Penész a lakásban: ezért veszélyes az egészségre – Mutatjuk, hogy szabadulhatsz meg tőle

A penész egy mikroszkopikus gombafajta, amely spórákkal szaporodik, és szinte bárhol jelen lehet – a szabad levegőtől kezdve a lakások sötét, nedves zugaiig. Otthonunkban akkor jelent problémát, ha a nedves felületeken, például fürdőszobában, pincében, felázott falakon vagy konyhában megtelepszik és elszaporodik. Kedvező környezetben a spórák szabadon terjednek a levegőben.

A penészallergia tünetei

Tünetek tekintetében a penészallergia klasszikus megjelenési formája a szénanáthához hasonló:

tüsszögés,

orrfolyás,

orrdugulás,

viszkető vagy könnyező szemek,

viszketés az orrban, szájban vagy ajkakon.

Előfordulhat száraz köhögés, torokirritáció, asztmásoknál akár légzési nehézség, zihálás vagy mellkasi szorító érzés is – írja az Amerikai Allergia- és Asztma Alapítvány. A tartós, nedves lakókörnyezet összefüggésbe hozható allergiás rhinitisszel, asztmával, sőt, hosszú távon akár egyéb légzőszervi betegségek kialakulásával is.

Hogyan tüntethetjük el otthonunkból?

A legfontosabb lépés a nedvességforrások megelőzése és elhárítása: szivárgó csövek, beázások, a nem megfelelő szellőzés vagy a légkondicionáló miatt kialakuló kondenzáció mind melegágya lehet a penésznek. A levegő páratartalmát érdemes 60 százalék alatt tartani, mivel az ennél párásabb levegő elősegítheti a gombásodást.

Sokféleképpen megszabadulhatunk a penésztől. Fotó: Getty Images

A penész eltávolításához kis kiterjedésű, kemény és sima felületeken háztartási tisztítószert, szappanos vizet, ecetet vagy legfeljebb 1 csésze háztartási hipót (vízzel hígítva) is használhatunk, megfelelően szellőztetett környezetben és védőfelszereléssel. Azonban fehérítő használata csak körültekintően ajánlott — önmagában nem mindig hatékony a penész gyökerei ellen, és veszélyeket is hordozhat.

A porózus, átnedvesedett anyagokat – mint a tapéta, gipszkarton, szigetelés, szőnyeg, matrac vagy plüss játékok – akár el is kell távolítani és fedett zsákban kidobni, , mert nehezen tisztíthatók ki teljesen. A kidobás előtt azért érdemes ezeket műanyag zacskóval lezárni, hogy elkerüljük a spórák szétterjedését. A falak szárításához hasznosak a páramentesítők, hőlégfúvók és a napfény, noha ez türelmet igénylő folyamat lehet.

Gyakori megelőző intézkedések közé tartozik:

Hatékony szellőzés biztosítása – különösen fürdőszobában, konyhában (páraszellőzők használata, ablaknyitás).

– különösen fürdőszobában, konyhában (páraszellőzők használata, ablaknyitás). Páramentesítő eszközök használata , valamint a páratartalom folyamatos ellenőrzése.

, valamint a páratartalom folyamatos ellenőrzése. Száraz, jól szigetelt felületek, tiszta légkondicionálócsövek, csöpögő kondenzvíz és csatornák karbantartása.

Kárpitok, szőnyegek kerülése, különösen olyan helyeken, ahol gyakori a nedvesség (például fürdőszoba, pince).

Súlyos, nagy kiterjedésű penész esetén érdemes profi szakember segítségét igénybe venni, aki biztonságosan el tudja távolítani, és megelőzi a visszatérését is.