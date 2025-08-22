Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +23°
Hidegfront

Az eső csillapíthatja, a viszont szél erősítheti ezeket a panaszokat

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Az esős időjárás miatt átmenetileg csökken ugyan a pollenterhelés, a szél azonban berobbanthat egy-egy allergiás rohamot. Mutatjuk a szakértő előrejelzését.

A pénteki csapadékosabb nap után újra száraz idő várható, így a hétvégén ismét emelkedni fog a pollenkoncentráció – hívta fel a figyelmet Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa. A szakértő az InfoRádióban nyilatkozva elmondta, hogy a nyári hónapokban és kora ősszel rengetegféle virágpor kering a levegőben. Ez az érzékenyeknél tipikus szénanáthás tüneteket, vagyis orrfolyást, szem- és torokviszketést, illetve sorozatos tüsszögést idéz elő.

pöttyös esernyőt tartó piros kabátos nő orrot fúj
Az esős időjárás miatt átmenetileg csökken ugyan a pollenterhelés, a szél azonban berobbanthat egy-egy allergiás rohamot. Fotó: Getty Images

Jó hír, rossz hír

A mostani csapadékosabb időjárásnak a virágporok terjedése szempontjából „örülhetünk is, meg nem is”. A szakértő szerint ugyanis a zivatarok hatására a pollenszemekből kiszóródhatnak olyan részecskék, amelyek súlyos allergiás, asztmás tüneteket vagy rohamokat okozhatnak.

Hosszú esőzés esetén viszont összességében a pollenszemek „kimosódnak” a levegőből, a pollenkoncentráció tehát átmenetileg enyhülhet. Ez azonban valószínűleg nem tart majd sokáig, hiszen hétvégére visszatérhet a csapadékmentes, száraz idő, amely kedvez a pollenkoncentráció növekedésének.

Ez is érdekelhet

Nem mindegy, milyen a szél

Az allergiások állapotát tekintve az sem mindegy, honnan és mekkora erejű szél fúj. Ha például olyan, parlagfűvel erősen fertőzött terület felől érkezik a légmozgás, ahol nem volt alapos gyommentesítés, akkor a szél nagy mennyiségű pollent hozhat magával. Ám ha északi irányból fúj a szél, akkor akár hosszabb távon is csökkenhet is valamelyest a pollenszint.

Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

parlagfű légúti allergia parlagfű-allergia allergia pollenhelyzet aerobiológus NNGYK Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +23 °C
Minimum: +14 °C

Nyugat, északnyugat felől egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet, de az északkeleti és keleti országrészben nagyrészt felhős marad az ég. Arrafelé esőre, záporra, helyenként zivatarra kell számítani, de délutántól, késő délutántól már ott is elkezd csökkenni a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati, északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északkeleti tartósabban felhős, csapadékos tájakon, míg melegebb helyenként a Dél-Dunántúlon és a Viharsarokban lehet. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A fölöttünk lévő ciklon még szombatig a közelünkben tartózkodik, így addig hidegfronti hatásra számíthatunk.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra