Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +31°
Nincs front

Vendégség állattartónál – hogyan készüljön az allergiás?

P.L.
Szerző P.L.

Az állatszőr-allergia sokak számára okoz kihívást, különösen akkor, ha az érintett háziállatot tartó baráthoz vagy rokonhoz kapnak meghívást. A jó hír: néhány előkészülettel és tudatos odafigyeléssel elkerülhetők a kellemetlen tünetek.

Mi az az állatszőr-allergia valójában?

Az állatszőr-allergia elnevezés félrevezető, mert a reakciót nem maga a szőr, hanem az állat bőréből leváló hámsejtekben, valamint a nyálban és vizeletben található fehérjék váltják ki. Ezek az allergének megtapadnak a szőrön, onnan pedig a levegőbe kerülnek, majd lerakódnak bútorokon, ruhákon, szőnyegeken. Még a „hipoallergén” fajták sem mentesek ezektől az allergénektől, így tüneteket okozhatnak az érzékeny szervezetben.

Hogyan készüljön az allergiás vendégség előtt?

A legfontosabb lépés az előzetes egyeztetés a házigazdával. Érdemes megtudni, hogy az állat mely helyiségekben tartózkodik, és lehetőség szerint olyan szobában tölteni az időt, ahol ritkán fordul meg. A hálószobába például nem ajánlott beengedni a kedvencet, mert ott a textíliák hosszú ideig megőrzik az allergéneket.

Hasznos, ha a házigazda a látogatás előtt HEPA-szűrős porszívóval takarít, szellőztet, valamint letörli a poros felületeket. Ezek a lépések jelentősen csökkenthetik az allergén-koncentrációt a levegőben - írja a VerywellHealth.com.

Mit vigyen magával az allergiás?

Az orvos által javasolt antihisztamin segíthet a tünetek enyhítésében, ezért érdemes már indulás előtt egyeztetni a szedéséről. Jó, ha kéznél van kézfertőtlenítő vagy nedves törlőkendő, hogy állatsimogatás után azonnal le tudjuk tisztítani a kezünket. Így elkerülhető, hogy az allergén a szembe vagy az orrba kerüljön.

Egy King Charles spániel.
Sajnos a közhiedelemmel ellentétben nem létezik hipoallergén kutya. Fotó: Getty Images

Látogatás közben – apró trükkök, nagy hatás

Próbáljuk meg elkerülni a közvetlen érintkezést a háziállattal, bármennyire is barátságos. Ne üljünk arra a kanapéra vagy fotelre, ahol az állat gyakran pihen, vagy használjunk egy tiszta plédet az ülőhelyen. Ruhára és hajra is könnyen tapadnak az allergének, ezért érdemes kerülni, hogy az állat ránk feküdjön vagy az ölünkbe üljön.

Ha a társaság engedi, iktassunk be rövid szabadtéri szüneteket. A friss levegő nemcsak az allergiás tüneteket enyhítheti, hanem a társasági élményt is feldobja.

Ez is érdekelhet

Vendégség után – megelőzés otthon

Hazaérve érdemes azonnal átöltözni és kimosni a ruhákat, valamint hajat mosni, hogy az allergéneket ne vidd be a saját lakásod légterébe. Ezzel sok későbbi kellemetlenséget megelőzhetsz.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

állatszőr-allergia allergia allergén

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31 °C
Minimum: +13 °C

Folytatódik a felhőzet-növekedés nyugat, délnyugat felől, így nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható. Az éjszaka első felében még csak hazánk északnyugati felén kevés helyen, majd éjfél után már inkább az északkeleti negyedben valószínű elszórtan zápor, zivatar. A légmozgás legyengül, de a zivatarok környezetében élénk, erős széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra