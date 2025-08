Megdőlt a 10 ezer lépéses szabály: ennyi is elég a hosszú élethez

Az egészséges életmódot követők biztosan sokszor találkoztak már a 10 ezer lépéses javaslattal: általában ennyit tartanak ideálisnak napi szinten ahhoz, hogy hosszú távon is megőrizhessük egészségünket. Egy frissen közzétett kutatás szerint azonban már ennél kevesebb is elég lehet - írja a Science Alert.

Már napi 7 ezer lépés is óriási lépés az egészség felé

Egy új, átfogó tanulmány szerint a napi 7000 lépés drámaian csökkenti a betegség miatt bekövetkező, korai halálozás kockázatát. Persze nem kell itt megállni, a több lépés még nagyobb előnyökkel jár, de már nem olyan számottevő mértékben. Azoknál az embereknél, akik napi 7000 lépést tettek meg, 47%-kal alacsonyabb volt a korai halálozás kockázata, mint azoknál, akik mindössze 2000-et léptek. Az előbbi csoportban ráadásul kisebb eséllyel alakultak ki szívbetegségek, rák és a demencia.

Alacsony szinten még a kisebb lépésszám-növelés is óriási javulást eredményezhet: ha napi 2000-ről 4000 lépésre növeljük a mozgásadagunkat, az idő előtti halálozási kockázat 36%-kal csökken. Itt válik érdekessé a dolog: a legnagyobb egészségügyi előnyök nulla és 7000 lépés között jelentkeznek, és bár ezen lépésszám felett is megfigyelhető javulás, annak mértéke már jóval szerényebb.

Ugyanakkor az életkor tekintetében is jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha 60 év felett vagy, a maximális előnyöket napi 6000-8000 lépésnél éred el. A 30-60 év közötti korcsoportban ugyanakkor a 8000-10 000 lépés lehet az ideális. A 70 év felettieknél pedig már napi 4500 lépés 77%-kal csökkenti a szívbetegségek kockázatát.

A szívbetegségek, rák és demencia kockázata is kisebb azoknál, akik ennyi lépést tesznek meg naponta. Fotó: Getty Images

Mindez az egyik legnagyobb tanulmány eredményéből született, amit a témában alaha készítettek. A kutatók 57 különálló tanulmányból gyűjtöttek adatokat, amelyek több mint 160 ezer embert követtek nyomon akár két évtizeden keresztül, majd összesítették ezek eredményeit, hogy felfedezzenek olyan mintázatokat is, amelyek felett esetleg a korábbi kutatások során átsiklottak.

Marketingfogásból született a 10 ezer lépéses ajánlás

De miért mondja akkor mindenki, hogy 10 ezer lépést kell megtenni naponta? Ez az ajánlás már hosszú évtizede él a köztudatban, hátterében pedig a cikk szerint egy ügyes marketingkampány áll. Egy Yamasa nevű cég az 1964-es tokiói olimpia lázából akart hasznot húzni, így bemutatta a Manpo-kei nevű lépésszámláló eszközt – melynek már a neve is azt jelenti, hogy 10 ezer lépés.

A 10 000-et jelölő japán írásjel is egy sétáló emberre hasonlít, készítettek is belőle egy logót, majd hirdetni kezdték, hogy ennyi lépés szükséges minden nap ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket. Már akkor is tudni lehetett, hogy a rendszeres testmozgás milyen fontoa egészségvédő erővel bír, azt ugyanakkor semmilyen tudományos kutatás nem igazolta, hogy konkrétan 10 ezer lépésre lenne szükségünk.