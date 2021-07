Úttörő szívműtétet végeztek a Honvédkórházban

Shigeyuki Ozaki japán szívsebész dolgozta ki az eljárást, amelynek lényege, hogy a szív elhasználódott aortabillentyűjét nem műbillentyűre cserélik, hanem a beteg saját szívburkából alakítják ki az új szívbillentyűt, amelyet aztán a műtét során bevarrnak. Mint az a Honvédkórház közleményében olvasható, a beavatkozás nagy előnye, hogy olyan betegeknél is alkalmazható, akiknél a hagyományos módszerek nem járhatók. Ezúttal egy olyan 21 éves beteget műtöttek meg, aki korábban több - köztük szívsebészeti - műtéten is átesett, emiatt egy újabb hagyományos sebészi eljárás túl nagy kockázatot jelentett volna számára. "Ezért voltunk kénytelenek egy meglehetősen ritka, nehéz beavatkozáshoz folyamodni, ami azért is nehéz, mert a szívsebészek és a katéteres orvosok együttműködését igényli" - árulta el dr. Kerecsen Gábor, az MH EK Kardiológiai Osztály Hemodinamikai Műtő Részlegének kardiológus részlegvezető főorvosa.

Miért veszélyes az aortabillentyű-szűkület?

Milyen tünetek jelezhetnek szívelégtelenséget? Részletek itt.

Az aorta az emberi szervezet főverőere, amelyből sok kisebb, fontos ér indul a létfontosságú szervek irányába. A főverőér és a szív határán elhelyezkedő aortabillentyű betegségeinek gyakorisága az életkor előrehaladtával emelkedik, azonban ritkább esetekben már fiatalkorban is okozhat súlyos problémákat. A szívbillentyű-problémák szívelégtelenséghez, szívritmuszavarhoz, de adott esetben hirtelen szívhalálhoz is vezethetnek. "Az aortabillentyű szűkülete nem ritka betegség a 70 év feletti korosztályban, és az a probléma, hogy ilyenkor az elmeszesedett aortabillentyű már nem tud megfelelően kinyílni, ezért a szív nagyon nehezen tudja keresztülpréselni minden ütéskor azt a vérmennyiséget, amely a beteg testének oxigénellátásához szükséges" - magyarázta dr. Kerecsen Gábor. Hozzátette, a betegség tünetei közé tartozhat a fulladás, mellkasifájdalomés esetenként ájulás. A most megműtött páciens is e panaszokkal fordult orvoshoz.

h i r d e t é s

A betegnek úgynevezett veleszületett bicuspidális aortabillentyűje volt. Ebben az esetben a billentyű csupán kéttasakos, nem pedig három, emiatt hemodinamikailag sem úgy működik, mint ahogy az szükséges lenne. Az érintett billentyű így hamarabb tönkremegy. Van, akinél ez aortaelégtelenségben nyilvánul meg, míg másoknál a meszesedés következtében egy szűkület formájában jelentkezik. A hazai szinten újszerű műtéttel kezelt beteg esetében mindkét probléma fellépett. "Egyrészt rosszul nyílt a billentyű, másrészt rosszul záródott. A billentyűbetegség következtében a szív bal kamrája, majd azt követően az egész jobb szíve is túlterhelődik, hiszen folyamatosan egy szűkületen keresztül kell préselnie a vért" - mondta el dr. Székely László helyettes orvosigazgató, az MH EK Szív-, Ér-, és Mellkassebészeti Osztály Szívsebészeti Részleg részlegvezető főorvosa.

Sikeres volt a műtét, a beteg jól van

A műtét a beteg meszes aortaszűkülete miatt vált tehát szükségessé. Bár a hasonló esetek többségében alternatívát jelenthet a bőrön keresztül, a comb verőerén keresztül feljuttatni az aortabillentyűt, előfordul azonban olyan speciális helyzet, amikor ez a módszer sem alkalmas a verőér állapota miatt. Ebben az esetben nemcsak az aortabillentyű állapota jelentett problémát, hanem az is, hogy "betegségei miatt a szív pumpafunkciója olyan gyenge volt, hogy a szívműtétet nem tudtuk volna végigcsinálni. Egy másik fontos probléma, hogy nemcsak az aortabillentyű volt meszes az ő esetében, hanem maga a főverőér is, amelyben felvezettük volna a katétert. A hagyományos műtéti eljárás tehát önmagában lehetetlen volt. Ennek megfelelően az egyetlen megoldás, amit véghez tudtunk vinni, hogy a szív csúcsát megfelelően feltárva, azon keresztül vezessük be azokat a katétereket, amelyek segítségével végül a billentyű a helyére kerül" - foglalta össze dr. Székely László.

A beavatkozás során a szívburokból eltávolított felületből preparálták ki a billentyű lemezeit, amelyeket aztán az aortagyökbe varrtak gyakorlatilag milliméterenként. Az aortagyök ezt követően már meg tudja akadályozni a vér visszaáramlását a kamrába. A műtét komplikációktól mentesen ment végbe, a beteg állapota kielégítő. "Nem egy előregyártott billentyűt használunk, hanem a műtét alatt kell kitalálnunk, hogy az illető billentyűit hogyan tudjuk pótolni a szív saját szívburkából. Így ez nem idegen anyag, ennek az élettartama egészen más, és nagyon fontos, hogy ennek a billentyűnek ebben a helyzetben nincs varrókerete, tehát mindig sokkal jobb áramlási viszonyokat tud teremteni, mint az előző többi billentyű" - hívta fel a figyelmet a főorvos.

Bár maga az eljárás nem számít újnak, bonyolultsága miatt csak kevés helyen alkalmazzák. Éppen ezért a Honvédkórház e téren való képességbővülése mindenképpen figyelemre méltó. "A Honvédkórház életében ez egy nagyon nagy lépés" - jelentette ki dr. Kerecsen Gábor.