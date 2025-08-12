Így kellene inni a kávét, hogy tovább élhessünk – ezt sokan elrontják

A fekete kávé rendszeres fogyasztása csökkentheti a bármilyen okból bekövetkező korai halálozás kockázatát – állapította meg az amerikai Tufts Egyetem tanulmánya, amelynek eredményeiről a Rizikometer is beszámolt.

Tovább élhet az, aki rendszeresen fogyaszt kávét – de csak akkor, ha cukor és tej nélkül fogyasztja azt. Fotó: Getty Images

Ekkora előnnyel jár a kávéivás

A kutatók számításai szerint napi egy csésze kávé 16, míg napi 2-3 csésze kávé 17 százalékkal csökkenti a korai elhalálozás kockázatát. Három csészénél több kávé napi elfogyasztása azonban már további előnnyel nem jár.

Így a legegészségesebb a kávé

A szakértők megjegyezték ugyanakkor, hogy a kávéfogyasztás egészségi előnyei csak akkor érvényesülnek, ha „feketén”, vagyis cukor, tej és tejszín hozzáadása nélkül isszuk a koffeines forró italt. „A kávé egészségi előnyei a bioaktív vegyületeknek tulajdoníthatók, de az eredmények szerint a cukor és a telített zsír hozzáadása csökkentheti a halálozási előnyöket” – magyarázta a tanulmány vezető szerzője.

