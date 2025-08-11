Így lehet sok gyógyszer olcsóbb – változás a közgyógyellátásban

A közgyógyellátás lehetőséget nyújt a rászorulóknak, hogy meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat és gyógyszereket térítésmentesen vagy kedvezményesen vehessenek igénybe – tájékoztat a Tolna vármegyei hírportál. Sokan azonban nem tudnak erről a támogatási formáról, még ha ők maguk is kaphatnának kedvezményt.

Lehet, hogy fizetéskor spórolhatsz a végösszegen. Fotó: Getty Images

Kinek jár és hogy kell igényelni?

Vannak, akik alanyi jogon, jövedelemtől függetlenül jogosultak rá, többek között a rokkantsági ellátásban, emelt családi pótlékban, rendszeres szociális segélyben részesülők és a hadigondozottak. Másoknak normatív úton ítélik meg ezt az ellátást. A mindenkori nyugdíjminimum összegének 10 százalékát meghaladó gyógyszerköltségek esetén pedig automatikusan jár a közgyógyellátás, amennyiben a családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetében pedig annak 150 százalékát. A méltányossági jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.

A támogatás havi szinten akár 12 ezer forint is lehet, e mellé évi 6 ezer forintnyi akut keretösszeg alanyi jogon jár, így azok, akik nagyobb mennyiségű gyógyszert kényszerülnek állandóan szedni, nemcsak a mindennapos, de a hirtelen jött betegségeik esetén is olcsóbban válthatják ki a szükséges készítményeket. Hogy a maximum 12 000 forintos havi keretből mennyi jut egy-egy embernek, az a jövedelemtől és a rendszeresen szedett orvosságoktól is függ, ehhez a háziorvos ad igazolást, melyet igényléskor be kell küldeni a járási hivatalba elbírálásra.