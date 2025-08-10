Innen tudhatod, hogy koffeinallergiás vagy – viszketés és hányinger is jelezheti a bajt

A koffein – amely fokozza az éberséget és az energiaszintet – egyebek mellett a kávéban is megtalálható. A legtöbb felnőttnek még napi 400 milligramm – nagyjából négy csészényi kávénak megfelelő mennyiségű – koffein bevitele is biztonságos. Egyesek azonban érzékenyek, vagy akár allergiásak is lehetnek a koffeinre. Mutatjuk, milyen tünetek esetén gyanakodhatsz arra, hogy te is érintett vagy.

Egyesek érzékenyek, vagy akár allergiásak is lehetnek a koffeinre. Fotó: Getty Images

Ezek a jelek utalnak koffeinérzékenységre

Vannak, akik érzékenyebbek a koffeinre, mint mások. Koffeinérzékenységről akkor beszélünk, amikor a szervezet a kelleténél lassabban dolgozza fel a koffeint, ezért intenzívebben éli meg annak élénkítő hatását – olvasható a Health.com cikkében. Az érzékenyek bármilyen mennyiségű koffein fogyasztása után a következő tüneteket tapasztalhatják:

fejfájás

idegesség vagy nyugtalanság,

idegesség vagy nyugtalanság, gyors szívverés,

gyors szívverés, hasmenés

A koffeinallergia tünetei

A koffeinérzékenységgel ellentétben az igazi allergia az immunrendszert érinti. Akinek koffeinallergiája van, annak szervezete tévedésből fenyegetésnek tekinti a koffeint, ezért antitesteket szabadít fel ellene – az egyéb ételallergiás reakciókhoz hasonlóan.

A koffeinallergiára utaló panaszok súlyossága az enyhétől egészen az életveszélyesig terjedhet. A tünetek jellemzően a koffein fogyasztását követő két órán belül kialakulnak, esetenként már néhány perc elteltével. Az enyhe vagy közepes erősségű koffeinallergia tünetei közé a következőket sorolják:

ajakduzzanat,

ajakduzzanat, bizsergés a szájban,

bizsergés a szájban, csalánkiütés

gyomorgörcs,

gyomorgörcs, hányinger vagy hányás ,

hányinger vagy , hasmenés,

hasmenés, köhögés

légzési nehézség,

légzési nehézség, nyelvduzzanat,

nyelvduzzanat, szédülés

torokdagadás,

torokdagadás, viszkető bőr,

viszkető bőr, zihálás (sípoló légzés).

Ritka esetekben a koffeinallergia anafilaxiát okozhat, amely egy életveszélyes allergiás reakció, és azonnali orvosi ellátást igényel. Ennek tünetei a következők:

ájulás

az egész testet beborító csalánkiütés,

az egész testet beborító csalánkiütés, erős mellkasi fájdalom vagy szorító érzés,

erős mellkasi vagy szorító érzés, intenzív arc-, ajkak- vagy nyelvduzzanat,

intenzív arc-, ajkak- vagy nyelvduzzanat, ismétlődő hányás,

ismétlődő hányás, súlyos hasmenés,

súlyos hasmenés, súlyos zihálás vagy légzési nehézség,

súlyos zihálás vagy légzési nehézség, szabálytalan szívverés.

Miért alakul ki a koffeinallergia?

A koffeinallergiáról akkor beszélünk, amikor az immunrendszer veszélyes anyagnak tartja a koffeint, ezért annak fogyasztásakor antitesteket termel, amelyek olyan vegyi anyagok felszabadulását idézik elő, mint például a hisztamin. Emiatt allergiás tünetek alakulnak ki.

Azt, hogy egyes embereknél miért alakul ki koffeinallergia, míg másoknál nem, a szakértők sem teljesen értik, ám a genetika valószínűleg ebben a kérdésben is fontos szerepet játszik. Növelheti továbbá a koffeinallergia kialakulásának kockázatát az asztma, az ekcéma és a szénanátha is.