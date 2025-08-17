Ételallergia: 5 dolog, amivel megelőzheted a gyermekednél

Az ételallergiások száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekszik. Az allergiás reakció lényege, hogy egy adott élelmiszertípussal érintkezve az immunrendszer olyan élelmiszerfehérjéket támad meg, amelyek valójában ártalmatlanok, súlyos esetben azonban akár anafilaxiához is vezethetnek. Ez életveszélyes állapotot is előidézhet, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel.

Így csökkentsd az ételallergia kockázatát

Ijesztő dolog szembesülni az ételallergiával, annak tünetei ugyanis gyorsan, akár perceken belül is jelentkezhetnek. Tegyük meg hát ellene, amit csak lehet! A galériára kattintva mutatjuk, mit javasol a tudomány.

5 fotó







