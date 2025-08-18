Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +27°
Nincs front

Tejallergia vagy laktózérzékenység? Ez a különbség – Árulkodóak lehetnek a tünetek

P.L.
Szerző P.L.

A tej mindennapi étkezéseink része, ám egyesek számára problémát jelenthet – mégpedig két eltérő okból.

A tejallergia és a laktózérzékenység összetéveszthető állapotok, azonban fontos különbség rejlik köztük.

A tejallergia és a laktózérzékenység tünetei

A tejallergia – vagy tejfehérje-allergia – az immunrendszer túlzott reakciója a tehéntejben, illetve más emlősök tejében található egyes fehérjékre. A tünetek általában gyorsan, akár néhány percen belül megmutatkoznak tejfogyasztás után. Jellemző panasz a csalánkiütés, viszketés, de kialakulhat ödéma (például az ajkakon), légzési problémák (nehézlégzés, sípoló légzés), bizsergő érzés a szájban, illetve súlyos esetben anafilaxiás sokk is kialakulhat – hívja fel a figyelmet a Food Allergy. Bár csecsemőknél és kisgyermekeknél gyakrabban fordul elő a betegség, felnőtteknél is diagnosztizálható.

Ezzel szemben a laktózérzékenység (laktózintolerancia) egy emésztési zavarral járó probléma: a vékonybélben található laktáz enzim hiányában vagy csökkent működésében nyilvánul meg. A laktóz, azaz tejcukor ezért nem tud lebomlani, és a vastagbélben erjedésnek indul. A tünetek ennél a problémánál jellemzően 30 perccel vagy akár órákkal a tejfogyasztás után jelentkeznek: puffadás, hasi görcsök, hasmenés, gázképződés. Nem jár viszont velük immunreakció, bőr- vagy légzőszervi tünetek – kizárólag emésztőrendszeri panaszok.

Valaki egy pohár tejet tart.
Nem mindegy, hogy melyik problémával állunk szemben. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, melyik állapot okoz panaszokat

A két állapot összetéveszthetősége miatt különösen fontos a pontos diagnózis. Klinikai kép, anamnézis (például mikor és milyen mennyiségű tejfogyasztás váltja ki a tüneteket), valamint megfelelő diagnosztikus vizsgálatok segíthetnek: tejallergia esetén bőrpróba (Prick teszt) és vérvizsgálat (IgE-vizsgálat), laktózérzékenység esetén hidrogénkilégzési teszt vagy laktózterheléses vércukorvizsgálat.

Mindkét állapot kezelése az érintett táplálék kerülésén alapul, azonban az élethosszig tartó tejfehérje-allergia esetén erősebb óvintézkedések szükségesek. Tejallergia esetén szigorúan kerülni kell a tejet és tejtermékeket, beleértve a rejtetten jelen lévő tejfehérjéket is, továbbá szükség lehet orvosi javaslatra kiváltható élelmiszerekre (például speciális, tejfehérjementes tápszerekre). Laktózérzékenység esetén – különösen enyhébb formákban – a laktózmentes tejtermékek, illetve a laktáz enzim tartalmú készítmények segíthetnek a panaszok enyhítésében – írja a Medical News Today

Ez is érdekelhet

A kettő közötti különbség ismerete életmentő lehet, hiszen egy allergiás reakció esetén például sürgős orvosi beavatkozásra lehet szükség. Ha felmerül bármelyik állapot gyanúja, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, aki segít tisztázni a probléma valós forrását.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

tejallergia laktózérzékenység allergia laktózintolerancia
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +27 °C
Minimum: +14 °C

Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a szétterülő gomolyok időszakosan összeállhatnak, illetve a Dunántúlra fátyolfelhők érkezhetnek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra