Allergiák esetén általában a pollen, ételek vagy állatszőr jut eszünkbe, de léteznek olyan nagyon ritka allergének, amelyekkel csak elvétve találkozunk.

Egy kis ízelítő azokból az allergiákból, amelyek valóban ritkán fordulnak elő:

Bár orvosi szempontból nem allergia, nem véletlenül emlegetik vízallergiaként az aquagenic urticaria nevű állapotot: rendkívül ritkán fordul elő, amikor a bőr vízzel való érintkezésének hatására viszkető, égő csalánkiütések jelennek meg – legyen az csapvíz, tengervíz, verejték vagy akár a saját könny. A hőmérséklet nem számít. A krónikus csalánkiütések egyik altípusáról van szó, mivel a bőr középső rétegében megjelenő tünetek kialakulását itt is a hisztamin felszabadulása okozza, de a víz fogyasztása nem jelent problémát az érintetteknél .

– legyen az csapvíz, tengervíz, verejték vagy akár a saját könny. A hőmérséklet nem számít. A krónikus csalánkiütések egyik altípusáról van szó, mivel a bőr középső rétegében megjelenő tünetek kialakulását itt is a hisztamin felszabadulása okozza, de . A hidegallergia esetében a hideg – akár levegő, akár folyadék – hatására bőrkiütés, viszketés, duzzanat jelenhet meg. Súlyos esetben lehet nyelv- vagy torokduzzanat vagy akár anafilaxiás sokk is, különösen például hideg vízben való fürdés során.

Van, akinél a vörös húsok váltanak ki allergiás reakciót. Fotó: Getty Images

Alfa-gal szindróma, azaz vörös húsokra (például marha, sertés) adott allergiás reakció. Ezt általában bizonyos kullancsok csípése vált ki. A tünetek – csalánkiütés, hasi fájdalom, hányinger, akár anafilaxia – általában az étkezést követően több órával jelentkeznek.

Ezt általában bizonyos kullancsok csípése vált ki. A tünetek – csalánkiütés, hasi fájdalom, hányinger, akár anafilaxia – általában az étkezést követően több órával jelentkeznek. A spermaallergia során a szervezet a partner spermájára reagál: viszketés, duzzanat, csalánkiütés, orrdugulás vagy tüsszögés fordulhat elő együttlét után , ritkább esetben súlyos, életveszélyes reakció is kialakulhat.

spermaallergia , ritkább esetben súlyos, életveszélyes reakció is kialakulhat. A kukoricaallergia rendkívül ritka, ám bizonyos embereknél akár bőrkiütéssel, angioödémával, emésztési panaszokkal vagy anafilaxiával járhat. Nehéz elkerülni a kukoricát, mivel sok termékben rejtve van jelen.

rendkívül ritka, ám bizonyos embereknél akár bőrkiütéssel, angioödémával, emésztési panaszokkal vagy anafilaxiával járhat. Nehéz elkerülni a kukoricát, mivel sok termékben rejtve van jelen. Létezik edzéssel kiváltott anafilaxia is, amely akkor alakul ki, amikor valakiből a fizikai aktivitás vált ki súlyos allergiás reakciót – bőrkiütéssel, légzési nehézséggel, hányingerrel vagy akár ájulással is járhat - írja a Cleveland Clinic.

Minden fentebb említett állapot rendkívül ritka, mégis fontos tudni róluk, mert a tünetek – különösen, ha később vagy szokatlan formában jelentkeznek –, könnyen összetéveszthetők más betegségekkel. A megfelelő diagnózis gyakran allergológus bevonását igényli.