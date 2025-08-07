Így hat a só az egészségünkre - a veszélyek mellett erről is fontos tudnod

Világszerte a só az egyik legnépszerűbb és leghosszabb ideje használt ízesítőszer, amelyet hosszú ideig használtak húsok tartósítására is. Leggyakrabban a veszélyeiről esik szó: közismert, hogy túlzott fogyasztása hozzájárulhat a magas vérnyomáshoz és a keringési betegségekhez, ami Magyarországon is rengete életet követel. Kis mennyiségben ugyanakkor szükséges a szervezetünk megfelelő működéséhez, sőt más módon is az egészségünk szolgálatába állítható. A Wellandfit cikke összegyűjtötte, milyen szerepe lehet az egészségünk megőrzésében.

A szépségápolásban is használják

A tengeri és Holt-tengeri só nemcsak élelmiszerként, hanem a szépségápolásban is fontos szerepet kapott. Számos kozmetikum használja ki a só természetes hatásait, legyen szó krémekről, testápolókról vagy fürdősókról. Otthon is könnyen készíthetünk bőrradírt, például tengeri só és jó minőségű olaj keverékéből, amely segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, és friss, egészséges bőrt eredményez.

A só gyógyhatása is régóta ismert. Fotó: Getty Images

Bőrbetegségek kezelésére is szolgálhat

Szerepük lehet bizonyos sófajtáknak a különböző bőrbetegségek, például pikkelysömör és ekcéma kezelésében. Nem csak a beteg bőr regenerálódását segíti, hanem az egészséges bőrt is táplálja, puhává és ragyogóvá teszi.

Belélegezve is gyógyhatással bírhat

Évszázadok óta ismertek és kedveltek a tengerparti, illetve sóbarlangi gyógyüdülések, ahol a sós levegő pozitív hatással van a légzőszervi betegségek enyhítésére és a szervezet általános megerősítésére. A sós levegő máig hatékonyan támogatja az asztma és allergia kezelését, csökkenti a gyulladásokat és segíti a légutak tisztítását.