Innen tudhatod, hogy koffeinallergiás vagy – viszketés és hányinger is jelezheti a bajt

Perl Kitti
Szereted a kávé ízét, de akár már kis mennyiség után is kellemetlen tüneteket tapasztalsz? Lehet, hogy koffeinérzékenység vagy koffeinallergia az oka.

A koffein – amely fokozza az éberséget és az energiaszintet – egyebek mellett a kávéban is megtalálható. A legtöbb felnőttnek még napi 400 milligramm – nagyjából négy csészényi kávénak megfelelő mennyiségű – koffein bevitele is biztonságos. Egyesek azonban érzékenyek, vagy akár allergiásak is lehetnek a koffeinre. Mutatjuk, milyen tünetek esetén gyanakodhatsz arra, hogy te is érintett vagy.

fiatal férfi sárga csészéből iszik
Egyesek érzékenyek, vagy akár allergiásak is lehetnek a koffeinre. Fotó: Getty Images

Ezek a jelek utalnak koffeinérzékenységre

Vannak, akik érzékenyebbek a koffeinre, mint mások. Koffeinérzékenységről akkor beszélünk, amikor a szervezet a kelleténél lassabban dolgozza fel a koffeint, ezért intenzívebben éli meg annak élénkítő hatását – olvasható a Health.com cikkében. Az érzékenyek bármilyen mennyiségű koffein fogyasztása után a következő tüneteket tapasztalhatják:

  • fejfájás,
  • idegesség vagy nyugtalanság,
  • gyors szívverés,
  • hasmenés vagy gyomorrontásra utaló panaszok.

A koffeinallergia tünetei

A koffeinérzékenységgel ellentétben az igazi allergia az immunrendszert érinti. Akinek koffeinallergiája van, annak szervezete tévedésből fenyegetésnek tekinti a koffeint, ezért antitesteket szabadít fel ellene – az egyéb ételallergiás reakciókhoz hasonlóan.

A koffeinallergiára utaló panaszok súlyossága az enyhétől egészen az életveszélyesig terjedhet. A tünetek jellemzően a koffein fogyasztását követő két órán belül kialakulnak, esetenként már néhány perc elteltével. Az enyhe vagy közepes erősségű koffeinallergia tünetei közé a következőket sorolják:

  • ajakduzzanat,
  • bizsergés a szájban,
  • csalánkiütés,
  • gyomorgörcs,
  • hányinger vagy hányás,
  • hasmenés,
  • köhögés,
  • légzési nehézség,
  • nyelvduzzanat,
  • szédülés,
  • torokdagadás,
  • viszkető bőr,
  • zihálás (sípoló légzés).

Ritka esetekben a koffeinallergia anafilaxiát okozhat, amely egy életveszélyes allergiás reakció, és azonnali orvosi ellátást igényel. Ennek tünetei a következők:

  • ájulás, eszméletvesztés,
  • az egész testet beborító csalánkiütés,
  • erős mellkasi fájdalom vagy szorító érzés,
  • intenzív arc-, ajkak- vagy nyelvduzzanat,
  • ismétlődő hányás,
  • súlyos hasmenés,
  • súlyos zihálás vagy légzési nehézség,
  • szabálytalan szívverés.

Miért alakul ki a koffeinallergia?

A koffeinallergiáról akkor beszélünk, amikor az immunrendszer veszélyes anyagnak tartja a koffeint, ezért annak fogyasztásakor antitesteket termel, amelyek olyan vegyi anyagok felszabadulását idézik elő, mint például a hisztamin. Emiatt allergiás tünetek alakulnak ki.

Azt, hogy egyes embereknél miért alakul ki koffeinallergia, míg másoknál nem, a szakértők sem teljesen értik, ám a genetika valószínűleg ebben a kérdésben is fontos szerepet játszik. Növelheti továbbá a koffeinallergia kialakulásának kockázatát az asztma, az ekcéma és a szénanátha is.

