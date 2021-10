Vitaminok és ásványi anyagok, amiket együtt érdemes pótolni

A téli időszak közeledtével szervezetünk vitamin- és ásványianyag-készletei is apadni kezdenek. Ahogy az áruházak polcain egyre szűkösebb lesz a kínálat a friss gyümölcsökből és zöldségekből, úgy a táplálékkal bevitt vitaminok aránya is egyre kevesebb lesz. Szerencsére ma már a patikákban is elérhetőek olyan készítmények, amelyekkel a szervezetünk működése számára elengedhetetlen mikrotápanyagok is pótolhatók. Nem mindegy azonban, hogy ezeket mikor, és mely készítményekkel kombinálva szedjük be.

Nem csak a C-vitamin pótlása fontos ősszel

Életkorunk, nemünk, testsúlyunk és fizikai aktivitásunk is befolyásolja, hogy mely vitaminokból mennyire van szükségünk. Válogathatunk olyan kombinált készítmények közül is, amelyek az átlagos igényeknek megfelelő arányban tartalmazzák a szükséges összetevőket. Hogyha azonban külön-külön pótolnánk bizonyos vitaminokat, jó, ha tisztában vagyunk az alábbiakkal.

Nem mindegy, hogyan pótoljuk a vitaminokat, ásványi anyagokat. Fotó: Getty Images

Habár az immunerősítés kapcsán a legtöbb embernek csupán a C-vitamin jut eszébe, a szervezet védelmi rendszerének működésében a D-vitaminnak is kulcsszerepe van. A borús őszi-téli hónapokban ennek a pótlására is nagyobb figyelmet kell fordítani. Mivel a C-vitamin a vas felszívódását is elősegíti, érdemes ezeket együtt bejuttatni a szervezetbe. A patikákban több olyan készítmény is kapható, amely egyszerre tartalmazza a kettőt, de az is segíthet például, ha a vastartalmú készítményt C-vitaminban dús itallal (például egy pohár narancslével) vesszük be. A magnéziumot is tartalmazó készítményeket azonban nem javasolt egy időben bevenni a vassal, ezek ugyanis ronthatják egymás hasznosulását. Ha mindkettőt táplálék-kiegészítőként pótoljuk, nem árt, ha várunk a kettő között 1-2 órát.

A B-vitaminok családjába összesen nyolc vitamint (B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B7-, B9-, illetve B12-vitamin) sorolunk. Ezek a többi között a bőr és az idegrendszer egészségére is komoly hatással vannak, hatásukat pedig együtt fejtik ki legjobban. Több készítmény egyben tartalmazza őket, érdemes így a vitamincsalád komplex pótlása.

Szintén érdemes lehet pótolni a cinket az őszi hónapokban, ami védheti a bőr és a nyálkahártya egészségét, így a szervezetünk első védelmi vonalait erősíti meg a kórokozókkal szemben. A C- és D-vitaminok mellett acinkjól hasznosul, rontja ugyanakkor a réz felszívódását, ami miatt ezt a két mikrotápanyagot nem érdemes egyszerre bejuttatni.

Együtt pótoljuk a káliumot és magnéziumot

Az ásványi anyagok közül a káliumnak és a magnéziumnak is kiemelt szerepe van a szív, az izmok és az idegek egészséges működésében. Hiány akkor is kialakulhat belőlük, ha egyébként bőségesen és egészségesen táplálkozunk. Bizonyos bélbetegségek, vagy gyógyszerek szedése is csökkentheti a felszívódásukat, ami miatt pótlásra lehet szükség. Általában együtt alakul ki hiány mindkettőből, a magnéziumbevitel fokozása pedig némileg ronthatja is a kálium hasznosulását, érdemes tehát a kettőt egyszerre pótolni. Szerencsére vény nélkül is kaphatóak olyan készítmények, amellyel mindkét mikrotápanyag egyszerre, a megfelelő arányban juttatható a szervezetbe.

Aktív életmódot élőknek azt javasolják, hogy a sportolást követően pótolják a kalciumot, ilyenkor ugyanis az átlagosnál is jobban hasznosulhat. Bár a legtöbben a kalciumot elsősorban a csontozat egészsége miatt szedik, valójában az izomzat működésében is fontos szerepe van, a sportolóknak ezért ennek az ásványi anyagnak a bevitelére is komoly figyelmet kell fordítaniuk.

A maximális hasznosulásért érdemesebb étkezés közben vagy közvetlenül utána bevenni az étrend-kiegészítőt. A szakemberek a vitaminkészítmények szedését általában kúraszerűen javasolják, de ha hosszabb ideig, a megszokottnál nagyobb dózisban szednénk őket, mindenképpen konzultáljuk előtte a háziorvosunkkal, vagy kérjük ki a gyógyszerész tanácsát.