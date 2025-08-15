Allergia és stressz: így törheted meg az ördögi kört

A stressz, a szorongás és a depresszió egész szervezetünkre kihat, így – mint ahogy azt korábban egy, az Immunology and Allergy Clinics of North America folyóiratban publikált tanulmány is alátámasztotta – az allergia tüneteit is felszínre hozhatja vagy felerősítheti.
A stressz megemeli a kortizol és más stresszhormonok szintjét, ami gyengítheti az immunrendszer szabályozását, vagyis a szervezet emiatt túlreagálhat ártalmatlan anyagokra. Ennek eredményeképp allergiás reakciók jelenhetnek meg, illetve a meglévő allergia is súlyosabb tüneteket produkálhat. Az allergiás tünetek – orrdugulás, köhögés, szemviszketés – ráadásul ronthatják az alvás minőségét, az alváshiány pedig fokozza a stresszt, ami ronthat a tüneteken. Így egyfajta negatív spirál alakulhat ki.
Tedd rendbe a lelked, hogy csökkentsd az allergiás tüneteket!
- Bár a stresszkezelés nem helyettesíti az orvosi kezelést, de hatékony kiegészítője lehet. Bizonyos stresszcsökkentő módszerek ugyanis – mint például a relaxáció, a meditáció, különféle légzéstechnikák vagy az autogén tréning – csökkenthetik az allergiás reakciók intenzitását.
- Vizsgáltasd ki magad és a kezelőorvos utasításai alapján kezeld az allergiás tüneteket! Ha ugyanis ez nem történik meg, az egyre fokozódó tünetek tovább növelik a stresszt, amitől még jobban fellángol az allergia.
- Aki végleges megoldást keres, annak az immunterápia lehet az ideális választás.
- Ne dohányozz és kerüld az alkoholt!
- Alakíts ki egy fix napirendet! Ebben szerepet kell kapnia a rendszeres étkezésnek és testmozgásnak ugyanúgy, mint a pihenésnek, a kikapcsolódásnak és a megfelelő alvásnak.