A jó alvás ezért fontos

A világkonferencián nemzetközi összefogást szorgalmaztak azalvásszakemberei. A kanadai Vancouverben tanácskozó résztvevők 75 ország tapasztalatait adták közre.

Az egészségünk bánja, ha nem alszunk eleget. Fotó: iStock

A minőségi alvás fontossága

Minden emberhez el kell juttatni a saját és a környezete (családja) egészségének megőrzéshez szükséges ismereteket, kiemelve az alvászavarok és az alvásbetegségek megelőzését és a minőségi alvás feltételeit - hívták fel a figyelmet a világfórum résztvevői.

A kormányok és egészségügyi intézmények felelőssége mellett mindenkinek megvan a maga lehetősége és feladata. Az ezen a területen példamutató tevékenységet végző országok közül a legjobbakat a világszervezet elismerésben is részesítette. Idén Magyarországot is díjazták is az alváskultúra alakításáért, a World Sleep Day nemzetközi alvásmozgalomban való magas színvonalú részvételéért és a széles körű társadalmi mozgalom szervezéséért.

Az alváshiány súlyos következménye

Ahogy korábban megírtuk, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás fontosságára már az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára is felhívta a figyelmet. Horváth Ildikó arról beszélt, hogy a nyugati világ technológiai átalakulása olyan alvási szokásokat alakított ki, amelyek nem természetesek az emberi szervezetnek.

Egyes adatok szerint az európai uniós felnőtt lakosság 29,6 százalékának, valamint a magyarok 31,3 százalékának van valamilyen alvásproblémája. A megfelelő alvás azonban elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez, így mindenkinek a saját felelőssége, hogy időben feküdjön le aludni. A szülők ezzel is példát mutathatnak gyermekeiknek - hangsúlyozta az államtitkár.