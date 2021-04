Az égési sérülések ellátása még a legtapasztaltabb mentősöket is megviselheti. Egy sokat látott mentőápoló elmeséli, miért és mire kell figyelni, ha ilyen esethez riasztják őket.

Nem beszélhetek minden mentős nevében, de talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy az égési sérülések ellátása minden mentősnél szerepel a rémálmok top hármas listáján. Bár korán megtanuljuk: törekedni kell arra, hogy az együttérzés ne korlátozza a munkánk hatékonyságát, sajnos ennek betartása egy megégett, kínlódó ember láttán nagyon nehéz.

Égési sérülések esetén a gyors és szakszerű ellátás életet menthet. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Amikor nem látszik, de nagy a baj

Az egyik békés vasárnapon egy Pest megyei kis faluba hívtak minket. Gázrobbanás történt egy családi házban, egyetlen sérült volt, ő viszont nagyon súlyosan megégett. Igyekeztünk, ahogy csak tudtunk, közben pedig próbáltam felkészíteni magam a látványra, végigvenni a lehetséges teendőket, átgondolni, milyen eszközökre lehet szükségünk, és hogy azok könnyen elérhetők-e.

Legnagyobb meglepetésünkre a sérült, egy negyvenes évei derekán járó jó kötésű férfi a kapu előtt várt minket. Érkezésünkkor épp azt figyelte, ahogy a helyi önkéntes tűzoltók a hátsó kis sufniban dolgoznak, ahol a detonáció történt. Félmeztelenül állt, a mellkasa, a bal karja és az arca rákvörös volt, de nyoma sem volt rajta pániknak, pedig sérülései nagy része másodfokú égés volt. Először arra gondoltunk, hogy talán azért nem kiabál a fájdalomtól, mert sokkos állapotban van, de mint kiderült, a fájdalmat mindig is kivételesen jól tűrte. A robbanás után az volt a legnagyobb gondja, hogyha a tűzoltók megtalálnak valamilyen tányért, akkor azt ne dobják ki. A kocsiban rákérdeztem, mi történt a gázpalackkal. Elmondta, hogy a felesége gyűlölte az eddigi hobbiját, a modellvasutazást, ezért átnyergelt a tűzzománcozásra - és éppen a feleségének készített ajándékot -, de attól tart, hogy nem sikerült teljes mértékben betartania a biztonsági előírásokat. (Ekkor értettem meg, hogy valószínűleg ezt a tányért emlegette korábban.)

Közben végeztünk egy gyors számítást, és megállapítottuk, hogy testének legalább a 25 százaléka megégett, ami soknak számít. Egyébként a Wallace-féle 9-es szabály - ismeretében bárki képes lehet ránézésre megállapítani, hogy egy test hány százalékát érte égési sérülés. (Eszerint egy felnőtt testfelületének 9 százalékát teszi ki a fej, valamelyik felső végtag, a törzs elülső, vagy a hátsó felszíne. Egy alsó végtag kétszer 9 százaléknak számít, a gáttájék és a tenyér 1-1 százaléknak.)

Valószínűleg nincs olyan ember, aki élete során legalább egyszer ne szerezne valamilyen sérülést. Ahogy ennek oka, úgy a bőrön keletkező seb is sokféle lehet. Érdemes tisztában lenni a leggyakoribb típusokkal, hogy megfelelően tudjuk kezelni, és felgyorsítsuk a gyógyulást. Az égési sérüléseket okozhatja hőhatás, vegyszer vagy elektromos ártalom is: ezeket a bőrszövet érintettsége szerint négy fokozatba soroljuk. Részletek!

Természetesen a férfi azonnal kapott speciális égési sérülésekre való gélt, valamint elkezdtük a folyadékpótlást is, amitől sokkal jobban lett, bár fura volt azt hallani, hogy már nem fájt neki annyira, hiszen korábban sem panaszkodott. Már a hordágyon feküdt, amikor az orvosunk arra lett figyelmes, hogy nagyon köszörüli a torkát. Bevilágított a szájába kis pupillalámpájával, és láttam rajta, hogy baj van. Nagy baj. Kormos volt a garat. A sérültünk is látta, hogy valami nem stimmel, szóvá is tette, hogy mire ez az aggodalom.

A láthatatlan gyilkos

A légúti égés közvetlen életveszélyt jelent. Okozhatja valamilyen mérgező vegyület légutakba jutása - főleg gáz formájában -, illetve közvetlen hőhatás, mint ebben az esetben. Hőhatás következtében a nyálkahártyák megduzzadnak, ödéma keletkezik, ami elzárhatja a légutakat, és fulladást okozhat.

Ilyenkor nincs lehetőség mérlegelésre, meg kell előzni a légutak elzáródását: mesterséges úton kell fenntartani az átjárhatóságukat. Tehát intubálni kell. Gyorsan elmagyaráztuk a férfinak, mi fog történni. Láttam rajta, hogy teljesen értetlenül áll a dolog előtt, mert azon kívül, hogy kicsit kapart a torka, nem érezte, hogy komolyabb gond lenne - leszámítva, hogy a teste jelentős része megégett. Elaltattuk, intubáltuk, és mint később az égési centrumban kiderült, nagyon jól tettük, mert tényleg megégett a légcsöve.

Mint általában, most sem tudtuk meg, hogy mi lett a sérültünk sorsa, de az égési osztály ügyeletes orvosa érkezésünkkor biztatónak tartotta a kilátásokat. A tűzzománc tányérról sem derült ki semmi, de biztos vagyok benne, hogyha a férfi túlélte, az kellő ajándék volt a feleségének.