A betegség, amitől belehal az álmatlanságba

Egy öröklődő genetikai mutáció olyan alvási képtelenséget idéz elő a betegben, ami néhány kínszenvedésekkel teli hónapot követően az életébe kerül. Jelenleg nem létezik rá gyógymód.

Kiváltó oka egy prion, tehát egy vírusnál is kisebb, fehérjetermészetű fertőző ágens. Ennek megjelenését egy olyan genetikai mutáció okozza, ami öröklődik. Nagyjából 50 százalékos esélye van rá, hogy a betegek továbbadják gyermeküknek a hibás gént , ami az utód esetében is garantálja a megbetegedést. Mivel a betegség legjellemzőbben 50 éves kor körül alakul ki (bár 18 és 60 év között más életkorban is előfordult már), az érintett mérlegelni sem tud, hogy vállaljon-e gyermeket. Lehetséges azonban már a magzatnál genetikai vizsgálattal kiszűrni a betegség előfordulásának lehetőségét.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter