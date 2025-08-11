Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Allergia ellen méz: hasznos vagy ártalmas?

A méz allergia elleni felhasználásának ötlete az immunterápiának nevezett kezelési módszer elvén alapul. De vajon valóban hatásos lehet a mézfogyasztása a szezonális allergia tünetei ellen?

Allergiáról akkor beszélünk, amikor az immunrendszer eltúlzott védekezéssel reagál olyan ártalmatlan anyagokra, mint például a pollenek, az állatszőr vagy a poratka. Egy elméletre alapozva a természetes gyógymódokat előnyben részesítők most a méztől várják a szezonális allergia elmulasztását – de vajon tényleg működőképes ez az ötlet?

A természetes gyógymódokat előnyben részesítők a méztől várják a szezonális allergia elmulasztását. Fotó: Getty Images

Mézzel az allergia ellen?

A méz allergia elleni felhasználásának ötlete az immunterápia elnevezésű kezelési mód elvén alapul. Az immunterápia lényege, hogy folyamatosan kitesszük a szervezetet egy kis mennyiségű allergén terhelésének, hogy az immunrendszer idővel kialakíthasson egyfajta toleranciát az adott allergénnel szemben. A méz természetes módon tartalmaz polleneket, ezért egyes kutatók úgy vélik, hogy a rendszeres mézfogyasztás is hasonlóan működhet, mint az immunterápia, vagyis lassan érzéketlenné teheti a szervezetet az allergénekkel szemben – olvasható a Health.com cikkében.

Néhány tanulmány szerint a méz segíthet enyhíteni az allergiás tüneteket, különösen szénanátha esetén. Egy 2013-as, a tualang méz szénanátha tüneteire gyakorolt hatását vizsgáló tanulmány például megállapította, hogy azok az emberek, akik két hónapon keresztül minden nap fogyasztottak ebből a mézből, kevesebb tünetet tapasztaltak, mint azok, akik placebót kaptak.

Bár ezek az eredmények ígéreteseknek tűnhetnek, csak nagyon kevés adaton alapulnak. Kiterjedtebb vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy megértsük, hogyan segítheti a méz az allergiás panaszok leküzdését. Sokat számíthat például az allergia típusa és súlyossága, valamint a méz mennyisége, fajtája és szennyezettsége is. Fontos megjegyezni továbbá, hogy az orvosilag vezetett immunterápiával ellentétben, ahol a páciens minden alkalommal ugyanannyi allergénnek van kitéve, a mézben található pollen mennyisége nagymértékben változhat.

A mézfogyasztás lehetséges előnyei

Bár a méz önmagában nem feltétlenül számít hatékony allergiaellenes kezelésnek, fogyasztása járhat bizonyos előnyökkel. A mézevés például serkenti a nyáltermelést, a több nyál pedig segíthet az allergia miatti torokirritáció és köhögési inger mérséklésében. A méz antioxidánstartalma pedig támogathatja az immunrendszer működését.

Ez is érdekelhet

A mézfogyasztás esetleges kockázatai

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy a méz fogyasztása – bár a legtöbb emberre nézve biztonságos – bizonyos kockázatokkal is járhat. 1 év alatti gyermekeknek például tilos adni, a méz ugyanis Clostridium botulinum nevű baktériumot is tartalmazhat, vagyis akár botulizmust is okozhat, amely csecsemőkorban nagyon súlyos is lehet. Egyesek allergiásak lehetnek a méz összetevőire, például a méhfehérjékre vagy bizonyos pollenekre. A cukorbetegeknek pedig különösen körültekintőnek kell lenniük, ha a magas cukortartalmú mézet fogyasztják.

