Utazás allergiásan: így lehet tünetmentes a nyári vakáció

Az allergia túlzott immunválasz, amely akkor lép fel, amikor szervezetünk olyan ártalmatlan anyaggal találkozik, mint a pollenek, poratka, penész, háziállatszőr vagy bizonyos ételek, és azt idegenként kezeli. Mindez különféle tüneteket válthat ki: orrfolyást, tüsszögést, köhögést, bőrkiütéseket vagy akár légzési nehézségeket. Utazás során olyan új környezeti tényezők is felbukkanhatnak, melyek korábban nem gyakoroltak kellemetlen hatást, ezért különösen érdemes tudatosan felkészülni.

Allergiásan így készülj az utazásra

A légúti allergiák kapcsán például a pollenhatások nagymértékben függnek a hely és az évszak adottságaitól: bizonyos tengerparti vagy magaslati helyszíneket gyakran ajánlanak enyhébb terhelésű környezetként. A tenger melletti friss levegő, a magaslatok szárazabb, tisztább klímája segíthet csökkenteni a kellemetlen tüneteket.

Az allergia nem zárja ki az élménydús nyaralást. Fotó: Getty Images

Ételallergia esetén különösen körültekintően kell eljárni: idegen konyha, új összetevők és keresztallergiák jelenthetnek komoly kockázatot. Súlyosabb allergia – például földimogyoró – esetén már nagyon kis mennyiség is életveszélyes reakciót idézhet elő, ezért különösen fontos előnyomtatott, angol nyelvű orvosi igazolással és, ha szükséges, adrenalininjekcióval felszerelkezve utazni – javasolja az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC).

Ne centizzük ki a gyógyszereket

Fontos, hogy az utazásra ne csak annyi gyógyszert vigyünk, amennyi az utazás időtartamára elegendő, hanem némi tartalékkal is készüljünk, például járattörlés vagy csúszás esetére. Nemzetközi orvosi igazolás segítséget nyújthat az orvosi ellátásban, ha az szükségessé válik.

A szállás kiválasztásánál fontos szem előtt tartani az allergiát: poratka-allergiásoknak érdemes kerülni a szőnyeggel borított szobákat, penészre érzékenyeknek pedig a párás, penészes területeket, például medence melletti helyiségeket. Ha kisállatra érzékeny valaki, érdemes előzetesen tájékozódni, hogy a szállás beenged-e kedvenccel érkező vendégeket, nehogy rejtett allergének továbbra is jelen legyenek.

A felkészülés nemcsak a tünetek megakadályozásáról szól, hanem arról is, hogy az utazás tényleg élmény legyen, ne egy allergiás reakciók által félbeszakított nehézség.