Allergia és stressz: így törheted meg az ördögi kört

A stressz, a szorongás és a depresszió egész szervezetünkre kihat, így – mint ahogy azt korábban egy, az Immunology and Allergy Clinics of North America folyóiratban publikált tanulmány is alátámasztotta – az allergia tüneteit is felszínre hozhatja vagy felerősítheti.

A stressz az egész testedre kihat. Fotó: Getty Images

Allergia-alváshiány-stressz – ördögi kör

A stressz megemeli a kortizol és más stresszhormonok szintjét, ami gyengítheti az immunrendszer szabályozását, vagyis a szervezet emiatt túlreagálhat ártalmatlan anyagokra. Ennek eredményeképp allergiás reakciók jelenhetnek meg, illetve a meglévő allergia is súlyosabb tüneteket produkálhat. Az allergiás tünetek – orrdugulás, köhögés, szemviszketés – ráadásul ronthatják az alvás minőségét, az alváshiány pedig fokozza a stresszt, ami ronthat a tüneteken. Így egyfajta negatív spirál alakulhat ki.

Tedd rendbe a lelked, hogy csökkentsd az allergiás tüneteket!