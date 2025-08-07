A hasnyálmirigyrák egyik első jele ez a bőrelváltozás - kevesen gondolnak daganatra a láttán

A hasnyálmirigy munkája elengedhetetlen a szervezetünk megfelelő működéséhez: naponta mintegy másfél liter hasnyálat termel külső elválasztású mirigyeivel, belső elválasztású mirigyei - Langerhans-szigetek - pedig például a cukorháztartást szabályozó inzulint. Daganatos megbetegedését évente mintegy 2500 magyarnál diagnosztizálják, így nem számít a leggyakoribb daganattípusnak. Sajnos azonban a halálozási aránya igen magas, fontos ezért az időben megkezdett kezelés. Az nlc.hu cikke felhívta a figyelmet egy különös bőrelváltozásra, ami az egyik első látványos tünete lehet a súlyos betegségnek.

Bőrtünet figyelmeztethet a veszélyes betegségre

A hasnyálmirigyrák diagnózisát megnehezíti, hogy sok más daganatos betegséghez hasonlóan hosszú ideig nem mutat látványos tüneteket. Későn felismerve pedig már a gyógyítása is jóval nehézkesebb, ami miatt nagyon fontos lenne a korai felismerés. Dr. Alexandre Mensier gasztroenterológus és sebész felhívta a figyelmet az egyik első jelre, ami a betegségre utalhat: a sárgaság megjelenésére.

A bőr teljesen elsárgulhat a betegség hatására. Fotó: Getty Images

„Alapvetően teljesen besárgul, nemcsak a bőr, hanem a szem és az ínhártya, vagyis a szemfehérje is – írja le a szakember – A vizelet sötétbarna lesz, míg a széklet elszíneződik, amíg fehéres nem lesz. Ezt ikterikus szindrómának nevezik."

A sárgaságot leggyakrabban a különböző májbetegségekkel hozzák kapcsolatba, de hasnyálmirigyproblémákra is utalhat. A hasnyálmirigy epehólyaghoz közeli részén található tumor ugyanis megzavarhatja az epe termelődését, illetve az epehólyag vékonybélbe ürülését, ez pedig a bilirubinnak nevezett anyag felgyülemlését okozhatja a vérben. A sárgaság látványos tünetekkel jár, például a bőr és a szemfehérje besárgulásával, valamint a tenyér és a talp viszketésével.

Más tünetek is utalhatnak a betegségre

A betegségre más, kevésbé specifikus tünet is felhívhatja a figyelmet. Amennyiben a hasnyálmirigynél kialakuló tumor bizonyos idegeket is nyom, az fájdalommal járhat együtt. Ez általában a has felső részében jelentkezik és a hát felé is kisugározhat, a jellege pedig éles, de közepes vagy elviselhető mértékű. A fájdalom gyakran intenzívebben jelentkezik az éjszakai órákban, és enyhül, ha az érintett előrehajol.

Emésztőrendszeri panaszokat is kiválthat, sok beteg panaszkodik hányingerre és hányásra, puffadásra, illetve étvágytalanságra is. A testsúly megváltozása szintén gyanúra adhat okot, ez nagyrészt összefüggésben is van az imént említett, emésztőrendszeri panaszokkal.