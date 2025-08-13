Tombol a parlagfűszezon – így szabadulj meg a kínzó tünetektől

A pollenallergiások közül legtöbbeknek a nyár végén, ősz elején virágzó parlagfű okozza a tüneteket, ezekben a hetekben tehát különösen sokan szenvednek a kellemetlen orrfolyástól, szemviszketéstől és tüsszögéstől. Dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont főorvosa osztotta meg, hogyan enyhítsünk a panaszokon.

A susnyákat inkább kerüld ki! Fotó: Getty Images

A parlagfű 20–140 centi magas, terebélyes növény. Sárgás virágai legnagyobb mennyiségben július végétől augusztus végéig szóródnak, de enyhe ősz esetén a pollenek akár október közepéig is jelen lehetnek a levegőben.

Először is ismerd fel a tüneteket

tüsszögés;

orrdugulás;

orrfolyás, szaglászavar;

orr- és szemviszketés;

könnyezés;

viszkető érzés a torokban;

fáradtság, fejfájás;

a bőrön megtapadó pollenek az ekcémás tüneteket is fokozhatják.

Vizsgáltasd ki magad!

Ha a tünetek alapján allergiára gyanakszol, vizsgáltasd ki magad! Az allergológus rákérdez a tünetekre, esetleg a családban előforduló allergiás megbetegedésekre, majd allergiatesztet fog végeztetni. Az eredmények alapján a szakorvos a parlagfűallergia ellen személyre szabott kezelési tervet állít össze.

Szüntesd meg a kínzó panaszokat

Kövesd az aktuális pollenjelentést és kezdd meg a tüneti kezelést az orvos által előírt antihisztaminos tablettával, orrspray-vel és szemcseppel, amint megjelenik az adott pollen a levegőben!

Ha javulást észlelsz, akkor se hagyd abba a készítmények használatát anélkül, hogy orvosoddal egyeztetnél, mert a tünetek kiújulhatnak.

Tartós megoldást jelenthet az immunterápia, amely az allergiát kiváltó okot, az immunrendszer kisiklott működését szünteti meg.

Amit még megtehetsz a szezon ideje alatt

Nehéz kerülni a pollennel szennyezett területeket, már csak azért is, mert a parlagfű gyakorlatilag szinte bárhol képest megtelepedni, onnan pedig akár több száz kilométerre elfújhatja pollenjeit a szél. Mindenesetre a nagy területen lévő, elhanyagolt területeket inkább kerüld!

Hazaéve cseréld le a ruháidat!

Moss gyakrabban hajat!

Ne teregess a szabadban!