Így kellene inni a kávét, hogy tovább élhessünk – ezt sokan elrontják

Perl Kitti
Tovább élhet az, aki rendszeresen fogyaszt kávét – de csak akkor, ha a lehető legegészségesebb formában fogyasztja azt. Mutatjuk, mire kell figyelni!

A fekete kávé rendszeres fogyasztása csökkentheti a bármilyen okból bekövetkező korai halálozás kockázatát – állapította meg az amerikai Tufts Egyetem tanulmánya, amelynek eredményeiről a Rizikometer is beszámolt.

mosolygó fiatal férfi az ágyon hasalva laptopozik és kávézik
Tovább élhet az, aki rendszeresen fogyaszt kávét – de csak akkor, ha cukor és tej nélkül fogyasztja azt. Fotó: Getty Images

Ekkora előnnyel jár a kávéivás

A kutatók számításai szerint napi egy csésze kávé 16, míg napi 2-3 csésze kávé 17 százalékkal csökkenti a korai elhalálozás kockázatát. Három csészénél több kávé napi elfogyasztása azonban már további előnnyel nem jár.

Így a legegészségesebb a kávé

A szakértők megjegyezték ugyanakkor, hogy a kávéfogyasztás egészségi előnyei csak akkor érvényesülnek, ha „feketén”, vagyis cukor, tej és tejszín hozzáadása nélkül isszuk a koffeines forró italt. „A kávé egészségi előnyei a bioaktív vegyületeknek tulajdoníthatók, de az eredmények szerint a cukor és a telített zsír hozzáadása csökkentheti a halálozási előnyöket” – magyarázta a tanulmány vezető szerzője. 

Innen tudhatod, hogy koffeinallergiás vagy

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, az éberséget és energiaszintet fokozó koffein egyebek mellett a kávéban is megtalálható. A legtöbb felnőttnek még napi 400 milligramm koffein bevitele is biztonságos. Egyesek azonban érzékenyek, vagy akár allergiásak is lehetnek a koffeinre, így náluk már kis mennyiség bevitele is gondot okozhat. Mutatjuk, milyen tünetek esetén gyanakodhatsz arra, hogy te is érintett vagy.

