Allergia és stressz: így törheted meg az ördögi kört

Nemes-Mozer Mária
Nemes-Mozer Mária

A stressz szerepet játszhat az allergia kialakulásában, meglévő allergia esetén pedig akár súlyosbíthatja is a kellemetlen panaszokat.

A stressz, a szorongás és a depresszió egész szervezetünkre kihat, így – mint ahogy azt korábban egy, az Immunology and Allergy Clinics of North America folyóiratban publikált tanulmány is alátámasztotta – az allergia tüneteit is felszínre hozhatja vagy felerősítheti.

Fiatal nő ül feszülten a laptopja előtt.
A stressz az egész testedre kihat. Fotó: Getty Images

Allergia-alváshiány-stressz – ördögi kör

A stressz megemeli a kortizol és más stresszhormonok szintjét, ami gyengítheti az immunrendszer szabályozását, vagyis a szervezet emiatt túlreagálhat ártalmatlan anyagokra. Ennek eredményeképp allergiás reakciók jelenhetnek meg, illetve a meglévő allergia is súlyosabb tüneteket produkálhat. Az allergiás tünetek – orrdugulás, köhögés, szemviszketés – ráadásul ronthatják az alvás minőségét, az alváshiány pedig fokozza a stresszt, ami ronthat a tüneteken. Így egyfajta negatív spirál alakulhat ki.

Tedd rendbe a lelked, hogy csökkentsd az allergiás tüneteket!

  • Bár a stresszkezelés nem helyettesíti az orvosi kezelést, de hatékony kiegészítője lehet. Bizonyos stresszcsökkentő módszerek ugyanis – mint például a relaxáció, a meditáció, különféle légzéstechnikák vagy az autogén tréning – csökkenthetik az allergiás reakciók intenzitását.
  • Vizsgáltasd ki magad és a kezelőorvos utasításai alapján kezeld az allergiás tüneteket! Ha ugyanis ez nem történik meg, az egyre fokozódó tünetek tovább növelik a stresszt, amitől még jobban fellángol az allergia. 
  • Aki végleges megoldást keres, annak az immunterápia lehet az ideális választás.
  • Ne dohányozz és kerüld az alkoholt!
  • Alakíts ki egy fix napirendet! Ebben szerepet kell kapnia a rendszeres étkezésnek és testmozgásnak ugyanúgy, mint a pihenésnek, a kikapcsolódásnak és a megfelelő alvásnak.

