Tényleg csökkenti a magnézium a cukorbetegség kockázatát?

Az emberi szervezet számára a magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, amely az izmok, az ízületek és a csontok egészségéhez is elengedhetetlen. Kutatások szerint a szervezet mintegy 600 kémiai folyamatában vesz részt valamilyen módon, hiánya ezért meglepő zavarokat is okozhat, melyekről testszerte árulkodhatnak különböző tünetek. Az utóbbi évtizedekben számos kutatás vizsgálta a magnéziumhiány és különböző betegségek kapcsolatát. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az ásványi anyag fontos szerepet játszhat a prediabétesz megelőzésében, valamint a 2-es típusú cukorbetegek vércukorszintjének szabályozásában.

A szervezet megfelelő magnéziumellátottsága a cukorbetegség megelőzésében is hasznos lehet.

Felére csökkentheti a diabétesz kialakulásának veszélyét

Egy néhány éve végzett amerikai kutatás eredményei szerint csaknem felére csökken a cukorbetegség kialakulásának a kockázata azoknál az embereknél, akik rendszeresen juttatnak a szervezetükbe magnéziumot étkezéssel vagy táplálékkiegészítők fogyasztásával. A kutatók csaknem 4500 ember táplálkozási szokásait vizsgálták meg, kiemelt figyelmet fordítva a magnéziumbevitelre. A közel húszéves vizsgálati periódus során megfigyelték, a résztvevők közül hány embernél alakul ki diabétesz.

A megfigyelt két évtized alatt 330 embernél diagnosztizáltak cukorbetegséget. A tanulmány szerint 47 százalékkal csökkent a betegség kialakulásának kockázata azoknál, akik ezer kalória elfogyasztása mellé legalább 200 milligramm magnéziumot juttattak a szervezetükbe azokhoz képest, akik ugyanennyi elfogyasztott kalória mellett csak 100 milligramm, vagy annál kevesebb magnéziumot fogyasztottak. A kutatók eredménye szerint minél magasabb volt a vérben a magnézium szintje, átlagosan annál alacsonyabb volt az inzulinrezisztencia, illetve bizonyos gyulladások mértéke is a szervezetben.

Más kutatások is megállapították, hogy az alacsonyabb magnéziumbevitel avércukorszintszabályzására is negatív hatással van, és nagyobb eséllyel alakulhat ki 2-es típusú cukorbetegség azoknál, akik hiányt szenvednek ebből az ásványi anyagból. Néhány éve egy tanulmányban összesen 26, a diabétesz és táplálkozás kapcsolatait vizsgáló kutatási anyag eredményeit vetették össze. Az összesen 1168 ember egészségügyi adatait vizsgáló tanulmány szerint rendszeres magnéziumbevitel mellett 22 százalékkal alacsonyabb a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata azokhoz az emberekhez képest, akik nem fordítottak kellő figyelmet az ásványi anyag pótlására.

Ennek a szakemberek szerint több oka is van. A magnézium fontos szerepet játszik a glükózkontrollban és az inzulin-anyagcserében, illetve számos folyamaton keresztül támogatja a szervezetet azinzulinrezisztenciacsökkentésében. Nemcsak részt vesz az inzulin kiválasztásának folyamatában, de segíti a sejteket abban is, hogy minél hatékonyabban használják azt fel. Cukorbetegeknél, illetve inzulinrezisztenciával küzdőknél az átlagosnál nagyobb arányban okoz gondot ennek az ásványi anyagnak a hiánya, ezek a betegek ugyanis a vizeletükkel nagyobb mértékben veszítenek magnéziumot. Náluk így még fontosabb lehet a rendszeres pótlás.

Önmagában nem elég a magnéziumpótlás a cukorbetegség ellen

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy önmagában a magnéziumpótlás még nem elégséges a cukorbetegség megelőzéséhez, sem pedig a kezeléshez. A diabétesz kialakulásának hátterében számos ok állhat genetikai tényezőktől hormonális változásokon át a helytelen életmódig és túlsúlyig. Mindezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a cukorbetegség a leggyakoribb anyagcsere-betegség a világon, Magyarországon még a legóvatosabb becslések szerint is több mint félmillió embert érint ez a betegség. A megfelelő kezeléshez és a súlyos szövődmények elkerüléséhez kulcsfontosságú a rendszeres orvosi kontroll, a helyes diéta és az előírt gyógyszeres kezelés szigorú követése.

Mennyi magnéziumot fogyasszunk?

Szervezetünk magnéziumszükségletét befolyásolhatja a többi között az életkor, az egészségi állapot, illetve az életmód is. Egy egészséges felnőttnek átlagosan 300-350 milligrammra van szüksége belőle naponta. Bizonyos élethelyzetek, mint például a terhesség, a szoptatás, nagyobb fizikai terhelés esetén az ajánlott mennyiség 450 milligramm is lehet. Magnéziumhiány esetén számos tünet jelentkezhet izomgörcsöktől állandó fáradtságon át alvászavarokig, ingerültségig. A magnézium mellett a káliumbevitel is kulcsfontosságú az egészségünkhöz, hiánya ugyanis az anyagcsere-betegségeken túl például keringési problémákat is előidézhet.