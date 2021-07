Új molekulát fedeztek fel itthon, szívgyógyszer lehet belőle

Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések vezető haláloknak számítanak, és az életminőség romlásában is az egyik legfontosabb rizikófaktornak. Éppen ezért az IRONHEART-program célja elsősorban az új megelőzési és kezelési lehetőségek feltárása volt. A kutatóhálózat a Debreceni Egyetemen alakította ki az ér- és szívbetegségek egyik nemzetközi központját. A program komplexitására utal, hogy a koraszülöttek érbetegségeitől kiindulva lefedi az idős, nagyon súlyos beteg emberek gondjait is.

Sokan érintettek itthon valamilyen szív- és érrendszeri betegségben. Fotó: Getty Images

"Projektünk azért egyedülálló, mert az alapkutatást klinikai vizsgálatokkal együtt végezve elemezte az összefüggéseket. Azért is különleges, mert az országban egyedülálló módon programjaink földrajzilag egymás mellett, közvetlen közelségben működtek, és az elméleti intézetek, klinikák így együtt dolgozhattak" - mondta el Balla György akadémikus, egyetemi tanár, a projekt szakmai vezetője. Hozzátette, a négy évig tartó IRONHEART-program egyik legfontosabb eredménye, hogy a szakemberek egy új molekulát (BGP-15) találtak, amiből a jövőben gyógyszer készülhet. Már zajlanak a klinikai vizsgálatok, az eredmények pedig meggyőzőek.

Eddig még hatékony gyógyszerjelölt sem volt

Csanádi Zoltán egyetemi tanár, az aritmia alprogram vezetője arról beszélt, a gyógyszermolekula már klinikai humánvizsgálatok alapján is biztonságosnak látszik kardiális aritmiák kezelésében. Sőt, reményeik szerint hamarosan vizsgálhatják a szívelégtelenség relaxációs zavarral járó formájában. Hangsúlyozta, az IRONHEART-program egy gyógyszermolekulával gazdagította a tudományt egy olyan területen, ahol korábban még hatékony gyógyszerjelölt sem volt. Ez hatalmas érték a Debreceni Egyetem és a kardiovaszkuláris tudomány számára is.

Kiemelkedő eredmények több területen is

A kutatócsoport emellett kiemelkedő eredményeket ért el az életminőség javításában a krónikus vesebetegeknél, a stroke-os betegeknél, illetve a COVID-19 okozta krónikus kardiovaszkuláris szövődmények esetében. Az onkológia is az IRONHEART-program egyik alprogramja volt: az emberi daganatok érrendszere agresszív módon segíti a növekedést, az áttétek kialakulását. A kutatók ennek kapcsán a daganatot tápláló erek elpusztítását, az érfejlődés gátlását is vizsgálták. A négyéves programban modern laboratóriumi eljárásokat, módszereket is kidolgoztak, amik a mindennapi rutindiagnosztika részévé válhatnak.

Az IRONHEART-konzorciumot 11 kutatócsoport alkotta, két akadémikus, kilenc MTA doktora irányította az alprogramokat. A projektben több mint 130 szakember dolgozott, és mintegy 100 nemzetközi, magas színvonalú tudományos dolgozat született. A szakmai vezetők fontosnak tartották a tudományos utánpótlás nevelését is: a kutatásban részt vevő és kiemelkedően teljesítő fiatal kutatókat az egyetemen tovább foglalkoztatják, biztosítják számukra a kutatói életpályamodellt.