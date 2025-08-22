Kullancscsípés is okozhat allergiát – mutatjuk, kiket veszélyeztet leginkább

Mi az alfa-gal allergia?

Az alfa-gal allergia (más néven alpha-gal syndrome, AGS) egy különleges típusú ételallergia: nem egy fehérjére, hanem egy cukormolekulára, a galaktóz-alfa-1,3-galaktózra irányul az immunválasz. Ennek következtében a szervezet az emlősök húsára és bizonyos állati eredetű termékekre allergiás reakciót adhat — tipikusan vörös húsra (marha, sertés, bárány, vad) és néhány tejtermékre.

Hogyan alakul ki? – A kullancs szerepe

A jelenlegi tudományos konszenzus szerint a kiváltó esemény gyakran kullancscsípés. Bizonyos kullancsfajok (például az Egyesült Államokban a lone star tick, azaz magányos csillag kullancs) terjesztik. Ugyanakkor nem minden kullancscsípés vezet allergiához; az érzékenység kialakulása egyénenként változik.

Milyen tünetekre számíthatunk?

Az alfa-gal reakciók egyik jellegzetessége a késleltetett megjelenés: a tünetek gyakran 2–6 órával az érintett élelmiszer elfogyasztása után jelentkeznek, ami miatt könnyen összetéveszthetők más problémákkal. A tünetek skálája a csalánkiütéstől kezdve hányingeren és hasi fájdalmon át az életveszélyes anafilaxiáig terjedhet. A tünetek intenzitása személyenként eltérő; egyeseknél csupán enyhébb emésztési panaszok jelentkeznek, másoknál súlyos allergiás roham alakulhat ki - írja a Mayo Clinic.

Kik vannak veszélyben?

Bár elméletben bárkinél kialakulhat a húsallergia, a legnagyobb kockázatot azok viselik, akik sokat tartózkodnak kullancsok által fertőzött területeken (pl. erdők, bokros területek), mezőgazdasági munkát végeznek, vagy gyakran érintkeznek vadon élő állatokkal. Emellett fontos tudni, hogy a betegség földrajzi eloszlása kullancsfajtától függően eltérő; Európában, Ausztráliában és más térségekben is vannak dokumentált esetek, csak más kullancsfajokhoz kötődve.

A betegség egyik terjesztője, a magányos csillag kullancs. Fotó: Getty Images

Mit tehet, aki gyanítja magán az allergiát?

A diagnózis általában allergológiai kivizsgálás része: vérvizsgálattal lehet kimutatni az érzékenységet, és a kórtörténet, a tünetek időzítése alapján állítja fel az orvos a diagnózist. A kezelés elsődleges eszköze az elkerülés: nem fogyasztani a már említett húsokat és olyan termékeket, amelyek galaktóz-alfa-1,3-galaktózt tartalmazhatnak. Sürgős esetekre az orvos gyakran ad epinefrin autoinjektort és fel is világosít az életveszélyes reakció felismeréséről és kezeléséről.

Mire kell különösen figyelni az elkerülésnél?

Az érintett cukormolekula nem csak a friss húsban lehet jelen: bizonyos gyógyszerek, gyógyászati oldatok, zselatin alapú kapszulák, egyes tejtermékek és feldolgozott élelmiszerek is tartalmazhatják. Ezért fontos a címkék alapos átolvasása, az orvos és gyógyszerész tájékoztatása az allergiáról, és éttermi rendeléskor egyértelmű közlés a kiváltó okról. Emellett a további kullancscsípések megelőzése is kulcsfontosságú — kullancsriasztó használata, zárt ruházat, testvizsgálat kinti tevékenységek után.

Prognózis és életminőség

Sok beteg számára az életmódváltás (az érintett élelmiszerek és készítmények szigorú elkerülése, készültség anafilaxia esetére) lehetővé teszi a biztonságos, teljes életet. Néhány esetben a tünetek idővel mérséklődhetnek, főleg ha a páciens elkerüli a további kullancscsípéseket, de ez nem garantált, és a visszatérés esélye miatt az óvatosság hosszú távon is indokolt.