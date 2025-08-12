Óvatosan a kávéval, ha ezeket a vitaminokat szeded

A kávé világszerte az egyik legnépszerűbb élénkítő ital, amelynek elfogyasztása sokak számára az egyik legfontosabb napindító rituálé. Mértékkel fogyasztva igazoltan hozzájárulhat az egészségünk megőrzéséhez: antioxidánsokban gazdag, csökkentheti bizonyos szívbetegségek és a stroke kockázatát, enyhíti a migrén panaszait is. Fontos azonban tudni, hogy bizonyos hatóanyagok, étrend-kiegészítők felszívódását jelentősen ronthatja, vagy akár a mellékhatásokat is fokozhatja az, ha a beszedéshez nagyon közeli időpontban isszuk meg a kávénkat. A Well&fit ezekből gyűjtött össze néhányat.

B-vitaminok

A B-vitaminok számos anyagcsere-folyamathoz nélkülözhetetlenek, többségüket azonban a szervezet nem tudja hosszú távon tárolni, így rendszeresen pótolni kell azokat. Mivel azonban a koffein gyorsítja az anyagcserét, és elősegíti a vízben oldódó vitaminok, köztük a B-vitaminok gyorsabb kiürülését a szervezetből, így érdemes ezeket külön, vízzel bevenni, hogy a lehető legtöbb hasznosuljon belőlük.

Bizonyos étrend-kiegészítők szedése mellett nem javasolt a kávéfogyasztás. Fotó: Getty Images

D-vitamin és zsírban oldódó vitaminok

A D-, E-, A- és K-vitamin zsírban oldódik, a kávé viszont nem biztosít megfelelő közeget a felszívódásukhoz. Ha a kapszula nem tartalmaz hozzáadott olajat, mindenképpen étkezés közben vagy után, vízzel, tejjel, esetleg egy zsírtartalmú itallal javasolt bevenni.

Vas

Testtömegünktől függően szervezetünk átlagosan 3-5 gramm vasattartalmaz, aminek túlnyomó többsége, nagyjából kétharmada a vörösvérsejtek hemoglobinjában van jelen. A kávéban lévő polifenolok gátolják a vas felszívódását, különösen a nem-hem típusú vasét, amely a növényi eredetű táplálékokban és étrend-kiegészítőkben található. Ha a vasbevitel célja vashiány kezelése vagy megelőzése, legalább 1–2 órával a kávéfogyasztás előtt vagy után érdemes bevenni a készítményt.

Kalcium és magnézium

A koffein enyhe vízhajtó hatása révén fokozhatja ezeknek az ásványi anyagoknak a kiürülését, és bizonyos mértékben akadályozhatja a felszívódásukat is. Bár nem okoz drasztikus veszteséget, hosszú távon hozzájárulhat a hiány kialakulásához, ha az étrend- kiegészítőt rendszeresen kávéval együtt fogyasztjuk.