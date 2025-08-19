Allergének a lakásban: így szabadulhatsz meg tőlük – Kínzó tüneteket okozhatnak

Az allergéneket gyakran észrevétlenül is hazavisszük, amint rátapadnak hajunkra, ruházatunkra. Ezek a mikroszkopikus részecskék bejuthatnak otthonunk légterébe és felületeire, kellemetlen allergiás reakciókat előidézve, mint a tüsszögés, szemviszketés és légúti irritáció Mindez különösen zavaró lehet allergiás időszakban és porallergiások számára. A pollen- és porcsökkentés alapját adó módszerek ilyenkor játszanak kulcsszerepet.

Hogyan szabadulhatunk meg tőlük?

Ha hazaérünk, vegyük a cipőnket a bejáratnál: váltócipőt és előszobai tárolót használva csökkenthetjük a szennyezés továbbterjedését. Ruhánkat is lehetőleg minél előbb mossuk ki. A takarításhoz higiénikus, mikroszűrős vagy HEPA-filteres porszívók ajánlottak, mert ezek hatékonyan összegyűjtik és visszatartják az allergéneket – ellenkező esetben azok vissza is kerülhetnek a légtérbe.

A rendszeres, magas hőfokon történő mosás rengeteget segíthet. Fotó: Getty Images

A poratkák esetében különösen fontos a megelőzés: rendszeres, legalább heti rendszerességű mosás forró vízben (60 Celsius-fok felett) ajánlott ágyneműnél és textíliáknál, valamint antiallergén huzatok alkalmazása az ágyneműn – írja a Mayo Clinic. A páratartalom csökkentésével (lehetőleg 30 és 50 százalék között legyen) a poratkák szaporodása is mérséklődhet.

Ha otthonunkban minimalizáljuk a szőnyegeket, könnyen mosható függönyöket vagy redőnyöket használunk, jelentősen csökkenthetjük az allergének felhalmozódását. A HEPA-szűrős légtisztítók, valamint a rendszeres nedves tisztítás – például mikroszálas kendővel vagy felmosással – szintén segít csökkenteni a levegőben keringő allergéneket – javasolja az Amerikai Allergia és Asztma Alapítvány.