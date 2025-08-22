Az eső csillapíthatja, a viszont szél erősítheti ezeket a panaszokat

A pénteki csapadékosabb nap után újra száraz idő várható, így a hétvégén ismét emelkedni fog a pollenkoncentráció – hívta fel a figyelmet Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa. A szakértő az InfoRádióban nyilatkozva elmondta, hogy a nyári hónapokban és kora ősszel rengetegféle virágpor kering a levegőben. Ez az érzékenyeknél tipikus szénanáthás tüneteket, vagyis orrfolyást, szem- és torokviszketést, illetve sorozatos tüsszögést idéz elő.

Az esős időjárás miatt átmenetileg csökken ugyan a pollenterhelés, a szél azonban berobbanthat egy-egy allergiás rohamot. Fotó: Getty Images

Jó hír, rossz hír

A mostani csapadékosabb időjárásnak a virágporok terjedése szempontjából „örülhetünk is, meg nem is”. A szakértő szerint ugyanis a zivatarok hatására a pollenszemekből kiszóródhatnak olyan részecskék, amelyek súlyos allergiás, asztmás tüneteket vagy rohamokat okozhatnak.

Hosszú esőzés esetén viszont összességében a pollenszemek „kimosódnak” a levegőből, a pollenkoncentráció tehát átmenetileg enyhülhet. Ez azonban valószínűleg nem tart majd sokáig, hiszen hétvégére visszatérhet a csapadékmentes, száraz idő, amely kedvez a pollenkoncentráció növekedésének.

Nem mindegy, milyen a szél

Az allergiások állapotát tekintve az sem mindegy, honnan és mekkora erejű szél fúj. Ha például olyan, parlagfűvel erősen fertőzött terület felől érkezik a légmozgás, ahol nem volt alapos gyommentesítés, akkor a szél nagy mennyiségű pollent hozhat magával. Ám ha északi irányból fúj a szél, akkor akár hosszabb távon is csökkenhet is valamelyest a pollenszint.