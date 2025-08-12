Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +31°
Nincs front

Ezért kaphatsz rohamot egy macska simogatásától – az allergiás asztma jelei

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Az allergiás asztma nemcsak a tavaszi pollenszezonban jelenthet veszélyt – a poratkák, állatszőr és penész egész évben kiválthatják a tüneteket. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan ismerheted fel korán a problémát, és milyen kezelési lehetőségek segíthetnek visszanyerni a szabad levegővétel élményét.

Az asztma és az allergia külön is sok embert érint, előfordulhat azonban az is, hogy a két állapot egymásból következik. Ilyenkor beszélhetünk allergiás asztmáról, melynek során a légutak összehúzódnak, amikor valamilyen allergént lélegzünk be. Hogy miért veszélyes ez, és milyen tünetek utalhatnak rá, arról bővebben a Cleveland Clinic cikke árul el részleteket.

Az allergiás asztma a krónikus asztma egyik formája, amelynél a rohamokat allergének váltják ki. Többnyire ezek az allergének a levegőben vannak, és belélegzésük okozhat problémát. Például nagyon gyakran az allergiás reakciók kutyák vagy macskák közelében erősödnek fel: az állatok szőre erős allergén, így már a simogatásuk is felerősítheti a panaszokat. Emellett ugyanakkor pollen, háziporatka, és penészspóra is felelős lehet a panaszokért.

allergia, tüsszentés
Az allergiás asztma nemcsak a tavaszi pollenszezonban jelenthet veszélyt. Fotó: Getty Images

Az immunrendszer tévesen potenciális veszélyforrásként azonosítja ezeket az anyagokat, túlzott reakciója miatt a légutak begyulladnak, beszűkülnek, és fokozott nyálkatermelés indul be, ami légzési nehézségekhez vezet.

Az allergiás asztma leggyakoribb tünetei

Leggyakrabban az alábbi panaszokról számolnak be az érintettek:

  • Légszomj – főként fizikai terheléskor vagy allergénnel való találkozás után.
  • Sípoló légzés – jellegzetes magas hang, ami kilégzéskor hallható.
  • Köhögés – gyakran éjszaka vagy hajnalban erősödik.
  • Mellkasi szorítás – a légutak beszűkülésének következménye.
  • Fáradtság, gyengeség – a szervezet oxigénhiányos állapota miatt.

A tünetek intenzitása enyhétől súlyosig terjedhet, és roham formájában is jelentkezhetnek, ami sürgős orvosi beavatkozást igényelhet. Ha a tünetek gyakran jelentkeznek, az éjszakai köhögés zavarja az alvást, vagy fizikai aktivitás közben légszomjat tapasztalsz, mindenképp érdemes tüdőgyógyászhoz fordulni. Súlyos roham esetén azonnali sürgősségi ellátás szükséges.

Hogyan kezeljük az allergiás asztmát?

Az allergiás asztma kezelhető, és megfelelő életmód mellett a betegek teljes, aktív életet élhetnek – a kulcs a korai felismerés és a személyre szabott terápia. Egyes kezelések az asztma esetén hatásosak, míg mások csak az allergiát kezelik, és vannak olyan kezelések is, amelyek mindkét állapot kezelésében segíthetnek.

Ez is érdekelhet

A legelső lépés az ismert kiváltók minimalizálása – például pollenszezonban a szellőztetés korlátozása, porfogók rendszeres takarítása, HEPA-szűrős porszívó használata. Ezen kívül gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, például antihisztaminra (az enyhe vagy közepes erősségű allergiás tünetek enyhítésére), kortikoszteroidokra (segíthetnek megelőzni az allergia okozta asztmás tüneteket azáltal, hogy csökkentik a légutak gyulladását). Az inhalátorok gyorsan képesek megnyitni a légutakat, ezzel segítve a légzést. 

Szuperélelmiszer babáknak – Mindent jól tudsz az anyatejről? Teszteld!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

allergiás asztma légúti allergia allergia
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31 °C
Minimum: +13 °C

Döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz idő várható. Az északnyugati és középső országrészben lévő felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra