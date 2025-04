Önkénteseket keres a kórházi csecsemőket segítő szervezet

A Nevetnikék Alapítvány, aminek a munkájáról már mi is beszámoltunk, február óta tart szakmai képzést Budapesten kórházi önkéntesek számára. Az elmúlt hónapok tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a jelentkezők területi eloszlása egyenetlen, ezért most országos toborzást hirdetnek, különös tekintettel azokra a régiókra, ahonnan eddig kevés önkéntes csatlakozott.

Tizenhat év alatt rengeteget fejlődtünk, és érezzük a felelősséget, hogy ezt a tudást tovább kell adnunk. Számtalan intézményben várnak még gyerekek segítséget - mondta el nekünk korábban Kőműves Glória. Fotó: Fülöp Máté

Ha a szülő nem tud ott lenni, akkor is kell, aki szereti őket

Elsősorban Salgótarjánból, Miskolcról, Nyíregyházáról és térségükből várják a jelentkezőket a hospitalizált csecsemőgondozási képzésre, de más vidéki városokból is nyitottak az érdeklődőkre. A képzés célja, hogy felkészítse a résztvevőket arra az érzékeny és felelősségteljes feladatra, amit a kórházban lévő legkisebbekkel való foglalkozás jelent.

A program során a jelentkezők elméleti és gyakorlati tudást szereznek arról, hogyan tudnak érzelmi jelenléttel és biztonságot adó gondoskodással segíteni a csecsemők testi-lelki jóllétének támogatásában. A képzés során a résztvevők elsajátítják a kórházi szabályokat, orvosi és pszichológiai alapismereteket – beleértve a hospitalizáció és kötődés témáit –, valamint a csecsemőgondozás és a kórházi foglalkozások gyakorlati menetét hospitalizált csecsemők esetében.

Bár a Nevetnikék évek óta jelen van Kaposváron, az ottani csapat még nem elég nagy. Ezért most kifejezetten Kaposvárról is várnak új kórházlátogató önkénteseket. Szigetváron pedig a mesefalfestés után a kórházlátogató programot is beindítanák, akikre hetente lehet számítani, így Szigetvárról is várnak jelentkezőket. Az ő munkájukat a Nevetnikék közvetlenül fogja koordinálni – hiszen cél, hogy minden városban elérhető legyen a játékos gyógyítás és érzelmi támogatás. Az ápolók mindent megtesznek, de amikor nincs ott a szülő, jól jön még egy szerető jelenlét, ami csak a babáké.

A ház nem nő velük – 36 milliós gyűjtés a bővítéshez

Miközben egyre több önkéntes csatlakozik – Pécsen már 110 kórházlátogató önkéntest koordinál az alapítvány – a fizikai tér nem képes lépést tartani a fejlődéssel. A pécsi bázis felső szintje és pincéje jelenleg szerkezeti hibák miatt használhatatlan. Ezért indult el a 36 millió forintos adománygyűjtő kampány, amely lehetővé tenné egy méltó, tágas, jól felszerelt otthon kialakítását a képzésekhez, tervezésekhez és közösségi munkához.

Képzésre itt tudsz jelentkezni: https://nevetnikek.hu/csecsemokepzes/

Az adományokat pedig ide várják: https://nevetnikek.hu/hazfelujitas/