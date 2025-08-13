Tombol a parlagfűszezon – így szabadulj meg a kínzó tünetektől

A pollenallergiások közül legtöbbeknek a nyár végén, ősz elején virágzó parlagfű okozza a tüneteket, ezekben a hetekben tehát különösen sokan szenvednek a kellemetlen orrfolyástól, szemviszketéstől és tüsszögéstől. Dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont főorvosa osztotta meg, hogyan enyhítsünk a panaszokon.
A parlagfű 20–140 centi magas, terebélyes növény. Sárgás virágai legnagyobb mennyiségben július végétől augusztus végéig szóródnak, de enyhe ősz esetén a pollenek akár október közepéig is jelen lehetnek a levegőben.
Először is ismerd fel a tüneteket
- tüsszögés;
- orrdugulás;
- orrfolyás, szaglászavar;
- orr- és szemviszketés;
- könnyezés;
- viszkető érzés a torokban;
- fáradtság, fejfájás;
- a bőrön megtapadó pollenek az ekcémás tüneteket is fokozhatják.
Vizsgáltasd ki magad!
Ha a tünetek alapján allergiára gyanakszol, vizsgáltasd ki magad! Az allergológus rákérdez a tünetekre, esetleg a családban előforduló allergiás megbetegedésekre, majd allergiatesztet fog végeztetni. Az eredmények alapján a szakorvos a parlagfűallergia ellen személyre szabott kezelési tervet állít össze.
Szüntesd meg a kínzó panaszokat
- Kövesd az aktuális pollenjelentést és kezdd meg a tüneti kezelést az orvos által előírt antihisztaminos tablettával, orrspray-vel és szemcseppel, amint megjelenik az adott pollen a levegőben!
- Ha javulást észlelsz, akkor se hagyd abba a készítmények használatát anélkül, hogy orvosoddal egyeztetnél, mert a tünetek kiújulhatnak.
- Tartós megoldást jelenthet az immunterápia, amely az allergiát kiváltó okot, az immunrendszer kisiklott működését szünteti meg.
Amit még megtehetsz a szezon ideje alatt
- Nehéz kerülni a pollennel szennyezett területeket, már csak azért is, mert a parlagfű gyakorlatilag szinte bárhol képest megtelepedni, onnan pedig akár több száz kilométerre elfújhatja pollenjeit a szél. Mindenesetre a nagy területen lévő, elhanyagolt területeket inkább kerüld!
- Hazaéve cseréld le a ruháidat!
- Moss gyakrabban hajat!
- Ne teregess a szabadban!
- A lehetséges keresztallergia miatt bizonyos ételek hatására viszketés, égő, irritáló érzés jelentkezhet az ajkak, a száj, a szájpadlás, a fül, a szem, az orr vagy az arcbőr területén, de akár fulladás, nehézlégzés, hasmenés, hányinger, hasi görcsök is felléphetnek. Ezeket kiválthatja a banán, a paradicsom, a dinnyefélék (sárga-, görög- és mézdinnye), a cukkini, az articsóka, az uborka, a paprika, a napraforgóolaj és a napraforgómag, a bogyós gyümölcsök, a citrusok, a földimogyoró, az ananász, a gránátalma vagy a mangó. Ha tudod, hogy ezek közül valamelyikre tüneteket produkálsz, hagyd ki az étrendedből!