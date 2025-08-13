Kiütés, duzzanat – előzd meg a napallergia tüneteit!

A napallergia ritka, de létező jelenség, amelynek több fajtája is ismert:

Szoláris urticaria: a napfénynek való kitettség után perceken belül csalánkiütések és egyéb tünetek jelentkeznek a bőrön.

Polimorf fény-exanthema: apró dudorok, foltok, csalánkiütés, kipirosodás vagy hólyagok formájában jelentkezik néhány órával a napnak való kitettség után.

Fotoallergiás vagy fototoxikus reakció: az elfogyasztott élelmiszerek vagy gyógyszerek, bőrre kent krémek fény vagy napozás hatására allergiás reakciót váltanak ki. Ilyenkor kipirosodás, viszketés, hólyagok jelentkezhetnek az érintett bőrfelületen és környékén.

A napallergiáról bőrtünetek árulkodhatnak. Fotó: Getty Images

Kiknél és hogyan jelentkezik?

A probléma bárkinél felütheti a fejét, de nagyobb valószínűséggel alakul ki annál, akinek a családjában korábban már előfordult. A kellemetlen tünetek akár néhány perc alatt kialakulhatnak, máskor több óra vagy nap is eltelhet, mire fellépnek. Az érintetteknél közös pont viszont, hogy a tüneteket a természetes fénynek való kitettség váltja ki – írja összegzésében a Clevelandi Klinika.

Így kezelhető a napallergia

Ha első alkalommal észleled a tüneteket, mindenképp fordulj orvoshoz! Vannak ugyanis olyan, fény hatására kialakuló betegségek, amelyek komolyabb problémát is okozhatnak, kivizsgálást igényelnek. Ilyen például a porfíria vagy a lupusz.

Meg kell határozni, milyen napallergiáról van szó. Fotoallergiás reakció esetén el kell hagyni a kiváltó krémet vagy gyógyszert, de a szoláris urticaria és polimorf fény-exanthema esetén általában antihisztaminokra van szükség. Az érintett bőrterületeket emellett szteroid tartalmú krémekkel érdemes kezelni. Szükség esetén pedig gyógyszeres úton is lehet csillapítani a bőrreakciókat, szájon át bevehető gyógyszerek és helyi hatású gyulladáscsökkentő készítmények egyaránt elérhetőek erre a célra.

Amikor megjelennek a tünetek

Húzódj árnyékba!

Takard le az érintett bőrfelületet hűvös, nedves törölközővel!

Igyál sok folyadékot, lehetőleg tiszta vizet!

Szükség esetén vény nélkül kapható antihisztaminok is enyhülést hozhatnak.

Mivel a napallergia ritkán súlyos állapotot is kiválthat: ha a bőrtünetek mellett mellkasi fájdalom, eszméletvesztés, izomgörcs, erős fejfájás, hasi fájdalom, hirtelen és nagyfokú gyengeség, légzési vagy nyelési nehézség, hányás jelentkezik, hívj mentőt!

Fontos még, hogy...

Tavasszal és a nyár elején fokozatosan növeld a napon töltött időt!

Kerüld a direkt a napfényt délelőtt 11 és délután 3 óra között! Viselj széles karimájú kalapot, illetve világos, hosszú ujjú felsőt, hosszúnadrágot vagy szoknyát!