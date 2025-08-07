Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+10° +28°
Nincs front

Így hat a só az egészségünkre - a veszélyek mellett erről is fontos tudnod

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Általában a túl sós ételek egészségkárosító hatásairól esik csak szó, holott számos pozitív hatása is lehet ennek az ízesítőszernek.

Világszerte a só az egyik legnépszerűbb és leghosszabb ideje használt ízesítőszer, amelyet hosszú ideig használtak húsok tartósítására is. Leggyakrabban a veszélyeiről esik szó: közismert, hogy túlzott fogyasztása hozzájárulhat a magas vérnyomáshoz és a keringési betegségekhez, ami Magyarországon is rengete életet követel. Kis mennyiségben ugyanakkor szükséges a szervezetünk megfelelő működéséhez, sőt más módon is az egészségünk szolgálatába állítható. A Wellandfit cikke összegyűjtötte, milyen szerepe lehet az egészségünk megőrzésében.

A szépségápolásban is használják

A tengeri és Holt-tengeri só nemcsak élelmiszerként, hanem a szépségápolásban is fontos szerepet kapott. Számos kozmetikum használja ki a só természetes hatásait, legyen szó krémekről, testápolókról vagy fürdősókról. Otthon is könnyen készíthetünk bőrradírt, például tengeri só és jó minőségű olaj keverékéből, amely segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, és friss, egészséges bőrt eredményez.

só
A só gyógyhatása is régóta ismert. Fotó: Getty Images

Bőrbetegségek kezelésére is szolgálhat

Szerepük lehet bizonyos sófajtáknak a különböző bőrbetegségek, például pikkelysömör és ekcéma kezelésében. Nem csak a beteg bőr regenerálódását segíti, hanem az egészséges bőrt is táplálja, puhává és ragyogóvá teszi.

Ez is érdekelhet

Belélegezve is gyógyhatással bírhat

Évszázadok óta ismertek és kedveltek a tengerparti, illetve sóbarlangi gyógyüdülések, ahol a sós levegő pozitív hatással van a légzőszervi betegségek enyhítésére és a szervezet általános megerősítésére. A sós levegő máig hatékonyan támogatja az asztma és allergia kezelését, csökkenti a gyulladásokat és segíti a légutak tisztítását.

Szuperélelmiszer, vagy rákkeltő és káros? Vajon mindent jól tudsz a szójáról?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

sófogyasztás só hatása
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +10 °C

Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás, legfeljebb némi fátyolfelhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az Északnyugat-Dunántúlon estig még a déli szelet olykor élénk lökések kísérik. Késő estére 14 és 23 fok közé hűl le a levegő. Most egy pár napos frontmentes időszak következik.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra