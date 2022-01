Tényleg bele lehet halni egy szexuális aktusba?

Az emberi szexualitás története sokkal érdekesebb és érzékibb, mint azt sokan gondolnák.

A szex számos tekintetben pozitív fizikai és pszichológiai hatást fejt ki azokra, akik gyakorolják. A teljesség igénye nélkül elmondható, hogy csökkenti a magas vérnyomást, javítja azimmunrendszerműködését, de a nyugodt éjszakai pihenést is elősegíti. Emellett az együttlétek és az orgazmus során nagy mennyiségben szabadul fel oxitocin a szervezetben, az úgynevezett szerelemhormon, amely fontos szerepet tölt be abban, hogy két ember között erősebb bizalom és kötelék épüljön ki. Ugyanakkor ennek az éremnek is két oldala van: az emberek ugyanis olykor életüket vesztik szex közben vagy közvetlenül utána - hívja fel a figyelmet a The Conversation oldalán megjelent cikkében dr. David C. Gaze, a Westminsteri Egyetem kémiai patológusa.

Ritkán, de a szexuális aktusok is végzetessé válhatnak. Fotó: Getty Images

Mint írja, a végzetes kimenetelű esetek hátterében többféle kiváltó ok is meghúzódhat. Legtöbbször az aktusok jelentette fizikai megterhelés, receptköteles gyógyszerek (például merevedési zavarokra szedett készítmények), esetleg illegális kábítószerek, vagy ezek kombinációja vezet tragédiához. Az is ismert, hogy a hirtelen szívhalál kockázata a kor előrehaladtával növekszik. Ezzel együtt a szexhez köthető halálesetek alapvetően nagyon ritkának számítanak. Egy 2006-ban publikált németországi tanulmány szerzői mintegy 32 ezer hirtelen szívhalál törvényszéki boncolási feljegyzéseit vizsgálták át az 1972 és 2004 közötti időszakból. Eredményeik szerint az összes eset mindössze 0,2 százaléka következett be szexuális együttlét közben vagy nem sokkal azt követően.

A tanulmány szerint a hirtelen bekövetkező halálesetek túlnyomó részének érintettjei idősebb férfiak voltak, a közvetlen kiváltó oknak pedig leggyakrabban szívroham, avagy akut miokardiális infarktus bizonyult. Későbbi kutatások szintén hasonló eredményeket hoztak az Egyesült Államokból, Franciaországból, valamint Dél-Koreából is. Egy, a JAMA Cardiology című folyóiratban idén január 12-én publikált brit tanulmány szerint azonban a jelenség nem feltétlenül korlátozódik kizárólag a középkorú férfiakra.

Fiataloknál nem szívroham okoz bajt

A londoni Szent György Egyetem kutatói összesen 6847 hirtelen szívhalállal végződő eset adatait vizsgálták meg az 1994 januárja és 2020 augusztusa közötti időszakból. Ezek közül 17 eset (0,2 százalék) történt vagy szex közben, vagy egy órán belül a közösülést követően. Az elhunytak átlagos életkora 38 év volt, illetve 35 százalékuk nő volt, ami jelentősen magasabb arány, mint a korábbi tanulmányok esetében. Ugyancsak fontos eltérés, hogy az új kutatásban a halálozások oka jellemzően nem szívroham volt, ellentétben a korábban az idősebb férfiaknál tapasztaltaknál.

Az esetek mintegy felében, 53 százalékában az elhunytak szíve strukturálisan megfelelő állapotban volt, halálukért pedig hirtelen aritmiás halál szindróma (SADS) volt felelős. A második leggyakoribb halálokot aorta disszekció jelentette, amely az esetek 12 százalékában fordult elő. Ez azt jelenti, hogy a szív bal kamrájából kilépő verőér - a szervezet legnagyobb verőere - falának rétegein szakadás keletkezik, így a rétegek közé vér kerül, további súlyos károsodáshoz vezetve. A fennmaradó halálesetek egy részét stukturális eltérések okozták, például kardiomiopátia, amely a szívizmokat érintő betegségek összefoglaló neve. Emellett ritka genetikai zavarok, úgynevezett csatornapátiák is előfordultak, amikor a szívizomsejtek nátrium- és káliumellátásáért felelős ioncsatornák nem megfelelő működése miatt jött létre szívritmuszavar, annak következtében pedig hirtelen szívleállás.

"Az új tanulmány eredményei azt sugallják, hogy a hirtelen szívhalál 50 éves kor alatt elsősorban hirtelen aritmiás halál szindróma vagy kardiomiopátia miatt következhet be. Azon fiatalabb felnőttek számára, akiket ezekkel a problémákkal diagnosztizálnak, javasolt, hogy kérjék kardiológusuk tanácsát a szexuális együttlétekkel kapcsolatos kockázatokról" - írja dr. David C. Gaze. Hozzáteszi azonban, hogy a témában megjelent tanulmányok szerint a szex közbeni elhalálozás kockázata igen alacsony - még azoknál is, akiknél ismert, hogy valamilyen szívpanasszal élnek.