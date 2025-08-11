Hasogat a fejed a kánikulában? Ez a teendő a neurológus szerint

A kánikula sok olyan körülményt produkálhat, ami miatt fejfájás alakulhat ki, azoknak pedig, akik eleve fejfájásra hajlamosak fokozhatja a panaszaikat a hőség. Mit tehetünk a kínzó fejgörcs megelőzéséért, a fájdalom csökkentéséért, és hogyan lehet kezelni a tartós panaszokat? Dr. Simon Márta, a Neurológiai Központ neurológusa, fejfájás specialista beszélt a témáról.

A hőség leggyakrabban nem önmagában felelős a fejfájásért

A nagy meleg sokak számára nehezen elviselhető, különösen, ha a mostanában jellemző extrém kánikuláról van szó. A legtöbbször azonban nem önmagában a hőség okoz fejfájást. Gyakran más tényezőkkel együttesen váltja ki a kínzó tünetet. Ilyen tényezők lehetnek:

Dehidráció, kiszáradás

A folyadékhiány főleg idős embereknél jelenthet gondot, akik érelmeszedésben szenvednek, és akik egyébként sem ugyanúgy érzékelik már a szomjúságot, mint a fiatalabbak. A dehidráció azonban mindenkinél lehet fejfájás-trigger, ugyanis a folyadékhiány miatt összeszűkülnek az erek. A kiszáradás jellemző tünetei a fejfájás mellett a száraz száj és ajkak, a kínzó szomjúságérzés, a kevés és sötét vizelet, a fáradtság.

A hőségben több tényező is provokálhatja a fejfájást. Fotó: Getty Images

Meleggel összefüggő állapotok

A napszúrás, a hőguta, a hőkimerülés viszonylag gyakori jelenségek, különösen, ha még fizikai tevékenységet is végez valaki a hőségben. Ezen állapotok mind járhatnak erős fejfájással, de a jó hír, hogy ezek mind megelőzhetők. Ha viszont izomgörcsök, gyengeség, zavartság, hányás, gyors és elnyomható pulzus, ájulás jelentkezik, a beteghez mentőt kell hívni.

További rizikófaktorok

A túl hosszú ideig tartó napozás akkor is okozhat fejfájást, ha fényvédőterméket, kalapot használ valaki, fontos limitálni az időtartamot. A leégéstől védő termékek vagy parfümök illatanyagai sajnos ugyanúgy fejfájáshoz vezethet az erre hajlamosaknál. A melegben az is előfordulhat, hogy valaki kihagyja a szokásos étkezéseit, megváltoztatja a gyógyszerszedési szokásait, és ez mind kiválthat fejfájást. Ugyanakkor érdemes elolvasni a gyógyszerek betegtájékoztatóját is, ugyanis néhány gyógyszer hatékonysága csökkenhet a hőség hatására.

A migréneseknek különösen óvatosnak kell lenniük a melegben

A migrénes betegek egy része azt tapasztalhatja, hogy a kánikulában romlik az állapotuk. Az Amerikai Migrén Alapítvány össze is foglalta azokat a teendőket, amelyekkel megelőzhető a hőségben könnyen kialakuló fejfájás.

Egész nap sokat kell inni, és nem ajánlott kihagyni a rendszeres étkezéseket.

Óvakodni kell a tartós direkt napsütéstől.

Ajánlott rendszeresen árnyékos helyen pihenni.

Előnyös a napszemüveg használata.

Érdemes illatmentes kozmetikai termékeket választani.

Ajánlott visszafogni a fizikai aktivitást.

Az előírás szerint szükséges bevenni a rendszeresen szedett gyógyszereket, amelyeket hűvös helyen kell tárolni.

Ha már kialakult a fejfájás, jót tehet egy hideg borogatás vagy jeges palack a halántékra helyezve, egy hűvös zuhany, hideg víz lassú kortyolgatása, viszont ilyenkor nem ajánlott koffeines italt fogyasztani.

A migrén rendszeres orvosi kontrollt igényel

"A migrén hosszú távon nem kezelhető vény nélküli fájdalomcsillapítókkal és ezek rendszeres szedése nem is ajánlott. A migrénes roham kezelése és megelőzése orvosi feladat, hiszen csak a rohamok súlyossága, gyakorisága és kísérő tünetei alapján lehet meghatározni, hogy milyen gyógyszert lehet és kell alkalmazni, valamint ki kell zárni az esetleg más, fejfájással járó betegségeket is" – hangsúlyozza dr. Simon Márta. A rohamgyógyszereken túl folyamatos megelőző kezelésre is szükség lehet, ha havi 3-4 alkalomnál gyakoribb, vagy hosszan tartó fejfájások jelentkeznek. Ezen szerek közé tartoznak bizonyos antidepresszánsok, epilepszia ellenes gyógyszerek, vagy béta receptor-blokkolók – rendszeres orvosi kontroll mellett. Nagyon fontos az életmódbeli szabályok betartása is, különösen, ha a páciens tudja, hogy valamilyen étel, ital vagy tevékenység provokálja a rohamokat. Ugyancsak érdemes lehet kipróbálni a migrén ellenes Botox-terápiát, amely mind a rohamok gyakoriságát, mind a súlyosságát képes csökkenteni.