Jelek, hogy penész van a lakásodban – szemvörösséget és orrdugulást is tapasztalhatsz

Perl Kitti
Perl Kitti

A penésznek való kitettség tünetei nagyon hasonlítanak a szezonális allergiás panaszokhoz. Mutatjuk, mi jelzi, hogy penész van a lakásban, és mit tehetsz ellene!

A penész egy igen gyakori gombafajta, amely főként a nedves, sötét helyeken szaporodik el. Több száz faja létezik, de a leggyakoribb beltéri fajták közé az Aspergillus, a Penicillium, az Alternaria és a Cladosporium sorolható. A zuhanyzóban vagy a konyhában találkozhatunk velük a leggyakrabban – mondta a Men’s Health-nek dr. Lauren M. Zajac gyermekorvos.

gumikesztyűt viselő nő penészt súrol le a falról
A penészgombákkal lakáson belül a zuhanyzóban vagy a konyhában találkozhatunk a leggyakrabban. Fotó: Getty Images

Mi jelzi, hogy penész van a lakásban?

A penészgombaspórák belélegzése sokaknál szénanáthához vezet – azonban nem csupán azok produkálhatnak ilyen tüneteket, akik allergiateszttel bizonyíthatóan penészallergiával küzdenek. Az átmeneti légúti és nyálkahártya-irritáció a penészspóráknak való kitettség mértékétől függően gyakorlatilag bárkinél jelentkezhetnek.

Az alábbi panaszok jelezhetik, hogy penész van a közeledben:

  • bőrtünetek, például kiütések,
  • köhögés,
  • orrdugulás,
  • orrfolyás,
  • sípoló légzés,
  • tüsszögés,
  • viszkető, vörös szemek.

Bár nem túl gyakori, egyeseknél súlyosabb reakció, például akár láz és légszomj is előfordulhat – mondta dr. Lorna Thorpe epidemiológus. Egyes esetekben pedig a gyakori megbetegedés is gyanús lehet.

Hogyan kezelhetők a penész okozta panaszok?

Ha a tünetek enyhék, akkor a kezelés hasonló az allergia esetén alkalmazott terápiához, amelynek két alappillérét a vény nélkül kapható orrspray-k és a szájon át szedhető antihisztaminok alkotják – magyarázta dr. Christopher Gold belgyógyász. „Az expozíció elkerülése és az allergén eltávolítása szintén segíthet a tünetek enyhítésében” – tette hozzá.

A penésznek való kitettség kockázatai

Az emberek az érzékenységi szintjüktől függően egyénileg eltérően reagálnak a penészgombára. Egyesek közvetlenül a penésznek való kitettséget követően tüneteket tapasztalnak, míg mások egyáltalán nem produkálnak panaszokat. Fontos azonban tudni, hogy egyes tanulmányok szerint a gyermekek esetében a penészspóra belélegzése növelheti az asztma, egyes esetekben pedig a májrák és a memóriazavarok kialakulásának kockázatát is.

Fennáll továbbá az allergiás tüdőgyulladás, a tüdővérzés, valamint az invazív gombás arcüregfertőzés rizikója is, bár ezek csak ritkán alakulnak ki. „Nem világos, hogy pontosan milyen gyorsan alakulhatnak ki ezek a problémák, de hacsak nem vagyunk hosszabb ideig nagy mennyiségű penésznek kitéve, és nincsenek nagyon súlyos alapbetegségeink, akkor ezeknek a kockázata nagyon alacsony” – mutatott rá Gold.

Hogyan szabadulhatsz meg a penésztől?

A belélegzett – akár beltéri, akár kültéri – levegő minősége hatással lehet egészségünkre és jóllétünkre – mondja Zajac. A penész megbújhat a szőnyegekben, a szigetelésekben, a mennyezeti csempékben vagy a gipszkarton falakban is, így ezek eltávolítását érdemes egy szakértőre bízni. A könnyebben elérhető és tisztítható felületekről viszont te magad is eltüntetheted a penészt a megfelelő tisztítószerek használatával, arra viszont figyelj, hogy ne keverd a különböző vegyszereket! A takarítást nyitott nyílászárók mellett végezd, és utána is jól szellőztesd át a helységet. A tisztítás közben viselj gumikesztyűt, szájmaszkot és szemvédőt.

Nedves, párás helyeken viszont előbb-utóbb felbukkanhat az úgynevezett rózsaszín penész is. A fürdőszobából például kifejezetten nehéz véglegesen száműzni. Mutatjuk a szakértők tippjeit.

penész allergiás tünetek allergia penészallergia penészes lakás szénanátha
