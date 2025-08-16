Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Észrevétlenül hatol a bőr alá ez a parazita – A trükkje forradalmat hozhat a fájdalomcsillapításban

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Egy apró, vízben élő parazita rejtélyes módon megfosztja bőrünket a fájdalomérzettől, és ezzel észrevétlenül hatol be szervezetünkbe. Felfedezése nemcsak ijesztő, de új reményt adhat a fájdalommentes kezelések és a fertőzések megelőzése terén.

Tudósok felfedeztek egy parazitát, amely képes bejutni a bőrbe anélkül, hogy bármit is érezne az áldozata. A Schistosoma mansoni nevű féreg kifejlesztett egy módszert, amellyel kikapcsolja a test fájdalmat és viszketést jelző rendszerét. Ez a lopakodó taktika nemcsak a féreg túlélését segíti, hanem újfajta fájdalomcsillapító kezelések kifejlesztését is inspirálhatja a közeljövőben – írja a Science Daily.

Észrevétlenül kúszik a bőrünk alá

Ha valamilyen élősködő megpróbál a bőrünk alá férkőzni, arra jellemzően fájdalom, viszketés vagy kiütések híják fel a figyelmet. A Schistosoma mansoni nevű parazitaféreg behatolásakor azonban semmit nem érzünk. A kutatók megállapították, hogy a féreg ilyenkor csökkenti a TRPV1+ aktivitását - ez egy olyan fehérje, amely magas hőmérséklet, fájdalom és irritáció jeleit küldi a bőrből az agy felé. Szabályozza továbbá az immunválaszokat, például fertőzés, allergia, rák, autoimmunitás és akár szőrnövekedés esetén is. Ennek eredményeként a féreg szinte észrevétlenül juthat be a szervezetbe, és ott sem vált ki olyan mértékű immunválaszt, amely felhívhatná a figyelmet a jelenlétére.

viszketés, kar
A parazita tompítja a fájdalomérzetünket. Fotó: Getty Images

A kutatók szerint, ha sikerül azonosítani és izolálni a féreg TRPV1+-gátló molekuláit, azok új, nem-opioid típusú fájdalomcsillapítók alapjául is szolgálhatnak majd a közeljövőben. Ugyanakkor elképzelhető, hogy olyan, bőrre alkalmazható készítményeket is kifejleszthetnek, amelyek aktiválják a TRPV1+-t, ezáltal megelőzve a S. mansoni-fertőzést a veszélyeztetett területeken élőknél.

A parazitafertőzést leggyakrabban Afrikában, a Távol-Keleten és Dél-Amerikában diagnosztizálják. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2023-as jelentése szerint világszerte több mint 251 millió ember szervezetében található meg a schistosomiasis paraziták valamelyik típusa.

fájdalomcsillapítás parazita
