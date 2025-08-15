Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Durván megugrott az ózonkoncentráció – 4 dolgot tehetsz, hogy megóvd magad

Veszélyes mértékű a talajközeli ózonkoncentráció, ami súlyosan károsíthatja a légzőszerveket – hívja fel a figyelmet a Levegő Munkacsoport.

Az ózonkoncentráció Magyarország nagy részén meghaladja az uniós egészségügyi határértéket, így az már egészségünket és az élővilágot is veszélyezteti – figyelmeztet közleményében a Levegő Munkacsoport.

Szennyezett levegőjű város.
Az ózonszennyezés mértéke az erős napsugárzás és a légszennyezés hatására emelkedhet meg. Fotó: Getty Images

Így óvd meg magad

  • Ne menj ki a szabadba, amikor a legerősebb a napsugárzás! 11 és 15 óra között inkább maradj beltéren!
  • A fokozott légzéssel járó tevékenységeket (sport, kerti munkák) kora reggel vagy naplemente után végezd a szabadban!
  • Bőségesen fogyassz vizet!
  • Egyél sok vitaminokban és antioxidánsokban gazdag gyümölcsöt, zöldséget, például almát, szőlőt, céklát vagy káposztát!

Az ózon károsítja a légzőszerveket, köhögést, torokkaparást, mellkasi fájdalmat és nehézlégzést okozhat, súlyosbíthatja az asztmás tüneteket, irritálhatja a szemet. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) számításai szerint amennyiben az ózonkoncentrációt 2022-ben sikerült volna az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlotta szintre csökkenteni, akkor az EU-ban 70 ezer halálesetet lehetett volna megelőzni abban az évben. 

Az ózon az erős napsugárzás hatására alakul ki egyrészt a gépjárművek, ipari folyamatok és a mezőgazdaság által kibocsátott nitrogén-oxidokból és illékony szerves vegyületekből, másrészt a metánból. Ezt főleg a földgáz-infrastruktúra, az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás bocsátja ki. Az éghajlatváltozás miatt egyre több a forró, száraz, napsütéses időszak, ami fokozza a talajközeli ózon képződését.

Túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 33, 38, késő este 18, 30 fok között várható. Az ország nagy részében hőségriasztás van érvényben.

