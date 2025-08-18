Tejallergia vagy laktózérzékenység? Ez a különbség – Árulkodóak lehetnek a tünetek

A tejallergia és a laktózérzékenység összetéveszthető állapotok, azonban fontos különbség rejlik köztük.

A tejallergia és a laktózérzékenység tünetei

A tejallergia – vagy tejfehérje-allergia – az immunrendszer túlzott reakciója a tehéntejben, illetve más emlősök tejében található egyes fehérjékre. A tünetek általában gyorsan, akár néhány percen belül megmutatkoznak tejfogyasztás után. Jellemző panasz a csalánkiütés, viszketés, de kialakulhat ödéma (például az ajkakon), légzési problémák (nehézlégzés, sípoló légzés), bizsergő érzés a szájban, illetve súlyos esetben anafilaxiás sokk is kialakulhat – hívja fel a figyelmet a Food Allergy. Bár csecsemőknél és kisgyermekeknél gyakrabban fordul elő a betegség, felnőtteknél is diagnosztizálható.

Ezzel szemben a laktózérzékenység (laktózintolerancia) egy emésztési zavarral járó probléma: a vékonybélben található laktáz enzim hiányában vagy csökkent működésében nyilvánul meg. A laktóz, azaz tejcukor ezért nem tud lebomlani, és a vastagbélben erjedésnek indul. A tünetek ennél a problémánál jellemzően 30 perccel vagy akár órákkal a tejfogyasztás után jelentkeznek: puffadás, hasi görcsök, hasmenés, gázképződés. Nem jár viszont velük immunreakció, bőr- vagy légzőszervi tünetek – kizárólag emésztőrendszeri panaszok.

Nem mindegy, hogy melyik problémával állunk szemben. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, melyik állapot okoz panaszokat

A két állapot összetéveszthetősége miatt különösen fontos a pontos diagnózis. Klinikai kép, anamnézis (például mikor és milyen mennyiségű tejfogyasztás váltja ki a tüneteket), valamint megfelelő diagnosztikus vizsgálatok segíthetnek: tejallergia esetén bőrpróba (Prick teszt) és vérvizsgálat (IgE-vizsgálat), laktózérzékenység esetén hidrogénkilégzési teszt vagy laktózterheléses vércukorvizsgálat.

Mindkét állapot kezelése az érintett táplálék kerülésén alapul, azonban az élethosszig tartó tejfehérje-allergia esetén erősebb óvintézkedések szükségesek. Tejallergia esetén szigorúan kerülni kell a tejet és tejtermékeket, beleértve a rejtetten jelen lévő tejfehérjéket is, továbbá szükség lehet orvosi javaslatra kiváltható élelmiszerekre (például speciális, tejfehérjementes tápszerekre). Laktózérzékenység esetén – különösen enyhébb formákban – a laktózmentes tejtermékek, illetve a laktáz enzim tartalmú készítmények segíthetnek a panaszok enyhítésében – írja a Medical News Today.

A kettő közötti különbség ismerete életmentő lehet, hiszen egy allergiás reakció esetén például sürgős orvosi beavatkozásra lehet szükség. Ha felmerül bármelyik állapot gyanúja, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, aki segít tisztázni a probléma valós forrását.