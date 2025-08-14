Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Sport pollenszezonban: ezek a tippek segítenek – Nem szabad lemondanod a mozgásról

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Vannak, akiket fél éven át, vagy még tovább kínoznak a pollenallergia tünetei. Nem mondhatjuk tehát, hogy arra az időre ki se mozduljanak. Mutatjuk, mi lehet a megoldás allergiásan a rendszeres testedzésre.

Egyre több embert érint a pollenallergia világszerte, ráadásul itt már nem csak néhány hét kínlódásról van szó: a virágporok szóródása évről évre korábban kezdődik és később ér véget. Már kora tavasszal megjelennek a fák – a mogyoró, az éger és a nyír – , később a pázsitfűfélék, majd a különféle gyomnövények pollenjei a levegőben, aztán pedig indul a hírhedt parlagfűszezon amely akár október közepéig is kitarthat. Az érintettek joggal érezhetik tehát tehernek az akár hónapokig tartó kellemetlen tüneteket. Nem is beszélve arról, aki a panaszai ellenére úgy dönt: rendszeres testmozgással az egészségéért is tenni szeretne. 

Nő fújja az orrát egy erdőben, mellette kerékpár.
A légúti allergia igencsak megnehezítheti a szabadtéri sportolást. Fotó: Getty Images

A pollenallergia tünetei egyénenként eltérőek lehetnek: megjelenhet orrfolyás, orrdugulás, torokkaparás, köhögés, könnyezés és szemviszketés, de akár ekcéma is. Az erős, kezeletlen allergia megnehezítheti nemcsak a sportolást, hanem a hétköznapi tevékenységeket is. Ha azonban betartasz néhány alapszabályt, nyugodtan sportolhatsz allergiásként, akár a pollenszezon kellős közepén is. Ha asztma is társul az allergiához, fizikai terhelésre akár nehézlégzés is jelentkezhet, de megfelelő kezelés mellett a rendszeres, aktív sport így is javíthatja az életminőséged.

Ezeket tartsd szem előtt, ha allergiásan sportolnál

  • Vizsgáltasd ki magad! Így kiderül, hogy pontosan mely allergének okozzák a panaszokat, és a legcélzottabb kezelést írják majd elő. A kezelőorvos segítséget nyújthat abban is, hogy melyik a legmegfelelőbb mozgásforma számodra.
  • Tartsd be az orvos által előírt kezelést! Súlyosabb esetben szükség lehet szteroidos orrspray vagy antihisztamin tartalmú szemcsepp alkalmazására is.
  • Nem mindegy, mikor sportolsz! Ha a tüneteket kiváltó allergén éppen nagyobb koncentrációban van jelen a levegőben, a szabadtéren – különösen a mezők, rétek közelében – végzett edzéseket még gyógyszeres kezelés mellett is érdemes kerülni. A kinti sportolást legjobb kora reggel vagy késő este beiktatni, hiszen ilyenkor a legkisebb a pollenterhelés. A nagyvárosokban inkább a reggelt válaszd, estére ugyanis megnő a légszennyezettség, ami további tüneteket idézhet elő.
  • Ha a szabad levegőn sportolsz, hazaérve rögtön vedd le a cipőd, ruhád, ezekre ugyanis rátapadnak a pollenek. Zuhanyozz, és ha lehet, a hajad is öblítsd le! 


