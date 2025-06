Lefejeztek egy szobrot a Duna-parton: képeken a brutális támadás – A férfiak lelki egészségéért állították

A napokban az érzelmek nem megfelelő kezelésének esett áldozatul „Az elfojtott könnyek szobra”, amely egy újabb bizonyíték arra, hogy beszélni kell az elfojtott érzelmekről.

Lefejezték a szomorú férfialakot a Duna-parton. Fotó: Getty Images

A férfiak hajlamosabbak elfojtani az érzelmeiket

A szomorú férfialakot ábrázoló, a férfi érzelmek láthatóságát és elfogadását szimbolizáló alkotás 2025 áprilisában, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének a férfiak mentális egészségét fókuszba helyező társadalmi célú kampánya részeként került ki a Duna-partra. Céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet egy komoly társadalmi és lélektani problémára, és segítsenek megtörni azt a berögzült társadalmi tabut, amely miatt a férfiak elfojtják érzelmeiket. A férfiak között túl gyakori az érzelmek elfojtása, ez pedig súlyos következményekhez, szorongáshoz, depresszióhoz, szélsőséges esetben akár öngyilkossághoz is vezethet.

„Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy a társadalmi érzékenyítő, figyelemfelhívó kampányunk részeként a Duna-partra kihelyezett szobrunkat ismeretlen tettesek megrongálták. Mindamellett, hogy a vandalizmus és az erőszak minden formáját elítéljük, értetlenül állunk a történtek előtt” – mondja Dudás Erika. A LESZ elnöke hozzátette: „ami történt, egyértelmű tünete annak, milyen sokan választják az agressziót az őket felkavaró érzelmek békés "kicsatornázása" helyett, egy újabb szomorú tanúsága az elfojtott érzelmek, kezeletlen agresszió eredményének. Az installáció megrongálása egy további indok arra, hogy a szobornak a Duna-parton a helye, hogy emlékeztessen, hova vezethet, ha elhanyagoljuk, elfojtjuk negatív érzéseinket.”

"Az elfojtott könnyek szobra” eredetileg csak egy hónapig állt volna a Szabadság híd budai hídfőjénél, ám a tavaszi fogadtatása annyira felülmúlta a várakozásokat, hogy az érintett hatóságokkal egyeztetve a kihelyezést 2026 májusáig meghosszabbították, hogy továbbra is közvetíteni tudja társadalmilag fontos üzenetét. A szobrot pedig úgy szeretnék rekonstruálni majd, hogy az egyben reflektáljon a történtekre is. Addig pedig a www.elfojtottkonnyek.hu oldalon továbbra is bárki bárhova kihelyezheti a szobrot, és megoszthatja az így készült fotókat a social media felületeken a #nefojtsdel hashtaggel, hogy felhívja a figyelmet az érzelmek megélésének fontosságára.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chat-en!