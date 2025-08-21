Allergia, szorongás, pánik – Hogyan törd meg az ördögi kört?

Az allergia a szervezet túlzott immunválasza bizonyos ártalmatlannak tűnő anyagokra, mint például pollen, por, ételek vagy állati szőr. Az immunrendszer ilyenkor irritációt, gyulladást vált ki, szemviszketést, orrfolyást, bőrpírt vagy akár nehézlégzést okozva.

A szorongás egy olyan érzelmi állapot, mely túlzott félelemmel, nyugtalansággal és testi tünetekkel – mint izzadás, szapora légzés, szívdobogás, izomfeszülés – jelentkezik, sokszor egy látszólag apró kiváltó okra is.

Miért hozhat feszültséget egy allergiás állapot?

Az allergiás tünetek és a szorongás gyakran kéz a kézben járnak. A krónikus allergia, különösen, ha légzőszervi panaszokkal párosul, folyamatos stresszhatás alá helyezheti a szervezetet, növelve a feszültséget. A stressz ráadásul súlyosbíthatja az allergiás tüneteket: a szervezetben ilyenkor nő a hisztamin- és a kortizolszint – ez tovább felerősíti a panaszokat, és egy önmagát gerjesztő ciklust alakít ki. Egyes szakértők szerint az allergia akár szorongásnak is tekinthető egyfajta testi érzet szinten.

Mire figyeljen különösen egy allergiás – hogy ne jelenjenek meg tünetek?

Az allergiásnak érdemes előzetes tudatossággal kezelnie a kiváltó körülményeket: kerülni az allergénekkel való találkozást, különösen stresszes helyzetekben. A stresszcsökkentés így kettős haszonnal bír: csökkenhetnek mind az allergiás, mind a szorongásos tünetek, ráadásul az immunrendszer hatékonyságát is javíthatja.

A szorongás és az allergia gyakran kéz a kézben jár. Fotó: Getty Images

Hatékony relaxációs technikák szorongás és pánik ellen

Az allergiás állapotban gyakori feszültség és szorongás enyhítésére több, tudományosan megalapozott relaxációs módszer is létezik.

Mély légzés vagy hasi légzés – Ez a légzéstechnika elősegíti az izmok ellazulását - írja a VerywellHealth.com.

– Ez a légzéstechnika elősegíti az izmok ellazulását - írja a VerywellHealth.com. Progresszív izomrelaxáció – Egy egyszerű, jól elsajátítható technika, mely során az izmokat egyesével megfeszítjük, majd ellazítjuk, így fokozatosan megteremthetjük a testi és mentális nyugalmat.

– Egy egyszerű, jól elsajátítható technika, mely során az izmokat egyesével megfeszítjük, majd ellazítjuk, így fokozatosan megteremthetjük a testi és mentális nyugalmat. Képzeletvezérelt relaxáció – Derűs, biztonságot sugárzó képek felidézése segít a stressz csökkentésében.

– Derűs, biztonságot sugárzó képek felidézése segít a stressz csökkentésében. Jóga – A jógalégzés segíthet elérni a test és az elme egyensúlyát.

A kulcs az, hogy ezek a technikák a mindennapi rutin részévé váljanak, így nemcsak a pillanatnyi feszültséget, hanem a hosszú távú stresszterhelést is csökkentik.

Így segíti egymást a fizikai és mentális egészség

Az allergiás egyének esetében a szorongás testi tünetei – feszültség, izomgörcsök, légzési nehézség – különösen megterhelők lehetnek. Ha azonban rendszeresen alkalmazunk relaxációs technikákat, nemcsak a szorongás enyhül, de a stressz által felerősített allergiás tünetek is mérséklődhetnek. Ezáltal ismét visszanyerhető a kontroll érzése és nő a mindennapi életminőség stabilitása.