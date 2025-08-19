Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Allergének a lakásban: így szabadulhatsz meg tőlük – Kínzó tüneteket okozhatnak

Szerző P.L.

Pollenek, poratkák vagy állati allergének könnyen bejuthatnak otthonunkba. Néhány egyszerű óvintézkedéssel azonban jelentősen csökkenthető az allergénterhelés.

Az allergéneket gyakran észrevétlenül is hazavisszük, amint rátapadnak hajunkra, ruházatunkra. Ezek a mikroszkopikus részecskék bejuthatnak otthonunk légterébe és felületeire, kellemetlen allergiás reakciókat előidézve, mint a tüsszögés, szemviszketés és légúti irritáció Mindez különösen zavaró lehet allergiás időszakban és porallergiások számára. A pollen- és porcsökkentés alapját adó módszerek ilyenkor játszanak kulcsszerepet.

Hogyan szabadulhatunk meg tőlük?

Ha hazaérünk, vegyük a cipőnket a bejáratnál: váltócipőt és előszobai tárolót használva csökkenthetjük a szennyezés továbbterjedését. Ruhánkat is lehetőleg minél előbb mossuk ki. A takarításhoz higiénikus, mikroszűrős vagy HEPA-filteres porszívók ajánlottak, mert ezek hatékonyan összegyűjtik és visszatartják az allergéneket – ellenkező esetben azok vissza is kerülhetnek a légtérbe.

Egy nő szennyes ruhát rak egy mosógépbe.
A rendszeres, magas hőfokon történő mosás rengeteget segíthet. Fotó: Getty Images

A poratkák esetében különösen fontos a megelőzés: rendszeres, legalább heti rendszerességű mosás forró vízben (60 Celsius-fok felett) ajánlott ágyneműnél és textíliáknál, valamint antiallergén huzatok alkalmazása az ágyneműn – írja a Mayo Clinic. A páratartalom csökkentésével (lehetőleg 30 és 50 százalék között legyen) a poratkák szaporodása is mérséklődhet.

Ha otthonunkban minimalizáljuk a szőnyegeket, könnyen mosható függönyöket vagy redőnyöket használunk, jelentősen csökkenthetjük az allergének felhalmozódását. A HEPA-szűrős légtisztítók, valamint a rendszeres nedves tisztítás – például mikroszálas kendővel vagy felmosással – szintén segít csökkenteni a levegőben keringő allergéneket – javasolja az Amerikai Allergia és Asztma Alapítvány.

pollen allergia allergén poratka-allergia

