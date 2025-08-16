Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+19° +29°
Melegfront

Ez a furcsa tünet parlagfűallergiára utal – ha nem múlik, fordulj orvoshoz!

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Tombol a parlagfűszezon, ilyenkor sokan fújják az orrukat, vakarják a szemüket vagy tüsszögnek. Van azonban egy ritkább tünet is, ami szintén pollenallergiára hívhatja fel a figyelmet.

Gyakran köszörülöd a torkod, mintha folyton valami kellemetlen érzést próbálnál megszüntetni? Ha emellett a szokásos allergiás tünetek is jelentkeznek, akkor felmerülhet a légúti allergia gyanúja.

Férfi krákog, köhög egy ágyon ülve.
A krákogás kellemetlen érzés lehet, de ha allergia okozza, van rá megoldás! Fotó: Getty Images

Nem biztos, hogy megfázás, lehet allergia is

"A tünetek kapcsán először a legtöbben arra gondolnak, hogy csak a változékony időjárás miatt megfáztak. A nátha azonban hét-tíz nap alatt rendszerint elmúlik, így ha már valóban hosszabb ideje tüneteink vannak, forduljunk allergológushoz" – javasolja Dr. Moric Krisztina, a Budai Allergiaközpont szakembere.

Ha a parlagfűpollen a parlagfűallergiás beteg nyálkahártyáján megtapad, hatására hisztamin szabadul fel a szervezetében. A hisztamin nyálkahártya-duzzanatot és fokozott váladékozást, viszketést okoz, emiatt jelentkeznek a parlagfű-allergia tünetei: tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás, orr- és szemviszketés, könnyezés. Az allergia tünetei miatt ebben az időszakban jelentkezhet fáradtság, fejfájás, arcüregprobléma, álmatlanság és szaglászavar is, sőt a bőrön megtapadó pollenek az ekcémát is fokozhatják.

Ez is érdekelhet

A viszkető érzés a torokban, krákogás, torokköszörülés az allergia kevésbé ismert tünete, ennek ellenére igen gyakori, különösen a még nem, vagy nem megfelelően kezelt szénanáthás betegeknél. A szervezet ugyanis úgy igyekszik megszabadulni a károsnak vélt idegen anyagoktól, hogy fokozódik az orrnyálkahártya által termel váladék mennyisége, ez pedig a garat irányába csorog, és folyamatosan torokköszörülésre ingerli a beteget. Ha a fül-orr-gégészeti vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a kellemetlen panasz valóban légúti allergia következménye, akkor az tüneti kezeléssel – antihisztaminok szedésével és szteroidtartalmú orrspray használatával – csökkenthető, illetve aki tartós megoldást szeretne, választhatja az immunterápiát is. Ez nemcsak a tünetet kezeli, hanem az allergia kiváltó okára hat, az immunrendszer túlműködését szünteti meg.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

parlagfű pollenallergia légúti allergia allergia parlagfűallergia
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Melegfront
Maximum: +29 °C
Minimum: +19 °C

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a nyugati országrészben kisebb, középen és keleten nagyobb számban alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Ma tetőzik a hőség, ez pedig még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra