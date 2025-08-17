Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ételallergia: 5 dolog, amivel megelőzheted a gyermekednél

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Bár az ételallergia megelőzése nem minden esetben lehetséges, néhány stratégia betartásával csökkenthető a kockázat.

Az ételallergiások száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekszik. Az allergiás reakció lényege, hogy egy adott élelmiszertípussal érintkezve az immunrendszer olyan élelmiszerfehérjéket támad meg, amelyek valójában ártalmatlanok, súlyos esetben azonban akár anafilaxiához is vezethetnek. Ez életveszélyes állapotot is előidézhet, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. 

Így csökkentsd az ételallergia kockázatát

Ijesztő dolog szembesülni az ételallergiával, annak tünetei ugyanis gyorsan, akár perceken belül is jelentkezhetnek. Tegyük meg hát ellene, amit csak lehet! A galériára kattintva mutatjuk, mit javasol a tudomány.

Kisgyerekek játszanak egy patakban.
Kisfiú ölelget egy kutyát.&nbsp;
Dohányzó kismama egy padon.&nbsp;
Csecsemőt szoptat az édesanyja.&nbsp;
Kisgyerek tükörtojást eszik.&nbsp;
5 fotó


