Jelek, amik felnőttkori ADHD-ra utalhatnak

A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (attention-deficit hyperactivity disorder, röviden ADHD) egy olyan gyűjtődiagnózis, amely főképp a figyelemzavar tüneteit foglalja magába. Jelenleg elsősorban a viselkedéskontroll zavarának tekintik. Több tényező együttes fennállásának következtében alakulhat ki: ezek közül az egyik a biológiai háttér, a másik a szociális környezet hatása, a harmadik pedig a magas stresszhatás. A webMD összegyűjtötte, felnőtteknél milyen jelek figyelmeztethetnek ADHD-ra.

Szervezési nehézségek

Azoknak, akik ADHD-val élnek együtt, komoly nehézségeik lehetnek a szervezéssel. Ez felnőttkorban - a "felnőttséggel" együtt járó feladatok, például a számlák befizetése, a munkahely és a magánélet összehangolása, a gyereknevelés stb. miatt - sokkal nyilvánvalóbb és problémásabb lehet, mint gyerekkorban.

Autóvezetési problémák

Az ADHD-s érintetteknek nehéz egyetlen dologra összpontosítaniuk a figyelmüket, ezért nagyon problémás lehet számukra az autóvezetés. Sokan hajlamosak lehetnek a gyorshajtásra, és nagyobb a rizikója, hogy balesetet szenvednek vagy elvesztik a jogosítványukat.

Gondok a munkahelyen

Az, hogy az érintettek figyelme könnyen elterelődik, munkahelyi problémákat is előidézhet. Szakemberek szerint különösen a zajos vagy zsúfolt irodákban dolgozó ADHD-sokra jellemző, hogy magukhoz képest jelentősen alulteljesítenek, és ezt a karrierjük is megsínyli. Rendszerint már az is elég ahhoz, hogy kizökkenjenek, ha megcsörren a telefonjuk vagy kapnak egy e-mailt.

Gyerekeknél a legtöbbször nem nehéz észrevenni az ADHD-t. Felnőtteknél azonban más a helyzet.

Fotó: Getty Images

Párkapcsolati problémák

ADHD esetén az érintettek nem feltétlenül tudnak úgy figyelni a partnerükre, ahogy azt az illető igényelné, illetve az ígéretek betartásával és a kötelezettségvállalással is akadhatnak gondjaik. Mindez komoly feszültségeket generálhat a párkapcsolatban. Jellemző lehet, hogy ADHD-sként valaki nem érti, miért zaklatott a párja, és úgy érezheti, hogy nyaggatják vagy hibáztatják valamiért, ami nem az ő hibája.

Nyugtalanság

Míg sok ADHD-s gyerek hiperaktív, ez a tünet a felnőtteknél gyakran másképp jelentkezik. Ahelyett, hogy a "plafonon ugrálnának", inkább nyugtalanok, vagy úgy érzik, képtelenek ellazulni. A külső szemlélő is könnyen észreveheti, hogy sokszor feszültek, idegesek.

Halogatás

Ahogy az ADHD-s gyerekek gyakran halogatják a házi feladat elkészítését, úgy az ADHD-s felnőttek is húzódozhatnak a nagy figyelmet igénylő feladatok elkezdésétől. A halogatás ráadásul súlyosbíthatja a már meglévő problémákat, beleértve a párkapcsolati, családi vagy munkahelyi gondokat.

Rendszeres késés

A gyakori késés is igen jellemző az érintettekre, amelynek számos oka lehet. Először is, az ADHD-s felnőttek figyelmét gyakran elvonja valami útközben, például eszükbe jut, hogy le kell mosni az autót, vagy észreveszik, hogy kevés a benzin, és mire észbe kapnak, már egy órát késtek. Emellett az érintettek hajlamosak alábecsülni azt is, hogy mennyi időbe telik egy adott feladat elvégzése, ami szintén késéssel járhat.

Dühkitörések

Az ADHD-val élőknek nehézséget okozhat az érzelmeik kontrollálása. Sok felnőtt ADHD-snál lehet észrevenni, hogy egészen kis problémák miatt is nagyon dühössé tudnak válni. A haragjuk azonban jellemzően gyorsan elillan, még jóval az előtt, hogy a körülöttük lévők felocsúdnának a kitörésük miatt érzett sokkból.

Priorizálási nehézségek

Gyakran előfordul, hogy felnőttként az érintettek rosszul rangsorolnak: a fontos feladatokat nem teljesítik, halogatják, ellenben túl sokat foglalkoznak olyan jelentéktelen dolgokkal, amelyekkel bőven ráérnének később is törődni.

Diagnosztizálás

A felnőttkoriADHDdiagnosztizálása nem könnyű, hiszen néhány tünet - mint a koncentrációs problémák vagy a kapcsolati gondok - más állapotok, például a depresszió jelei is lehetnek. Ennek ellenére, ha a fentiek alapján magunkra ismertünk, mindenképpen menjünk el orvoshoz! A szakember a szükséges vizsgálatok elvégzésével segíthet feltérképezni a probléma gyökerét.