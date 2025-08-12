Az asztma és az allergia külön is sok embert érint, előfordulhat azonban az is, hogy a két állapot egymásból következik. Ilyenkor beszélhetünk allergiás asztmáról, melynek során a légutak összehúzódnak, amikor valamilyen allergént lélegzünk be. Hogy miért veszélyes ez, és milyen tünetek utalhatnak rá, arról bővebben a Cleveland Clinic cikke árul el részleteket.

Az allergiás asztma a krónikus asztma egyik formája, amelynél a rohamokat allergének váltják ki. Többnyire ezek az allergének a levegőben vannak, és belélegzésük okozhat problémát. Például nagyon gyakran az allergiás reakciók kutyák vagy macskák közelében erősödnek fel: az állatok szőre erős allergén, így már a simogatásuk is felerősítheti a panaszokat. Emellett ugyanakkor pollen, háziporatka, és penészspóra is felelős lehet a panaszokért.

Az allergiás asztma nemcsak a tavaszi pollenszezonban jelenthet veszélyt. Fotó: Getty Images

Az immunrendszer tévesen potenciális veszélyforrásként azonosítja ezeket az anyagokat, túlzott reakciója miatt a légutak begyulladnak, beszűkülnek, és fokozott nyálkatermelés indul be, ami légzési nehézségekhez vezet.

Az allergiás asztma leggyakoribb tünetei

Leggyakrabban az alábbi panaszokról számolnak be az érintettek:

Légszomj – főként fizikai terheléskor vagy allergénnel való találkozás után.

– főként fizikai terheléskor vagy allergénnel való találkozás után. Sípoló légzés – jellegzetes magas hang, ami kilégzéskor hallható.

– jellegzetes magas hang, ami kilégzéskor hallható. Köhögés – gyakran éjszaka vagy hajnalban erősödik.

– gyakran éjszaka vagy hajnalban erősödik. Mellkasi szorítás – a légutak beszűkülésének következménye.

– a légutak beszűkülésének következménye. Fáradtság, gyengeség – a szervezet oxigénhiányos állapota miatt.

A tünetek intenzitása enyhétől súlyosig terjedhet, és roham formájában is jelentkezhetnek, ami sürgős orvosi beavatkozást igényelhet. Ha a tünetek gyakran jelentkeznek, az éjszakai köhögés zavarja az alvást, vagy fizikai aktivitás közben légszomjat tapasztalsz, mindenképp érdemes tüdőgyógyászhoz fordulni. Súlyos roham esetén azonnali sürgősségi ellátás szükséges.

Hogyan kezeljük az allergiás asztmát?

Az allergiás asztma kezelhető, és megfelelő életmód mellett a betegek teljes, aktív életet élhetnek – a kulcs a korai felismerés és a személyre szabott terápia. Egyes kezelések az asztma esetén hatásosak, míg mások csak az allergiát kezelik, és vannak olyan kezelések is, amelyek mindkét állapot kezelésében segíthetnek.

A legelső lépés az ismert kiváltók minimalizálása – például pollenszezonban a szellőztetés korlátozása, porfogók rendszeres takarítása, HEPA-szűrős porszívó használata. Ezen kívül gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, például antihisztaminra (az enyhe vagy közepes erősségű allergiás tünetek enyhítésére), kortikoszteroidokra (segíthetnek megelőzni az allergia okozta asztmás tüneteket azáltal, hogy csökkentik a légutak gyulladását). Az inhalátorok gyorsan képesek megnyitni a légutakat, ezzel segítve a légzést.