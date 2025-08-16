Ez a furcsa tünet parlagfűallergiára utal – ha nem múlik, fordulj orvoshoz!

Gyakran köszörülöd a torkod, mintha folyton valami kellemetlen érzést próbálnál megszüntetni? Ha emellett a szokásos allergiás tünetek is jelentkeznek, akkor felmerülhet a légúti allergia gyanúja.

A krákogás kellemetlen érzés lehet, de ha allergia okozza, van rá megoldás! Fotó: Getty Images

Nem biztos, hogy megfázás, lehet allergia is

"A tünetek kapcsán először a legtöbben arra gondolnak, hogy csak a változékony időjárás miatt megfáztak. A nátha azonban hét-tíz nap alatt rendszerint elmúlik, így ha már valóban hosszabb ideje tüneteink vannak, forduljunk allergológushoz" – javasolja Dr. Moric Krisztina, a Budai Allergiaközpont szakembere.

Ha a parlagfűpollen a parlagfűallergiás beteg nyálkahártyáján megtapad, hatására hisztamin szabadul fel a szervezetében. A hisztamin nyálkahártya-duzzanatot és fokozott váladékozást, viszketést okoz, emiatt jelentkeznek a parlagfű-allergia tünetei: tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás, orr- és szemviszketés, könnyezés. Az allergia tünetei miatt ebben az időszakban jelentkezhet fáradtság, fejfájás, arcüregprobléma, álmatlanság és szaglászavar is, sőt a bőrön megtapadó pollenek az ekcémát is fokozhatják.

A viszkető érzés a torokban, krákogás, torokköszörülés az allergia kevésbé ismert tünete, ennek ellenére igen gyakori, különösen a még nem, vagy nem megfelelően kezelt szénanáthás betegeknél. A szervezet ugyanis úgy igyekszik megszabadulni a károsnak vélt idegen anyagoktól, hogy fokozódik az orrnyálkahártya által termel váladék mennyisége, ez pedig a garat irányába csorog, és folyamatosan torokköszörülésre ingerli a beteget. Ha a fül-orr-gégészeti vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a kellemetlen panasz valóban légúti allergia következménye, akkor az tüneti kezeléssel – antihisztaminok szedésével és szteroidtartalmú orrspray használatával – csökkenthető, illetve aki tartós megoldást szeretne, választhatja az immunterápiát is. Ez nemcsak a tünetet kezeli, hanem az allergia kiváltó okára hat, az immunrendszer túlműködését szünteti meg.