„Minden ember érzékeny valamennyire a tejtermékekre” – vajon tényleg így van?

Amikor az emberek „tejérzékenységről” beszélnek, általában a laktózintoleranciára gondolnak, amely azt jeleni, hogy a szervezet nem képes megemészteni a tejben és tejtermékekben található cukrot. A tejcukrot, vagyis a laktózt egy laktáz nevű enzim bontja le, amely a vékonybelünkben termelődik. Ez segít abban, hogy a szervezetünk kellemetlenségek nélkül meg tudja emészteni a laktózt. A laktáz azonban nem mindig ugyanakkora mértékben termelődik a szervezetünkben.

Egy felvetés szerint az emberek eredendően laktózérzékenyek. Fotó: Getty Images

Laktózérzékenység: mindenkit érinthet?

„Már a megszületésünkkor sok laktáz van a szervezetünkben, ám ahogy az étrendünk egyre változatosabbá válik, a laktázszintünk csökken. Aki pedig élete során csak minimális mennyiségben fogyaszt tejet vagy tejterméket, annak akár nulla is lehet a laktázszintje” – magyarázta a The Guardiannek Amanda Avery, a Nottinghami Egyetem táplálkozástudományi és dietetikai docense. Azok az emberek, akik nem termelnek elegendő laktázt, a tejtermékek fogyasztását követően az alábbi gyomor- és bélrendszeri tüneteket tapasztalhatják:

hasi fájdalom,

hasi fájdalom, puffadás,

puffadás, hasmenés

Egyeseknél azonban fennállhat csupán „átmeneti laktózintolerancia” is. Ez tehát azt jelenti, hogy a legtöbben nem eredendően laktózintoleránsak, azonban előfordulhatnak olyan időszakok, amikor valaki érzékenyebb az étrendjében található laktózra, mint egyébként. Ilyenkor tehát a szervezet nehezen emészti meg a tejtermékeket, még akkor is, ha az illető korábban nem volt érzékeny. Ennek hátterében állhat például az öregedés, egy antibiotikumkúra vagy akár egy erősebben stresszes időszak is.

Nem feltétlenül végleges az intolerancia

A szakértő arra is rámutatott, hogy ha valaki egy időre kiiktatja a tejtermékeket az étrendjéből, majd újra bevezeti azokat, akkor eleinte kellemetlen hasi tüneteket tapasztalhat, amíg helyre nem áll a laktázaktivitás. A panaszok tehát nem feltétlenül jelentik azt, hogy valaki véglegesen intoleráns, hiszen a bélenzimek termelődése alkalmazkodhat az étrendi változásokhoz.

„Ha tehát azt is gondoljuk, hogy enyhe laktózintoleranciánk van, jó ötlet lehet mégis fogyasztani egy kis tejterméket, például sajtot vagy joghurtot. A sajtban nagyon kevés a laktóz, a joghurtban lévő cukor nagy részét lebontják a baktériumok. De az is segíthet, ha adunk egy kis tejet a teánkhoz” – javasolta Avery arra az esetre, ha letesztelnénk, hogy valóban csak átmenetileg okoznak-e panaszokat a tejtermékek. Mindenképpen csak kis mennyiséggel kísérletezzünk!