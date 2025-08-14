Sport pollenszezonban: ezek a tippek segítenek – Nem szabad lemondanod a mozgásról

Egyre több embert érint a pollenallergia világszerte, ráadásul itt már nem csak néhány hét kínlódásról van szó: a virágporok szóródása évről évre korábban kezdődik és később ér véget. Már kora tavasszal megjelennek a fák – a mogyoró, az éger és a nyír – , később a pázsitfűfélék, majd a különféle gyomnövények pollenjei a levegőben, aztán pedig indul a hírhedt parlagfűszezon amely akár október közepéig is kitarthat. Az érintettek joggal érezhetik tehát tehernek az akár hónapokig tartó kellemetlen tüneteket. Nem is beszélve arról, aki a panaszai ellenére úgy dönt: rendszeres testmozgással az egészségéért is tenni szeretne.

A légúti allergia igencsak megnehezítheti a szabadtéri sportolást. Fotó: Getty Images

A pollenallergia tünetei egyénenként eltérőek lehetnek: megjelenhet orrfolyás, orrdugulás, torokkaparás, köhögés, könnyezés és szemviszketés, de akár ekcéma is. Az erős, kezeletlen allergia megnehezítheti nemcsak a sportolást, hanem a hétköznapi tevékenységeket is. Ha azonban betartasz néhány alapszabályt, nyugodtan sportolhatsz allergiásként, akár a pollenszezon kellős közepén is. Ha asztma is társul az allergiához, fizikai terhelésre akár nehézlégzés is jelentkezhet, de megfelelő kezelés mellett a rendszeres, aktív sport így is javíthatja az életminőséged.

Ezeket tartsd szem előtt, ha allergiásan sportolnál

Vizsgáltasd ki magad! Így kiderül, hogy pontosan mely allergének okozzák a panaszokat, és a legcélzottabb kezelést írják majd elő. A kezelőorvos segítséget nyújthat abban is, hogy melyik a legmegfelelőbb mozgásforma számodra.

Tartsd be az orvos által előírt kezelést! Súlyosabb esetben szükség lehet szteroidos orrspray vagy antihisztamin tartalmú szemcsepp alkalmazására is.

Súlyosabb esetben szükség lehet szteroidos orrspray vagy antihisztamin tartalmú szemcsepp alkalmazására is. Nem mindegy, mikor sportolsz! Ha a tüneteket kiváltó allergén éppen nagyobb koncentrációban van jelen a levegőben, a szabadtéren – különösen a mezők, rétek közelében – végzett edzéseket még gyógyszeres kezelés mellett is érdemes kerülni. A kinti sportolást legjobb kora reggel vagy késő este beiktatni, hiszen ilyenkor a legkisebb a pollenterhelés. A nagyvárosokban inkább a reggelt válaszd, estére ugyanis megnő a légszennyezettség, ami további tüneteket idézhet elő.

Ha a szabad levegőn sportolsz, hazaérve rögtön vedd le a cipőd, ruhád, ezekre ugyanis rátapadnak a pollenek. Zuhanyozz, és ha lehet, a hajad is öblítsd le!




