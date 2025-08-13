Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Kiütés, duzzanat – előzd meg a napallergia tüneteit!

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Bár a napallergiát megelőzni nem lehet, sokat tehetünk azért, hogy enyhítsük, vagy akár megelőzzük a kellemetlen tüneteket.

A napallergia ritka, de létező jelenség, amelynek több fajtája is ismert:

  • Szoláris urticaria: a napfénynek való kitettség után perceken belül csalánkiütések és egyéb tünetek jelentkeznek a bőrön. 
  • Polimorf fény-exanthema: apró dudorok, foltok, csalánkiütés, kipirosodás vagy hólyagok formájában jelentkezik néhány órával a napnak való kitettség után. 
  • Fotoallergiás vagy fototoxikus reakció: az elfogyasztott élelmiszerek vagy gyógyszerek, bőrre kent krémek fény vagy napozás hatására allergiás reakciót váltanak ki. Ilyenkor kipirosodás, viszketés, hólyagok jelentkezhetnek az érintett bőrfelületen és környékén.
Férfi vállán lévő piros kiütéseket vizsgálja egy gumikesztyűs kéz.
A napallergiáról bőrtünetek árulkodhatnak. Fotó: Getty Images

Kiknél és hogyan jelentkezik?

A probléma bárkinél felütheti a fejét, de nagyobb valószínűséggel alakul ki annál, akinek a családjában korábban már előfordult. A kellemetlen tünetek akár néhány perc alatt kialakulhatnak, máskor több óra vagy nap is eltelhet, mire fellépnek. Az érintetteknél közös pont viszont, hogy a tüneteket a természetes fénynek való kitettség váltja ki – írja összegzésében a Clevelandi Klinika.

Így kezelhető a napallergia

  • Ha első alkalommal észleled a tüneteket, mindenképp fordulj orvoshoz! Vannak ugyanis olyan, fény hatására kialakuló betegségek, amelyek komolyabb problémát is okozhatnak, kivizsgálást igényelnek. Ilyen például a porfíria vagy a lupusz
  • Meg kell határozni, milyen napallergiáról van szó. Fotoallergiás reakció esetén el kell hagyni a kiváltó krémet vagy gyógyszert, de a szoláris urticaria és polimorf fény-exanthema esetén általában antihisztaminokra van szükség. Az érintett bőrterületeket emellett szteroid tartalmú krémekkel érdemes kezelni. Szükség esetén pedig gyógyszeres úton is lehet csillapítani a bőrreakciókat, szájon át bevehető gyógyszerek és helyi hatású gyulladáscsökkentő készítmények egyaránt elérhetőek erre a célra.

Amikor megjelennek a tünetek

  • Húzódj árnyékba!
  • Takard le az érintett bőrfelületet hűvös, nedves törölközővel!
  • Igyál sok folyadékot, lehetőleg tiszta vizet!
  • Szükség esetén vény nélkül kapható antihisztaminok is enyhülést hozhatnak.
  • Mivel a napallergia ritkán súlyos állapotot is kiválthat: ha a bőrtünetek mellett mellkasi fájdalom, eszméletvesztés, izomgörcs, erős fejfájás, hasi fájdalom, hirtelen és nagyfokú gyengeség, légzési vagy nyelési nehézség, hányás jelentkezik, hívj mentőt!

Fontos még, hogy...

  • Tavasszal és a nyár elején fokozatosan növeld a napon töltött időt!
  • Kerüld a direkt a napfényt délelőtt 11 és délután 3 óra között! Viselj széles karimájú kalapot, illetve világos, hosszú ujjú felsőt, hosszúnadrágot vagy szoknyát!
  • Használj magas faktorszámú, jó minőségű fényvédő krémet!

