozták, hogy ez csupán egy pilot tanulmány, amely további vizsgálódást tesz szükségessé, mindazonáltal az eredmények figyelemfelkeltőek. Különösen annak fényében, hogy korábbi kutatások már igazolták a kevés alvás és a kevésbé minőségi táplálkozás összefüggéseit.

Alvásunk minőségét az is befolyásolja, hogy mit fogyasztottunk lefekvés előtt

Ugyanakkor az is közismert volt már korábban, hogy a rossz minőségű, kevés alvás és azalvászavarokaz egészségre biztosan káros hatást gyakorolnak. Egy amerikai tanulmány szerint az apnoéban szenvedőknél az infarktus kockázata negyvenszer nagyobb, mint az egészséges embereknél. De a zavart éjjeli alvásnak további nappali következményei is vannak. Aki kialvatlan, tapasztalhatja magán a fizikai és szellemi fáradtságot, a magasabb vérnyomást, a szívritmuszavart, az érzékszervek tompulását, a reggeli fejfájást, a csökkenő szexuális vágyat, a pszichés problémákat, akár a depressziót. Egy vizsgálat szerint az alvási apnoében szenvedő személyek ötször több közlekedési és munkahelyi balesetet okoznak - a tartós fáradtság és a koncentrálási nehézségek miatt.

Mikor kell segítség?

"Mindenképpen érdemes kivizsgáltatni magunkat, ha úgy érezzük, egész éjszaka gondolkozunk, nem tudunk kikapcsolni, és reggelente fáradtan ébredünk, napközben is álmosak, kimerültek vagyunk. Feltétlenül szomnológushoz kell fordulni, ha éjszakai légzéskimaradással, apnoéval küzdünk. Ha az éjszaka során, esetleg többször arra riadunk, hogy egy-egy horkantás után levegőért kapkodunk, akkor nagy valószínűséggel alvási apnoé betegségben szenvedünk, amely jelentősen növeli a magas vérnyomás, a szívinfarktus és a stroke kialakulásának esélyét is" - hangsúlyozza dr. Vida Zsuzsanna.

A szomnológus hozzátette: a horkolás nemcsak a hálótársat zavarja, hanem a horkoló egészségét is veszélyeztetheti, mivel az úgynevezett alvásfüggő légzészavarok leggyakoribb tünete. Feltétlenül érdemes kivizsgáltatni: a szomnológiai szűrővizsgálaton kívül gyakran van szükség más szakvizsgálatokra, például fül-orr-gégészeti, kardiológiai vagy endokrinológiai kivizsgálásra. Ha sikerül megszüntetni a horkolást, akkor gyakran a hálótársak alvászavarát is megoldjuk, emellett olyan szubjektív panaszokon is segíthetünk, mint a nappali hangulatromlás, az ingerlékenység, a teljesítmény- és koncentrációcsökkenés, amely a nem megfelelő minőségű alvás következménye. Végül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nemcsak a kevés, de a nem megfelelő minőségű alvás is elősegítheti az elhízást és gátolhatja a fogyást - így a horkolás megszüntetése után eredményessé válhat az addig sikertelen fogyókúra.

Forrás: JóAlvás Központ