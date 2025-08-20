Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Változások az idei tűzijátékban

Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt lesz a tűzijátékon – több elem változik a tavalyihoz képest - 51 ponton kérhetünk segítséget a mentőktől, ha gond adódna.


Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetnek a Szent István-nap látogatói - ígérik a szervezők. Idén a csaknem öt kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg augusztus 20-án este. Idén is lesz drónshow és fényfestés, az idei mókát "tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak" teszik látványossá. 

Drónshow és Körtvélyessy


A tűzijáték mellett a drónshow-ban a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik meg. Lesz narrátor is (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el Ugron Zsolna által írt történetbe ágyazva. A zenei aláfestést Elek Norbert erre az alkalomra szerzett kompozíciója adja. 

Tűzijátékra várva - Fotó: Getty Images


"Európa legnagyobb tűzijátékának" látványtervét a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozta ki. 
"A Dunán horgonyzó kilenc uszály lesz a fő kilövési pont, felettük főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, nyolcvan-háromszáz méter magasságban. Hatvanöt darab kisebb pontonról - amelyek sorban felfűzve az uszályok között lesznek kötelékben - kisebb kaliberű attraktív effektek indulnak, amelyek száz méteres magasságig biztosítják az alsó látványteret" - részletezi a szervező a várható látványt. 

Ötszáz indítási pont, több száz szakember


Három hidat (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd) is bevonnak mindebbe, ezeken "szinte minden típusú pirotechnikai termék és effekt telepítve lesz". Ez összesen ötszáz indítási pontot jelent, ezeket hetven pirotechnikus fogja működtetni, de több százan dolgoznak majd a technikai háttéren, a díszkivilágításon, lézerjátékon, fényfestésen, drónshow-n - hat hónapnyi munka eredményeként. 
Aki még több részletre kíváncsi, megtalálhatja IDE kattintva.

Természetesen az Országos Mentőszolgálat is felkészült, mint írják, "komplex mentési terv alapján hajtják végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását". A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának összesen 51 pontjára települnek. 
A mentési pontokat térképen is ábrázolták, itt megtalálhatjuk, hol a legközelebbi segítség, ha bármi gond adódna. 

Ami az egészségügyi hatásokat illeti, az ellenzők elsősorban a hangzavarra és a pirotechnikai eszközök miatt elszökő állatokra hívták fel a figyelmet. Német orvosok azonban a közelmúltban azt is kimutattáka levegő finompor-terheltsége ilyenkor egész évben nem tapasztalható csúcsértéket ér el, ami ingerli a légutakat, és felerősítheti bizonyos betegségek, allergiák tüneteit. Emiatt több országban már csak olyan "zöld" tűzijátékokat használhatnak, amelyek kisebb zajt és légszennyezettséget okoznak. A rakétákban lévő anyagok robbanáskor vízmolekulákat szabadítanak fel, amelyek a szálló port magukba zárva nem engedik szétterjedni azt a levegőben. 

