Durván megugrott az ózonkoncentráció – 4 dolgot tehetsz, hogy megóvd magad

Az ózonkoncentráció Magyarország nagy részén meghaladja az uniós egészségügyi határértéket, így az már egészségünket és az élővilágot is veszélyezteti – figyelmeztet közleményében a Levegő Munkacsoport.

Az ózonszennyezés mértéke az erős napsugárzás és a légszennyezés hatására emelkedhet meg. Fotó: Getty Images

Így óvd meg magad

Ne menj ki a szabadba, amikor a legerősebb a napsugárzás! 11 és 15 óra között inkább maradj beltéren!

A fokozott légzéssel járó tevékenységeket (sport, kerti munkák) kora reggel vagy naplemente után végezd a szabadban!

Bőségesen fogyassz vizet!

Egyél sok vitaminokban és antioxidánsokban gazdag gyümölcsöt, zöldséget, például almát, szőlőt, céklát vagy káposztát!

Az ózon károsítja a légzőszerveket, köhögést, torokkaparást, mellkasi fájdalmat és nehézlégzést okozhat, súlyosbíthatja az asztmás tüneteket, irritálhatja a szemet. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) számításai szerint amennyiben az ózonkoncentrációt 2022-ben sikerült volna az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlotta szintre csökkenteni, akkor az EU-ban 70 ezer halálesetet lehetett volna megelőzni abban az évben.

Az ózon az erős napsugárzás hatására alakul ki egyrészt a gépjárművek, ipari folyamatok és a mezőgazdaság által kibocsátott nitrogén-oxidokból és illékony szerves vegyületekből, másrészt a metánból. Ezt főleg a földgáz-infrastruktúra, az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás bocsátja ki. Az éghajlatváltozás miatt egyre több a forró, száraz, napsütéses időszak, ami fokozza a talajközeli ózon képződését.