Tényleg létezik hipoallergén kutya? Ezeket a fajtákat ajánlják allergiásoknak

A kutyák esetében az allergiás reakciót a kutyák által termelt fehérjék váltják ki. Ezek a fehérjék leggyakrabban a kutya bőréről leváló elhalt hámsejteken, a nyálban, illetve vizeletben fordulnak elő, és a szőrzet csak szállítóközegként működik: a szőrre tapadva terjednek a lakásban. Az emberi immunrendszer ezeket a fehérjéket ismeri fel olykor behatolóként, és antitestek, illetve gyulladásos mediátorok termelésével reagál rá. Ez a folyamat hozza létre a tüneteket.

Mit jelent, hogy egy kutya hipoallergén?

A hipoallergén kifejezés gyakran feltűnik kutyatenyésztők és -kereskedők hirdetéseiben — azt ígérik ezzel, hogy bizonyos fajták kevesebb tünetet váltanak ki allergiás embereknél. Az igazság azonban ennél árnyaltabb: tudományos értelemben nincs olyan kutyafajta, amely teljesen mentes lenne az allergén anyagoktól. A kutyával szembeni allergiás reakciókat nem a kutya szőre maga idézi elő, hanem bizonyos fehérjék — és ezek minden kutyában jelen vannak, bármilyen fajtájú is legyen.

Milyen tünetekre számíthatunk?

Az allergiás reakció tüneteinek palettája széles: orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás és viszkető, vörös szemek jellemzik a légúti panaszokat – sorolja a Mayo Clinic. Sokan bőrreakciókat is tapasztalnak: bőrviszketés, kiütés vagy ekcéma formájában. Asztmás betegeknél a kutyaallergén belégzése légzési nehézséget, sípoló légzést és köhögést okozhat, súlyos esetben rohamhoz vezethet. Fontos, hogy ha valakinél légzési panaszok jelentkeznek kutyás környezetben, forduljon orvoshoz.

Sajnos a bichon frise is kiválthat allergiás reakciót azoknál, akik allergiásak a kutyákra. Fotó: Getty Images

Miért mondják mégis, hogy egyes kutyák hipoallergének?

A hipoallergén jelző valójában arra utal, hogy bizonyos fajták hajlamosabbak kevesebb szőrt hullajtani, illetve sűrűbb vagy speciális textúrájú szőrzetük van, ami kevesebb szőrszál és nyállal szennyezett részecske szabadulását eredményezheti a környezetbe. Például a uszkár, a bichon frise, a portugál vízikutya és néhány terrierfajta gyakran szerepel ilyen listákon, mivel kevesebb szőrt hullat, valamint hosszabb, göndör szőrzettel rendelkezik, amely részben visszatartja a hámsejteket. Ez azonban nem egyenlő a nem allergizálóval: az allergiás betegek egy része továbbra is reagálhat ezekre a fajtákra – írja a Cleveland Clinic.

Mit tehet, aki allergiás, de kutyát szeretne?

Mindenekelőtt javasolt élőben tesztelni: töltsön az allergiás személy rövidebb időt a kiszemelt kutyával, és figyelje, jelentkeznek-e reakciók. Emellett hasznosak lehetnek az olyan intézkedések, mint a gyakori, alapos takarítás HEPA-szűrős porszívóval, rendszeres fürdetés és gondos ápolás a kutyánál (ez csökkentheti a nyál és a hámsejtek mennyiségét), a hálószoba kutyamentes zónaként való kijelölése, valamint légtisztító készülékek alkalmazása. Orvosi szempontból az allergológus által javasolt gyógyszeres kezelés és szükség esetén immunterápia lehet a leghatékonyabb mód a tünetek kontrollálására.