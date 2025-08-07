Nyáron tényleg gyorsabban nő a haj és a köröm? Ezt mondja a tudomány

A hajunk és a körmünk folyamatosan nő, de nem állandó ütemben. Számos dolog hatással lehet a sebességére hormonjainktól kezdve a táplálkozásunkon át az életkorunkig. Sőt, egyes kutatások szerint az időjárás is befolyásolhatja - írja az Iflscience.

Gyorsabban nő, de nem fog feltűnni

A feltételes mód nem véletlen: több kutatás is vizsgálta az időjárás és a szőrzet növekedése közötti kapcsolatot, de ezek elsősorban kisebb volumenű tanulmányok. Egy ilyen kimutatta, hogy a szakáll gyorsabban nő a forró hónapokban, és hogy a hajkorona is dúsabb a napsütéses időszak végére. Mivel azonban kisszámú résztvevő bevonásával történt, általános következtetéseket nem lehet belőle levonni. Az okok kapcsán a kutatók arra tippelnek, hogy a meleg idő fokozza a vérkeringést, ami a szőrzetet is növekedésre serkenti, hiszen a vér fokozottabb ütemben táplálja a hajhagymákat.

Gyorsabban nő a hajunk a nyári hónapokban. Fotó: Getty Images

Hozzátették azt is: hiába mérték egyes kutatások azt, hogy akár 60 százalékkal felgyorsulhat ezekben a hónapokban a haj növekedése, ezt nem valószínű, hogy észrevesszük. Talán ez jelentős változásnak hangzik, de mivel az alap szőrnövekedési sebesség kevesebb, mint fél milliméter naponta, így a 60 százalékos gyorsulás is elenyészőnek érződik.

Hasonló okokból a kutatók azt feltételezték, hogy a körmöknek is gyorsabban kell nőnie nyáron, hiszen a fokozott véráramlás azokra is pozitív hatással kéne, hogy legyen. Egy William Bean nevű orvos a hatvanas évektől évtizedeken át vizsgálta a körmök növekedését, és nem tudta igazolni, hogy azok valóban jobban nőnek a meleg hónapokban. Szerinte ugyanakkor a magyarázat erre az, hogy a modern ember már olyan sok időt tölt a szabályozott mikroklímájú környezetben (például fűtött és légkondicionált lakásokban), hogy a szezonális időjárás nem befolyásolja a körmeinek és szőrzetének nöekedését.