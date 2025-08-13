Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Tombol a parlagfűszezon – így szabadulj meg a kínzó tünetektől

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Évről évre korábban indul és később végződik a parlagfűszezon, ráadásul egyre többen szenvednek a pollen okozta kellemetlen tünetektől.

A pollenallergiások közül legtöbbeknek a nyár végén, ősz elején virágzó parlagfű okozza a tüneteket, ezekben a hetekben tehát különösen sokan szenvednek a kellemetlen orrfolyástól, szemviszketéstől és tüsszögéstől. Dr. Moric Krisztina, az Allergiaközpont főorvosa osztotta meg, hogyan enyhítsünk a panaszokon.

Fiatal nő fújja az orrát egy parlagfűvel szennyezett területen.
A susnyákat inkább kerüld ki! Fotó: Getty Images

A parlagfű 20–140 centi magas, terebélyes növény. Sárgás virágai legnagyobb mennyiségben július végétől augusztus végéig szóródnak, de enyhe ősz esetén a pollenek akár október közepéig is jelen lehetnek a levegőben.

Először is ismerd fel a tüneteket

  • tüsszögés;
  • orrdugulás;
  • orrfolyás, szaglászavar;
  • orr- és szemviszketés;
  • könnyezés;
  • viszkető érzés a torokban;
  • fáradtság, fejfájás;
  • a bőrön megtapadó pollenek az ekcémás tüneteket is fokozhatják.

Vizsgáltasd ki magad!

Ha a tünetek alapján allergiára gyanakszol, vizsgáltasd ki magad! Az allergológus rákérdez a tünetekre, esetleg a családban előforduló allergiás megbetegedésekre, majd allergiatesztet fog végeztetni. Az eredmények alapján a szakorvos a parlagfűallergia ellen személyre szabott kezelési tervet állít össze.   

Szüntesd meg a kínzó panaszokat

  • Kövesd az aktuális pollenjelentést és kezdd meg a tüneti kezelést az orvos által előírt antihisztaminos tablettával, orrspray-vel és szemcseppel, amint megjelenik az adott pollen a levegőben!
  • Ha javulást észlelsz, akkor se hagyd abba a készítmények használatát anélkül, hogy orvosoddal egyeztetnél, mert a tünetek kiújulhatnak.

Amit még megtehetsz a szezon ideje alatt

  • Nehéz kerülni a pollennel szennyezett területeket, már csak azért is, mert a parlagfű gyakorlatilag szinte bárhol képest megtelepedni, onnan pedig akár több száz kilométerre elfújhatja pollenjeit a szél. Mindenesetre a nagy területen lévő, elhanyagolt területeket inkább kerüld!
  • Hazaéve cseréld le a ruháidat!
  • Moss gyakrabban hajat!
  • Ne teregess a szabadban!
  • A lehetséges keresztallergia miatt bizonyos ételek hatására viszketés, égő, irritáló érzés jelentkezhet az ajkak, a száj, a szájpadlás, a fül, a szem, az orr vagy az arcbőr területén, de akár fulladás, nehézlégzés, hasmenés, hányinger, hasi görcsök is felléphetnek. Ezeket kiválthatja a banán, a paradicsom, a dinnyefélék (sárga-, görög- és mézdinnye), a cukkini, az articsóka, az uborka, a paprika, a napraforgóolaj és a napraforgómag, a bogyós gyümölcsök, a citrusok, a földimogyoró, az ananász, a gránátalma vagy a mangó. Ha tudod, hogy ezek közül valamelyikre tüneteket produkálsz, hagyd ki az étrendedből!

