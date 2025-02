Őszintén beszélt rákbetegségéről Czene Attila

Súlyos betegségeiről is beszél Czene Attila olimpiai bajnok úszó a Blikknek adott hosszú interjúban. Mint meséli, épp lediplomázott Amerikában, amikor az utolsó féléve nyarán, Budapesten megismerkedett a feleségével. Így emlékszik vissza: „Petra mesélni kezdett a táncról, megnyert vb-kről, az argentin tangó rejtelmeiről, rabul ejtett, azonnal teszteltük is kapcsolatunkat, hiszen fél évre még vissza kellett utaznom Phoenixbe. Aztán komolyra fordult a szerelmünk, és bár úgy terveztük, hogy korábban vállalunk gyermeket, az élet közbeszólt...”

Fotó: Getty Images

– Megrendült, amikor megtudta, daganatos betegsége van? – kérdezi a Blikk riportere, mire az olimpiai bajnok így reagál: – Inkább a család! Maga alatt volt mindenki. Más világ köszöntött be az emberre. Amikor jártam a kezelésekre, és láttam a sorstársaimat, csak arra gondoltam, hogy előre kell tekintenem, nincs visszaút. Felidéztem magamban a gyermekkori szegedi edzéseket, amikor a medence falát néztem, hogy elérjem a következő hosszt. Azt mondogattam magamnak, hogy ne nézz hátra! Sokat merítettem a család erejéből és az úszótársakéból is, mint például: Rózsa Norbert, Zubor Attila, Darnyi Tamás, Wladár Sándor. Sportolói múltam nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kétszer is sikerrel vettem fel a harcot a daganat ellen. Nem véletlen az sem, hogy az egészséges életmód felé fordultam, voltam sportért felelős államtitkár - ezt végigkísérte a betegségem -, megtisztelő volt a cím, és kiderült, nem vagyok politikus, rájöttem, hogy csapatban jobban szeretek dolgozni, mint egyedül.”

Czene Attila jelenleg a Magyar Szabadidősport-szövetség elnöke, a civil szférát megmozgató események szervezője – ma már édesapa: „Energiaigényes, de szívesen teszek a közösségért, akárcsak Laura lányomért, aki 2017-ben született, szeptemberben kezdte a sulit, és Zubor Attila csapatában úszik. Szűk családommal egységet alkotunk, amiért hálás vagyok. Elmúltam ötven éves és megtanultam, mindent precízen kell, hogy végezzek, de ne vegyek semmit a szívemre.”

