Tényleg létezik hipoallergén kutya? Ezeket a fajtákat ajánlják allergiásoknak

A kutyák esetében az allergiás reakciót a kutyák által termelt fehérjék váltják ki. Ezek a fehérjék leggyakrabban a kutya bőréről leváló elhalt hámsejteken, a nyálban, illetve vizeletben fordulnak elő, és a szőrzet csak szállítóközegként működik: a szőrre tapadva terjednek a lakásban. Az emberi immunrendszer ezeket a fehérjéket ismeri fel olykor behatolóként, és antitestek, illetve gyulladásos mediátorok termelésével reagál rá. Ez a folyamat hozza létre a tüneteket.
Mit jelent, hogy egy kutya hipoallergén?
A hipoallergén kifejezés gyakran feltűnik kutyatenyésztők és -kereskedők hirdetéseiben — azt ígérik ezzel, hogy bizonyos fajták kevesebb tünetet váltanak ki allergiás embereknél. Az igazság azonban ennél árnyaltabb: tudományos értelemben nincs olyan kutyafajta, amely teljesen mentes lenne az allergén anyagoktól. A kutyával szembeni allergiás reakciókat nem a kutya szőre maga idézi elő, hanem bizonyos fehérjék — és ezek minden kutyában jelen vannak, bármilyen fajtájú is legyen.
Milyen tünetekre számíthatunk?
Az allergiás reakció tüneteinek palettája széles: orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás és viszkető, vörös szemek jellemzik a légúti panaszokat – sorolja a Mayo Clinic. Sokan bőrreakciókat is tapasztalnak: bőrviszketés, kiütés vagy ekcéma formájában. Asztmás betegeknél a kutyaallergén belégzése légzési nehézséget, sípoló légzést és köhögést okozhat, súlyos esetben rohamhoz vezethet. Fontos, hogy ha valakinél légzési panaszok jelentkeznek kutyás környezetben, forduljon orvoshoz.
Miért mondják mégis, hogy egyes kutyák hipoallergének?
A hipoallergén jelző valójában arra utal, hogy bizonyos fajták hajlamosabbak kevesebb szőrt hullajtani, illetve sűrűbb vagy speciális textúrájú szőrzetük van, ami kevesebb szőrszál és nyállal szennyezett részecske szabadulását eredményezheti a környezetbe. Például a uszkár, a bichon frise, a portugál vízikutya és néhány terrierfajta gyakran szerepel ilyen listákon, mivel kevesebb szőrt hullat, valamint hosszabb, göndör szőrzettel rendelkezik, amely részben visszatartja a hámsejteket. Ez azonban nem egyenlő a nem allergizálóval: az allergiás betegek egy része továbbra is reagálhat ezekre a fajtákra – írja a Cleveland Clinic.
Mit tehet, aki allergiás, de kutyát szeretne?
Mindenekelőtt javasolt élőben tesztelni: töltsön az allergiás személy rövidebb időt a kiszemelt kutyával, és figyelje, jelentkeznek-e reakciók. Emellett hasznosak lehetnek az olyan intézkedések, mint a gyakori, alapos takarítás HEPA-szűrős porszívóval, rendszeres fürdetés és gondos ápolás a kutyánál (ez csökkentheti a nyál és a hámsejtek mennyiségét), a hálószoba kutyamentes zónaként való kijelölése, valamint légtisztító készülékek alkalmazása. Orvosi szempontból az allergológus által javasolt gyógyszeres kezelés és szükség esetén immunterápia lehet a leghatékonyabb mód a tünetek kontrollálására.